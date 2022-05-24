top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 26-29 мая 2022 года

Подданные российского императора, капитан дальнего плавания, повар и другие

Главная новинка этой недели – российская историческая драма АМАНАТ (CRP). Фильм может и не выглядит блокбастером уровня СОЮЗА СПАСЕНИЯ, однако вполне может привлечь широкую аудиторию яркой картинкой, эффектными декорациями и нетривиальным сюжетом. Референсом в данном случае может служить ТОБОЛ (72,1 млн на старте), однако повторить его цифры картине будет не так просто.

Рая Башинская, автор БК: «Картина привлечет широкую аудиторию, хотя вряд ли станет потенциальным блокбастером в силу во многом телесериального киноязыка. История дагестанского героя на большом экране может заинтересовать патриотично настроенных зрителей северокавказских республик. Также фильм доступен по программе «Пушкинская карта», что станет для него серьезным преимуществом в нынешних условиях».

Основной альтернативой АМАНАТУ среди новинок станет семейная комедия МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG). Этот жанр последнее время достаточно популярен в российском прокате – вспомним успех МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ (26,6 млн на старте). Новинка постарается повторить цифры аналога, тем более что в ее пользу говорит участие в картине Дмитрия Нагиева.

В первую очередь на мужскую аудиторию рассчитан боевик СВЯТЫМ ТУТ НЕ МЕСТО (KNLG, с 27.05). Референсом для этого проекта можно назвать проект ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ (5,5 млн).

Пикантная тематика поможет привлечь внимание к польской картине ЭСКОРТНИЦЫ (NKI). У фильма «взрослый» рейтинг, что может стать для нее как минусом, так и плюсом.

На обе столицы и крупные города рассчитан британский проект ТОЧКА КИПЕНИЯ (CPF). У фильма прекрасная пресса и премия BAFTA за лучшую мужскую роль, которую получил Стивен Грэм.

Георгий Романов, автор БК: «Публика крупных городов оценит как нетривиальный подход к методу съемки, так и сюжет, вращающийся вокруг персонала и посетителей модного ресторана, в которых целевая аудитория может увидеть и себя. А вот региональному зрителю может не понравиться отсутствие катарсиса и юмора, которым обычно славится британский кинематограф».

Наконец, для любителей фильмов ужасов на этой неделе в прокат выходит ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (EXP). Новинка, впрочем, не претендует на оригинальность и рассчитывает в первую очередь на костяк самой лояльной к жанру аудитории.

Также зрители смогут посмотреть экшн ОТРЯД «ПРИЗРАК» (MD) и семейную картину НАСТОЯЩЕЕ ЛЕТО ДИМКИ БОБРИКОВА (SMKT, с 25.05), а также перевыпуски комедии КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУВАК?! (TNL) и триллера СЛУЖАНКА (PRGK).   

24.05.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Олег Туманов покидает совет директоров IVI
Подробнее
Глава Comscore в России прокомментировал отказ Минфина выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей
Подробнее
В московских торговых центрах стали закрываться кинотеатры
Подробнее
Минкультуры поддержит в прокате восемь российских фильмов
Подробнее
Российские кинокомпании представляют свои проекты участникам рынка Ближнего Востока
Подробнее
Роскомнадзор начал процедуру исключения Megogo и Netflix из реестра аудиовизуальных сервисов
Подробнее
Screen Daily опубликовал оценки критиков первым конкурсным фильмам 75-го Каннского фестиваля
Подробнее
Кинорынок Marché du Film начал свою работу
Подробнее
Предварительная касса четверга: комедия «Приплыли!» становится лучшей новинкой
Подробнее
В Москве состоится 6-й ежегодный TeleMultiMedia Forum 2022
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 мая 2022 года
Подробнее
Появились оценки критиков Screen Daily следующим фильмам 75-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Каннский рейтинг критиков Screen Daily по-прежнему возглавляет драма Armageddon Time
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Нулевой пациент»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 мая
Подробнее
В столице состоялась премьера комедии «Приплыли!»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Артек» занимает лидерскую строчку четвертую неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Крутые яйца 2» обошел «Ко-ко-ко!»
Подробнее
Минкультуры объявило старт приема заявок на полное финансирование дебютов
Подробнее
Официальная касса России: первую строчку бокс-офиса сохранил «Артек. Большое путешествие»
Подробнее