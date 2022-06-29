Предпродажи уикенда: «Главная роль» отстает от «Параллельных матерей»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL), семейную ленту ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN) и фильмы ужасов ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (EXP) и ЧЕРНАЯ ГОРА (ABK).
Лидером среди новинок стала сатирическая комедия ГЛАВНАЯ РОЛЬ с результатом 512,2 тысячи рублей. Это меньше показателей предшествующего проекта с участием Пенелопы Крус ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (923,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), который вдобавок привлекал подготовленную публику именем режиссера Педро Альмодовара. В то же время ГЛАВНАЯ РОЛЬ заметно опережает арт-мейнстримные релизы ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,69 млн) и ЭСКОБАР (58,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ
|923,8
|ГЛАВНАЯ РОЛЬ
|512,2
|ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА
|156,4
|ЭСКОБАР
|58,8
Очень уверенные предпродажи неожиданно демонстрирует итальянская семейная картина ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА - 104,9 тысячи рублей. Это ощутимо превосходит данные аналогов ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн) и ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ (22 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,2 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|104,9
|ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА
|35,5
|ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ
|22,0
По-разному проявили себя фильмы ужасов, заявленные на уикенде. Проект «Централ Партнершип» ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА возглавил своеобразный парад хорроров с результатом 67,7 тысяч рублей, опередив среди прочих релизов ГОЛОС МОНСТРА (61,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (38,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн). Новый проект «Экспоненты» ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ выступил скромнее, проиграв аналогам ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн), ЛОВЕЦ СНОВ (48,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА
|67,7
|ГОЛОС МОНСТРА
|61,5
|ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ
|52,0
|ЛОВЕЦ СНОВ
|48,9
|КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО
|38,1
|ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ
|31,3
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ
|24,9
Фильм ужасов ЧЕРНАЯ ВОДА предварительно заработал 5,2 тысячи рублей. Это меньше уровня предпродаж выходивших ранее российских хорроров ВДОВА (76,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн, СИНДРОМ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,4 млн), ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (26,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,5 млн) и ЧЕРНАЯ ВОДА (13,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВДОВА
|76,2
|СИНДРОМ
|31,5
|ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН
|26,6
|ЧЕРНАЯ ВОДА
|13,6
|ЧЕРНАЯ ГОРА
|5,17
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
29.06.2022 Автор: Никита Никитин