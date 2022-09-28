Предпродажи уикенда: «Решение уйти» лидирует среди новинок

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА (CRP / PIFD), комедию ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (CP) и драму РЕШЕНИЕ УЙТИ (ARM).

Лидером по предпродажам стала новая работа Пак Чхан-ука РЕШЕНИЕ УЙТИ с результатом 303,1 тыс. рублей. Корейская новинка заметно превзошла МИНАРИ (269 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн) и ПЫЛАЮЩЕГО (104 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) РЕШЕНИЕ УЙТИ 303,1 МИНАРИ 269,0 ПЫЛАЮЩИЙ 104,0

Фильм Ивана Соснина ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ предварительно освоил 118,3 тыс. рублей. Как и РЕШЕНИЕ УЙТИ, значительная часть этой суммы складывается из предварительных продаж на спецпоказы. Лента с Евгением Сытым уступила картинам КУПЕ НОМЕР 6 (288,7 тыс. рублей, стартовые сборы – 6,8 млн) и ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тыс. рублей, стартовые сборы – 9,9 млн), но обошла фильм СТРАНА САША (99,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 4,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КУПЕ НОМЕР 6 288,7 ПОДЕЛЬНИКИ 167,6 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ 118,3 СТРАНА САША 99,8

Триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА заработал 57,7 тыс. рублей. Фильм с Евгением Ткачуком уступил фильму КАЗНЬ (179,3 тыс. рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), но обошел недавний жанровый аналог ОДЕРЖИМАЯ (41,3 тыс. рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КАЗНЬ 179,3 МАТЬ МОЕГО СЫНА 57,7 ОДЕРЖИМАЯ 41,3

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28.09.2022 Автор: Никита Никитин