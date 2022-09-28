top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Решение уйти» лидирует среди новинок

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА (CRP / PIFD), комедию ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (CP) и драму РЕШЕНИЕ УЙТИ (ARM).

Лидером по предпродажам стала новая работа Пак Чхан-ука РЕШЕНИЕ УЙТИ с результатом 303,1 тыс. рублей. Корейская новинка заметно превзошла МИНАРИ  (269 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн) и ПЫЛАЮЩЕГО (104 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
РЕШЕНИЕ УЙТИ 303,1
МИНАРИ 269,0
ПЫЛАЮЩИЙ 104,0

Фильм Ивана Соснина ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ предварительно освоил 118,3 тыс. рублей. Как и РЕШЕНИЕ УЙТИ, значительная часть этой суммы складывается из предварительных продаж на спецпоказы. Лента с Евгением Сытым уступила картинам КУПЕ НОМЕР 6 (288,7 тыс. рублей, стартовые сборы – 6,8 млн) и ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тыс. рублей, стартовые сборы – 9,9 млн), но обошла фильм СТРАНА САША (99,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 4,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КУПЕ НОМЕР 6 288,7
ПОДЕЛЬНИКИ 167,6
ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ 118,3
СТРАНА САША 99,8

Триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА заработал 57,7 тыс. рублей. Фильм с Евгением Ткачуком уступил фильму КАЗНЬ (179,3 тыс. рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), но обошел недавний жанровый аналог ОДЕРЖИМАЯ (41,3 тыс. рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КАЗНЬ 179,3
МАТЬ МОЕГО СЫНА 57,7
ОДЕРЖИМАЯ 41,3

2Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

28.09.2022 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Красная шапочка» вырвалась в лидеры
Подробнее
В Сочи пройдет пятый день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр viju провел презентацию в рамках фестиваля «Новый сезон»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стала «Красная Шапочка»
Подробнее
«Новый сезон», день четвертый: половое воспитание и дуэльный кодекс
Подробнее
Российская киноакадемия не будет выдвигать фильм на «Оскар» в этом году
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Красная шапочка» опережает «Артек»
Подробнее
На курорте «Роза Хутор» закрылся фестиваль «Новый сезон»
Подробнее
Председатель Российского оскаровского комитета покидает пост
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 сентября
Подробнее
«Новый сезон», день пятый: зовите санитаров
Подробнее
Касса четверга: «Красная Шапочка» стартует с первой строчки
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 сентября – 2 октября 2022 года
Подробнее
В Сочи прошла вечеринка «Сияющая пустота» by Kion
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день четвертый
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день шестой
Подробнее
Международная касса: лидером оказался очередной перевыпуск «Аватара»
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день пятый
Подробнее
Касса России: «Красная Шапочка» ожидаемо занимает лидирующую позицию
Подробнее