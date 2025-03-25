Обзор новинок проката на уикенде 27–30 марта

Одной из главных новинок уикенда станет экшн МАСТЕР (GF). Боевик от режиссера Дэвида Эйера с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выходит в прокат одновременно со всем миром, что добавляет ему событийности. Это уже второй фильм творческого тандема после ПЧЕЛОВОДА, который сначала вызвал немалый интерес в сети, а уже потом официально добрался до российских кинотеатров. Возрастной маркер отсекает у новинки часть подростковой аудитории, но зато у картины нет сильного конкурента в окружении. Учитывая все это, а также народную любовь к главной звезде проекта, кассовый потенциал премьеры можно сравнить с такими экшн-релизами, как МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ (93,3 млн рублей на старте) и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (97,2 млн на старте).

Женскую аудиторию на грядущем уикенде привлечет российский ромком ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (AK). Располагающая летняя атмосфера, открыточный Санкт-Петербург, красивые герои и понятная сюжетная завязка создают идеальный облик фильма выходного дня. Из крупных звезд в ленте задействован Сергей Горошко, чья фанбаза может существенно добавить ей просмотров. Основными кассовыми аналогами видятся проекты ПО ЛЮБВИ (16,9 млн на старте) и КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (16,6 млн на старте).

Есть на уикенде свой фильм и для подростковой аудитории. Спортивный экшн ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CAO) рассказывает историю молодого дрифтера и задействует для этого как звезд нового поколения: Софью Аржаных («Цикады»), Ярослава Могильникова («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Валентина Анциферова («Трасса»), так и старшего: Павла Чинарева, Сергея Шакурова. Основная аудитория подобных проектов – региональная. Ориентирами могут служить такие кассовые аналоги, как КОРЕША (15,1 млн на старте), МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (11,4 млн на старте).

Ценители хорроров смогут оценить еще один эксперимент с перевоплощением популярного сказочного героя в злодея из фильма ужасов. ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (NKI) выходит в плотном конкурентном окружении и выделяется только идеей. Поэтому сравнения для потенциала релиза можно искать среди лент ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (8,4 млн) и ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (7,2 млн).

Поклонникам европейского фестивального кино будет предоставлен широкий выбор сразу из нескольких тайтлов: тут и байопик БОЖЕСТВЕННАЯ. САРА БЕРНАР (KAP), и черная комедия ДЕВУШКИ НА БАЛКОНЕ (AOF/RWV), и мелодрама на стыке театра и кино ДОЛЬЧЕ! (ARM/COOL).

Также зрители смогут посмотреть документальный фильм БЕЗ УМА ОТ ТИФАНИ (RR), семейное фэнтези ВОЛШЕБНЫЙ ЕДИНОРОГ (KAP), драму КУКОЛЬНЫЙ ДОМ (KNT), фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (WP), аниме САД ИЗЯЩНЫХ СЛОВ (INK), триллер ТАЙНА В ЕЕ ГЛАЗАХ (EXP) и мультфильм ФЕЯ И КАМЕННЫЙ ТРОЛЛЬ (KNLG), а также спектакль ТУРАНДОТ (KAP, с 30 марта).

Фото: кадр из фильма МАСТЕР

25.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина