Предпродажи уикенда: «Решение уйти» лидирует среди новинок
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА (CRP / PIFD), комедию ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (CP) и драму РЕШЕНИЕ УЙТИ (ARM).
Лидером по предпродажам стала новая работа Пак Чхан-ука РЕШЕНИЕ УЙТИ с результатом 303,1 тыс. рублей. Корейская новинка заметно превзошла МИНАРИ (269 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн) и ПЫЛАЮЩЕГО (104 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РЕШЕНИЕ УЙТИ
|303,1
|МИНАРИ
|269,0
|ПЫЛАЮЩИЙ
|104,0
Фильм Ивана Соснина ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ предварительно освоил 118,3 тыс. рублей. Как и РЕШЕНИЕ УЙТИ, значительная часть этой суммы складывается из предварительных продаж на спецпоказы. Лента с Евгением Сытым уступила картинам КУПЕ НОМЕР 6 (288,7 тыс. рублей, стартовые сборы – 6,8 млн) и ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тыс. рублей, стартовые сборы – 9,9 млн), но обошла фильм СТРАНА САША (99,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 4,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КУПЕ НОМЕР 6
|288,7
|ПОДЕЛЬНИКИ
|167,6
|ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ
|118,3
|СТРАНА САША
|99,8
Триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА заработал 57,7 тыс. рублей. Фильм с Евгением Ткачуком уступил фильму КАЗНЬ (179,3 тыс. рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), но обошел недавний жанровый аналог ОДЕРЖИМАЯ (41,3 тыс. рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КАЗНЬ
|179,3
|МАТЬ МОЕГО СЫНА
|57,7
|ОДЕРЖИМАЯ
|41,3
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28.09.2022 Автор: Никита Никитин