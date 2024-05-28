Обзор новинок проката на уикенде 30 мая – 2 июня 2024 года

Главной новинкой уикенда станет семейная картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG). Раскрученный бренд, стабильно популярный жанр, низкая конкуренция в прокате и неожиданные кастинговые решения позволяют новинке рассчитывать на повторение цифр новогоднего выпуска франшизы (70,7 млн рублей на старте).

За внимание любителей хорроров будут бороться два заметных проекта. ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI) постарается привлечь публику безумной концепцией и возросшим по сравнению с первой частью масштабом действия. Референсы в данном случае – КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (8,8 млн рублей на старте) и ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (8,4 млн на старте). НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО – представитель не самой известной в России франшизы. Среди его козырей – Мэделин Петш в одной из главных ролей и отличный трейлер, а ориентиром по сборам могут выступить ДЕТИ КУКУРУЗЫ (10,1 млн на старте). Впрочем, выход двух этих релизов на одной дате рискует снизить кассовый потенциал обоих проектов.

Самые юные зрители получат на уикенде мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP). Незатейливый сюжет картины и незамысловатая анимация вряд ли в данном случае повлияют на целевую аудиторию. Ориентирами здесь могут выступить ленты ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (13,3 млн рублей на старте) и КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (8 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть комедии (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ (PLK), КАК СТАТЬ КОРОЛЕМ (PLB) и Я ПОМНЮ (SBF), семейную ленту КРУИЗ. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ (KNLG), драмы МЕРТВЫЕ НЕ ПРИЧИНЯЮТ БОЛИ (PRD), МОНТЕССОРИ: ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ (RR) и СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ (EXP) и перевыпуск картины МАЛЕНЬКИЙ БУДДА (RWV).

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ

28.05.2024 Автор: Максим Острый