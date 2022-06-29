Предпродажи уикенда: «Главная роль» отстает от «Параллельных матерей»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL), семейную ленту ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN) и фильмы ужасов ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (EXP) и ЧЕРНАЯ ГОРА (ABK).

Лидером среди новинок стала сатирическая комедия ГЛАВНАЯ РОЛЬ с результатом 512,2 тысячи рублей. Это меньше показателей предшествующего проекта с участием Пенелопы Крус ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (923,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), который вдобавок привлекал подготовленную публику именем режиссера Педро Альмодовара. В то же время ГЛАВНАЯ РОЛЬ заметно опережает арт-мейнстримные релизы ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,69 млн) и ЭСКОБАР (58,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ 923,8 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 512,2 ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА 156,4 ЭСКОБАР 58,8

Очень уверенные предпродажи неожиданно демонстрирует итальянская семейная картина ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА - 104,9 тысячи рублей. Это ощутимо превосходит данные аналогов ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн) и ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ (22 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,2 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 104,9 ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 35,5 ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ 22,0

По-разному проявили себя фильмы ужасов, заявленные на уикенде. Проект «Централ Партнершип» ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА возглавил своеобразный парад хорроров с результатом 67,7 тысяч рублей, опередив среди прочих релизов ГОЛОС МОНСТРА (61,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (38,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн). Новый проект «Экспоненты» ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ выступил скромнее, проиграв аналогам ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн), ЛОВЕЦ СНОВ (48,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА 67,7 ГОЛОС МОНСТРА 61,5 ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ 52,0 ЛОВЕЦ СНОВ 48,9 КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО 38,1 ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 31,3 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 24,9

Фильм ужасов ЧЕРНАЯ ВОДА предварительно заработал 5,2 тысячи рублей. Это меньше уровня предпродаж выходивших ранее российских хорроров ВДОВА (76,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн, СИНДРОМ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,4 млн), ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (26,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,5 млн) и ЧЕРНАЯ ВОДА (13,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВДОВА 76,2 СИНДРОМ 31,5 ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН 26,6 ЧЕРНАЯ ВОДА 13,6 ЧЕРНАЯ ГОРА 5,17

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29.06.2022 Автор: Никита Никитин