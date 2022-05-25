Предпродажи уикенда: «Мой папа – вождь» опережает «Мою ужасную сестру» и «Артек»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим историческую драму АМАНАТ (CRP), семейную комедию МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG), польскую картину ЭСКОРТНИЦЫ (NKI) и британскую драму ТОЧКА КИПЕНИЯ (CPF).

Уверенные по нынешним временам показатели демонстрирует МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ. Семейная картина с Дмитрием Нагиевым предварительно заработала 580 тысяч рублей. Среди прочего это превосходит предпродажи недавно вышедших аналогов МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 579,9 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6 РОБО 344,4 ЗАВТРАК У ПАПЫ 151,8

Историческая драма АМАНАТ взяла на предпродажах 429 тысяч рублей. Это ощутимо меньше данных фильма ТОБОЛ (1,138 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн), но зато превосходит результаты ленты СКИФ (98,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ТОБОЛ 1,138 АМАНАТ 0,429 СКИФ 0,098

Польская эротическая драма ЭСКОРТНИЦЫ предварительно освоила 47,5 тысяч рублей. Тем самым новинка нацелилась выступить лучше близкой по тематике отечественной картины КУПИ МЕНЯ (30,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЭСКОРТНИЦЫ 47,5 КУПИ МЕНЯ 30,8

Предпродажи картины ТОЧКА КИПЕНИЯ составили 37,8 тысяч рублей. Новинка уступила другой британской ленте из пакета компании Capella Film ГНЕЗДО (83,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,4 млн), но опередила комедийный релиз дистрибьютора МАЖОРЫ НА МЕЛИ (18,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ГНЕЗДО 83,9 ТОЧКА КИПЕНИЯ 37,8 МАЖОРЫ НА МЕЛИ 18,3

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25.05.2022 Автор: Никита Никитин