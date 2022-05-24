Обзор новинок проката на уикенде 26-29 мая 2022 года

Главная новинка этой недели – российская историческая драма АМАНАТ (CRP). Фильм может и не выглядит блокбастером уровня СОЮЗА СПАСЕНИЯ, однако вполне может привлечь широкую аудиторию яркой картинкой, эффектными декорациями и нетривиальным сюжетом. Референсом в данном случае может служить ТОБОЛ (72,1 млн на старте), однако повторить его цифры картине будет не так просто.

Рая Башинская, автор БК: «Картина привлечет широкую аудиторию, хотя вряд ли станет потенциальным блокбастером в силу во многом телесериального киноязыка. История дагестанского героя на большом экране может заинтересовать патриотично настроенных зрителей северокавказских республик. Также фильм доступен по программе «Пушкинская карта», что станет для него серьезным преимуществом в нынешних условиях».

Основной альтернативой АМАНАТУ среди новинок станет семейная комедия МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG). Этот жанр последнее время достаточно популярен в российском прокате – вспомним успех МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ (26,6 млн на старте). Новинка постарается повторить цифры аналога, тем более что в ее пользу говорит участие в картине Дмитрия Нагиева.

В первую очередь на мужскую аудиторию рассчитан боевик СВЯТЫМ ТУТ НЕ МЕСТО (KNLG, с 27.05). Референсом для этого проекта можно назвать проект ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ (5,5 млн).

Пикантная тематика поможет привлечь внимание к польской картине ЭСКОРТНИЦЫ (NKI). У фильма «взрослый» рейтинг, что может стать для нее как минусом, так и плюсом.

На обе столицы и крупные города рассчитан британский проект ТОЧКА КИПЕНИЯ (CPF). У фильма прекрасная пресса и премия BAFTA за лучшую мужскую роль, которую получил Стивен Грэм.

Георгий Романов, автор БК: «Публика крупных городов оценит как нетривиальный подход к методу съемки, так и сюжет, вращающийся вокруг персонала и посетителей модного ресторана, в которых целевая аудитория может увидеть и себя. А вот региональному зрителю может не понравиться отсутствие катарсиса и юмора, которым обычно славится британский кинематограф».

Наконец, для любителей фильмов ужасов на этой неделе в прокат выходит ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (EXP). Новинка, впрочем, не претендует на оригинальность и рассчитывает в первую очередь на костяк самой лояльной к жанру аудитории.

Также зрители смогут посмотреть экшн ОТРЯД «ПРИЗРАК» (MD) и семейную картину НАСТОЯЩЕЕ ЛЕТО ДИМКИ БОБРИКОВА (SMKT, с 25.05), а также перевыпуски комедии КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУВАК?! (TNL) и триллера СЛУЖАНКА (PRGK).

24.05.2022 Автор: Максим Острый