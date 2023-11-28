Обзор новинок проката на уикенде 30 ноября – 3 декабря 2023 года

На звание главной новинки уикенда претендует российская комедия ТЕЩА (CP). Среди ее козырей – актерский дуэт Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой и новогодняя тематика. Чуть меньше вдохновить публику может сюжетный концепт, связанный с обменом телами, однако на рейтингах ожидания он, судя по всему, не сказывается. В качестве референсов для новинки можно вспомнить проекты БЫТЬ (46,3 млн рублей на старте) и СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (48,7 млн).

За счет предпраздничной атмосферы постарается привлечь семейную аудиторию релиз БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (NKI). Главные роли в нем исполнили Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Вадим Галыгин. Референсами в его случае могут служить проекты КРАСОТКА В УДАРЕ (9,7 млн) и ДРУГ НА ПРОДАЖУ (8,6 млн).

Поклонники боевиков в целом и режиссера Джона Ву в частности не должны пропустить новую работу мэтра НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG). Судя по трейлеру, картина полна качественного экшна, что в сочетании с четкой концепцией и одновременной премьерой в России и в мире должно максимально привлечь внимание мужской аудитории. Новинке вполне по силам улучшить стартовые цифры проектов КРУЧЕ НЕКУДА (32,1 млн) и ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27,3 млн).

За внимание поклонников хорроров на уикенде будут бороться два заметных фильма. Среди плюсов ПРОКЛЯТИЯ ДУДОЧНИКА (GF) – необычный монстр, основанный на фольклоре. Референсом по сборам в данном случае может служить релиз МЕТКИ ТЬМЫ (10,7 млн). ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP) локализованным названием отсылает к известной франшизе, но его кассовый потенциал может снизиться в силу азиатского происхождения ленты. Ее ориентир по сборам – ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (6,1 млн).

Любителей французских комедий и поклонников постановщиков Оливье Накаша и Эрика Толедано (1+1) на уикенде ждет новая работа тандема ШОПОГОЛИКИ (AK). Имена режиссеров в состоянии заранее обеспечить ленте позитивный «сарафан» и долгий прокат. Референсами новинке служат проекты ОСОБЕННЫЕ (10,6 млн) и ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (5,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть документальные проекты MY SHINEE WORLD (WP) и АРХИТЕКТОР. ИСТОРИЯ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА И ЕГО ФИЛЬМОВ (KNT, с 02.12), комедию БЛОНДИНКА (CPF), мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДА ВИНЧИ (PNR), боевик ЖИВОТНОЕ (INDF, с 01.12), спортивную ленту ИГРА В ПУСАНЕ (KNLG), фантастику КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ (RWV), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 163. 2024 ПОВОДА УЛЫБНУТЬСЯ (MVK, с 02.12), мелодраму НИНА (NKI), фильм ужасов ПРОПАВШИЕ В НОЧИ (PRD), семейную ленту СЕКРЕТАРЬ ДЕДА МОРОЗА (CS) и перевыпуск драмы ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ (INK).

Фото: кадр из фильма ТЕЩА

28.11.2023 Автор: Максим Острый