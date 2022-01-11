Трейлеры новинок уикенда: «King’s Man: Начало» на голову выше конкурентов

Первый постпраздничный уикенд в российском прокате будет более разнообразным на новинки, чем предыдущий. Картины рассчитаны на разные зрительские сегменты и позволят охватить достаточно большой объем аудитории. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), КРИК (CPP), ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI) и ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК (EXP).

Комедийный экшн KING'S MAN: НАЧАЛО стал одним из тех релизов, который в результате пандемии коронавируса менял дату своего старта несколько раз. Первый трейлер проекта появился еще два года назад. Всего, по нашим данным, картина получила два хардлока ролика в кинотеатрах – к фильмам Я ИДУ ИСКАТЬ и НОВЫЕ МУТАНТЫ. Это дало ему контакт с порядка 817 тыс. человек. На YouTube первый трейлер тоже был опубликован еще в 2019 году. На данный момент три самых популярных ролика ленты набрали в совокупности 6 млн просмотров (29,7 тыс. «лайков»), а на «КиноПоиске» наиболее востребованный трейлер был просмотрен 858 270 раз.

У трейлера нового фильма культовой франшизы КРИК, по нашим данным, не было хардлоков. На YouTube три самых востребованных ролика хоррора заполучили около 1,4 млн просмотров (на троих у них 16,6 тыс. «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» основной дублированный трейлер проекта посмотрели 15 658 раз.

Не было хардлоков в кинотеатрах и у трейлера нового фильма Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА. На YouTube один из фаворитов нынешнего наградного сезона получил около 60 тыс. просмотров с трех различных каналов (1,1 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» ролик довольствуется 6 тыс. просмотров.

Ролик другого участника фестивалей, картины Шона Пенна ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК был прикреплен в кинотеатрах к двум фильмам: ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП и СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ. За счет этого в кинозалах его могли увидеть около 95 тыс. человек. На YouTube у новинки оказались примерно такие же цифры – 91 тыс. просмотров у трех самых популярных роликов (1,7 тыс. «лайков»). Еще 1 317 просмотров принес дублированный трейлер, опубликованный на «КиноПоиске».

11.01.2022 Автор: Дмитрий Некрасов