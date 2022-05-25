Предпродажи уикенда: «Мой папа – вождь» опережает «Мою ужасную сестру» и «Артек»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим историческую драму АМАНАТ (CRP), семейную комедию МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (VLG), польскую картину ЭСКОРТНИЦЫ (NKI) и британскую драму ТОЧКА КИПЕНИЯ (CPF).
Уверенные по нынешним временам показатели демонстрирует МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ. Семейная картина с Дмитрием Нагиевым предварительно заработала 580 тысяч рублей. Среди прочего это превосходит предпродажи недавно вышедших аналогов МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|579,9
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,7
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
|РОБО
|344,4
|ЗАВТРАК У ПАПЫ
|151,8
Историческая драма АМАНАТ взяла на предпродажах 429 тысяч рублей. Это ощутимо меньше данных фильма ТОБОЛ (1,138 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн), но зато превосходит результаты ленты СКИФ (98,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ТОБОЛ
|1,138
|АМАНАТ
|0,429
|СКИФ
|0,098
Польская эротическая драма ЭСКОРТНИЦЫ предварительно освоила 47,5 тысяч рублей. Тем самым новинка нацелилась выступить лучше близкой по тематике отечественной картины КУПИ МЕНЯ (30,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЭСКОРТНИЦЫ
|47,5
|КУПИ МЕНЯ
|30,8
Предпродажи картины ТОЧКА КИПЕНИЯ составили 37,8 тысяч рублей. Новинка уступила другой британской ленте из пакета компании Capella Film ГНЕЗДО (83,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,4 млн), но опередила комедийный релиз дистрибьютора МАЖОРЫ НА МЕЛИ (18,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ГНЕЗДО
|83,9
|ТОЧКА КИПЕНИЯ
|37,8
|МАЖОРЫ НА МЕЛИ
|18,3
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25.05.2022 Автор: Никита Никитин