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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 30 марта – 2 апреля 2023 года

Роботы, монахини, грабители и другие

Главным претендентом на статус лучшей новинки уикенда является российская комедия ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН (CRP). Франшиза возвращается на большие экраны спустя 12 лет после выхода предыдущей части, заработавшей на старте 70,6 млн рублей с учетом СНГ. В пользу проекта говорит опытный дистрибьютор, узнаваемый бренд и тот факт, что почти все комедийные релизы этого года начинали прокат по верхней границе ожиданий.

Полной жанровой альтернативой станет хоррор ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (CP). В активе фильма – сильный актерский состав (Джена Мэлоун, Дэнни Хьюстон) и качественный продакшн. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ (17,7 млн рублей) и 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (21,2 млн).

Еще одна новинка также постарается привлечь внимание поклонников фильмов ужасов. Козыри проекта ДИТЯ ТЬМЫ (ARM) – необычный концепт и претензия на принадлежность к поджанру арт-хорроров. Среди его ориентиров – недавняя БАБУШКА (5,3 млн).

На младшую аудиторию рассчитан мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (VLG). Сюжет картины строится вокруг антропоморфных животных и древнегреческой мифологии. Фильму вполне по силам повторить результаты таких проектов как ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (15,2 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн).

Главным предложением для мужской аудитории среди новинок станет триллер ВЗЛОМЩИК (GF). Фильм может похвастаться динамичным роликом, однако сам сюжет картины о бывшем преступнике, вновь встающем на криминальный путь, не блещет новизной. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить КОДЕКС КИЛЛЕРА (9,2 млн) и 9 ЖИЗНЕЙ (7,3 млн).

Любителям исторических лент стоит обратить внимание на ТЕНЬ КАРАВАДЖО (EXP). Байопик великого итальянского живописца в первую очередь привлекает мощным актерским составом: в проекте заняты Луи Гаррель, Изабель Юппер, Микеле Плачидо. Его ориентиры – ОФИЦЕР И ШПИОН (7 млн) и ЭЙФЕЛЬ (5,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть детектив АЙТА (PVZGL), индийский боевик БХОЛА (INDF), перевыпуски проектов ЕЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (INK) и ЖЮЛЬ И ДЖИМ (RWV).

28.03.2023 Автор: Максим Острый

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