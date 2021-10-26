top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 28–31 октября 2021 года

Хэллоуин против локдауна

Принимаемые руководителями российских регионов антикоронавирусные меры не только привели к обрушению рынка кинопроката, но и сказались на его репертуаре. В результате предстоящий уикенд потерял своих потенциальных лидеров, исторический эпик Ридли Скотта ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ и отечественную комедию СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. Если еще совсем недавно на дате стояло около двадцати проектов, то сейчас осталось восемь, к которым в субботу планирует присоединиться девятый.

Предстоящие школьные каникулы и праздничные дни сулили хорошую кассу семейным проектам. Поэтому на дате стояло сразу два крупных независимых мультфильма. Однако сейчас остался один – КОЩЕЙ: НАЧАЛО (CRP). Информацию о фильме можно увидеть даже в новостных материалах крупных федеральных каналов, но как его целевая аудитория отреагирует на нагнетаемый информационный фон, однозначно сказать трудно.

Внушительный пакет новинок был подготовлен прокатчиками к предстоящему Хэллоуину. Он тоже несколько поредел, но некоторые фильмы все-таки остались. Здесь можно выделить российскую картину ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (CP), а также зарубежный проект ГАЙЯ: МЕСТЬ БОГОВ (PIFD). В субботу к ним присоединится хоррор-альманах СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ (EXP), который начнет работу в формате превью-показов. Кроме того, фанаты жанра смогут посмотреть перевыпуск культового фильма КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ (INK) и еще одного представителя жанра – ПРОКЛЯТЫЙ ХЭЛЛОУИН (KNLG).

Также зрители смогут посмотреть драмы КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. БУМАГА (NKI), АГНЕЦ (CPF) и перевыпуск криминальной драмы ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ (RWV).

26.10.2021 Автор: Семен Брожитов

Самое читаемое

Крупнейшие киносети России прокомментировали введение локдауна
Подробнее
«Вечные», «Последняя дуэль» и «Французский вестник» поменяли даты выхода из-за локдауна в Москве
Подробнее
Кинотеатры Москвы и Подмосковья закрываются с 28 октября
Подробнее
Фонд кино требует от создателей фильма «Ампир V» 84 млн рублей
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 октября
Подробнее
Предварительная касса четверга: сборы рухнули за неделю до локдауна
Подробнее
Международная касса: «Дюна» вновь возглавила прокат
Подробнее
В Санкт-Петербурге вводится локдаун в нерабочие дни
Подробнее
Количество подписчиков Netflix выросло до 214 млн
Подробнее
М. Найт Шьямалан станет председателем жюри следующего Берлинале
Подробнее
Министерство культуры России утвердило новую форму кинобилета
Подробнее
Берлинский фестиваль веб-сериалов начал прием работ на участие в конкурсе
Подробнее
Школа «Индустрия» запускает кинопрограммы с экспертами, работавшими с Netflix, HBO и Disney
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21−24 октября
Подробнее
Касса четверга: «Хэллоуин убивает» вырвался на вторую строчку
Подробнее
Предварительная касса уикенда: все новинки стартовали ниже ожиданий
Подробнее
Официальная касса России: первую строчку бокс-офиса в упорной борьбе завоевал «Не время умирать»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Неисправимый Рон» опережает My Little Pony
Подробнее
В России будет запущен стриминговый сервис Cinezen с авторскими проектами
Подробнее
В Москве прошла презентация канала «TV1000 Русское Кино»
Подробнее