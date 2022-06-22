Предпродажи уикенда: драма «Межсезонье» опережает «Казнь» и «Подельников»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму МЕЖСЕЗОНЬЕ (CP), российскую комедию ДИКАЯ (CRP) и хоррор Алекса Гарленда РОД МУЖСКОЙ (VLG).

На момент вечера среды самые высокие предпродажи наблюдаются у арт-драмы Александра Ханта МЕЖСЕЗОНЬЕ. Ее предварительные данные - 276,1 тысяч рублей. Способствовали этому продажи на специальные показы картины, в частности, в рамках проекта «КАРО-Арт». Новинка проиграла проекту KITOBOY (476 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), но опередила недавние арт-релизы ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн) и КАЗНЬ (179,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) KITOBOY 476,0 МЕЖСЕЗОНЬЕ 276,1 КАЗНЬ 179,3 ПОДЕЛЬНИКИ 167,6

К вечеру воскресенья в соревновании новинок вперед должна вырваться приключенческая комедия ДИКАЯ. На данный момент в ее активе 271 тысяча рублей. Это меньше, чем было у проектов МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ДЕНЬ ГОРОДА (333,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн), но больше показателей аналога ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8 ДЕНЬ ГОРОДА 333,9 ДИКАЯ 271,0 ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 132,4

Метахоррор Алекса Гарлэнда РОД МУЖСКОЙ предварительно освоил 204,6 тысяч рублей. Это уступает показателям других хорроров и триллеров, которые были нацелены на подготовленную публику, в том числе фильмов МАЯК (1,07 млн рублей, стартовые сборы – 15,65 млн), ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (630,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ (279,25 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) МАЯК 1,073 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ 0,631 ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ 0,279 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 0,232 РОД МУЖСКОЙ 0,205

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22.06.2022 Автор: Никита Никитин