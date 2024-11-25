Обзор новинок проката на уикенде 28 ноября – 1 декабря 2024 года

В последний ноябрьский уикенд выходит фильм, который обещает стать самым кассовым зарубежным релизом года. Многочисленная семейная аудитория должна обратить внимание на проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). За период своего существования франшиза накопила армию преданных поклонников и приобрела культовый статус, поэтому на триквеле справедливо ожидать прироста сборов относительно предшественников. При благоприятном стечении обстоятельств картина может покорить миллиардную планку. На старте новинка постарается приблизиться к показателям других успешных приключенческих релизов – КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (202,6 млн) и СОНИК В КИНО (221,2 млн).

Новый проект «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (CP) станет первым выбором на уикенде для взрослой аудитории. За время, которое фильм добирался до российских кинотеатров, он успел обрасти популярностью и высокими рейтингами ожидания. Первая встреча комедии со зрителями состоялась на фестивале «Новый сезон», где она собрала преимущественно положительные отзывы. В стартовый уикенд картина будет стремиться превзойти сборы четвертой части франшизы про говорящих мужчин ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (133,6 млн).

Вероника Скурихина, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Бесполезно сравнивать ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ с первыми частями фильмов про разговаривающих мужчин. Да и «Квартет И» в самом начале четко дает зрителям понять: это история про других персонажей. И у них даже есть профессии, которые будут редко, но метко обшучены в фирменном квартетовском стиле. При этом тема, которую авторы поднимают – логичное продолжение ПРОСТЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ, которые выходили в прокат в прошлом году. Там мужчины обсуждали кризис среднего возраста и пытались вернуться в молодость. Год спустя якобы другие мужчины обсуждают тему смерти. Делают они это, разумеется, эффектно и иронично».

Сразу две новинки уикенда претендуют на внимание избирательной аудитории крупных городов. Ремейк известного эротического фильма ЭММАНУЭЛЬ (NKI) может привлечь как ценителей жанра, так и подготовленных зрителей, особенно если им близки феминистские позиции создателей ленты. Главным козырем очередного биографического проекта Пабла Ларраина МАРИЯ (PRD), рассказывающего про Марию Каллас, является Анджелина Джоли, чье участие способно заинтересовать сравнительно широкую аудиторию.

Хоррор ПЕРЕВОЗЧИК ДУШ (AK) не может похвастаться завидными рейтингами ожидания, но локализованное название проекта отсылает к недавнему хиту СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, а главную роль маньяка в фильме исполняет известный комик Ник Фрост. Это заметно выделяет новинку из множества жанровых аналогов, наводнивших российский рынок в последнее время.

Также зрители смогут посмотреть хоррор АСТРАЛ: МЕДИУМ (RWV), драму ПТИЦА (PVZGL), экшн ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (SBF), фильм ужасов СИДЖИНН. КНИГА КРОВИ (KNLG), байопик НИКИ (MCM), Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ (PLK, превью с 21.11.24), ретро-детектив АГАТА И СЫСК. ВЫГОДНЫЙ РИСК (KNT), мистику КИНОПЛЕНКА N 8 (SMKT) и перевыпуск ленты ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (MVK).

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

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25.11.2024 Автор: Никита Никитин