Обзор новинок проката на уикенде 28–31 октября 2021 года

Принимаемые руководителями российских регионов антикоронавирусные меры не только привели к обрушению рынка кинопроката, но и сказались на его репертуаре. В результате предстоящий уикенд потерял своих потенциальных лидеров, исторический эпик Ридли Скотта ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ и отечественную комедию СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. Если еще совсем недавно на дате стояло около двадцати проектов, то сейчас осталось восемь, к которым в субботу планирует присоединиться девятый.

Предстоящие школьные каникулы и праздничные дни сулили хорошую кассу семейным проектам. Поэтому на дате стояло сразу два крупных независимых мультфильма. Однако сейчас остался один – КОЩЕЙ: НАЧАЛО (CRP). Информацию о фильме можно увидеть даже в новостных материалах крупных федеральных каналов, но как его целевая аудитория отреагирует на нагнетаемый информационный фон, однозначно сказать трудно.

Внушительный пакет новинок был подготовлен прокатчиками к предстоящему Хэллоуину. Он тоже несколько поредел, но некоторые фильмы все-таки остались. Здесь можно выделить российскую картину ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (CP), а также зарубежный проект ГАЙЯ: МЕСТЬ БОГОВ (PIFD). В субботу к ним присоединится хоррор-альманах СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ (EXP), который начнет работу в формате превью-показов. Кроме того, фанаты жанра смогут посмотреть перевыпуск культового фильма КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ (INK) и еще одного представителя жанра – ПРОКЛЯТЫЙ ХЭЛЛОУИН (KNLG).

Также зрители смогут посмотреть драмы КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. БУМАГА (NKI), АГНЕЦ (CPF) и перевыпуск криминальной драмы ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ (RWV).

26.10.2021 Автор: Семен Брожитов