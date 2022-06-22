Предпродажи уикенда: драма «Межсезонье» опережает «Казнь» и «Подельников»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму МЕЖСЕЗОНЬЕ (CP), российскую комедию ДИКАЯ (CRP) и хоррор Алекса Гарленда РОД МУЖСКОЙ (VLG).
На момент вечера среды самые высокие предпродажи наблюдаются у арт-драмы Александра Ханта МЕЖСЕЗОНЬЕ. Ее предварительные данные - 276,1 тысяч рублей. Способствовали этому продажи на специальные показы картины, в частности, в рамках проекта «КАРО-Арт». Новинка проиграла проекту KITOBOY (476 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), но опередила недавние арт-релизы ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн) и КАЗНЬ (179,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|KITOBOY
|476,0
|МЕЖСЕЗОНЬЕ
|276,1
|КАЗНЬ
|179,3
|ПОДЕЛЬНИКИ
|167,6
К вечеру воскресенья в соревновании новинок вперед должна вырваться приключенческая комедия ДИКАЯ. На данный момент в ее активе 271 тысяча рублей. Это меньше, чем было у проектов МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ДЕНЬ ГОРОДА (333,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн), но больше показателей аналога ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
|ДЕНЬ ГОРОДА
|333,9
|ДИКАЯ
|271,0
|ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
|132,4
Метахоррор Алекса Гарлэнда РОД МУЖСКОЙ предварительно освоил 204,6 тысяч рублей. Это уступает показателям других хорроров и триллеров, которые были нацелены на подготовленную публику, в том числе фильмов МАЯК (1,07 млн рублей, стартовые сборы – 15,65 млн), ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (630,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ (279,25 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|МАЯК
|1,073
|ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
|0,631
|ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
|0,279
|СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
|0,232
|РОД МУЖСКОЙ
|0,205
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22.06.2022 Автор: Никита Никитин