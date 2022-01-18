Трейлеры новинок уикенда: «Аллея кошмаров» лидирует по всем фронтам

В предстоящий уикенд российский прокат снова останется без новых блокбастеров, а картины, которые появятся в кинотеатрах, будут нацелены на разные сегменты аудитории. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS), КОД 355 (CP), ГОЛОС ЛЮБВИ (MG) и АНТИТЕЛА (PIFD).

Наибольший охват аудитории в кинотеатрах среди всех новинок получил трейлер нового фильма режиссера Гильермо дель Торо АЛЛЕЯ КОШМАРОВ. Ролик был подклеен к релизам конца прошлого года ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» и ОЛЕНЬИ РОГА. В результате в кинозалах его могли увидеть более 430 тыс. человек. На YouTube три наиболее популярных ролика нуар-проекта саккумулировали 4,9 млн просмотров (на троих у них 6,8 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» дублированный трейлер картины посмотрел 11 907 раз.

У боевика КОД 355, продолжающего линию «женских» экшн-проектов, по нашим данным, не было хардлоков к другим картинам. На YouTube опубликованный на трех различных каналах дублированный ролик фильма заполучил 905 тыс. просмотров (2,2 тыс. «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» он был просмотрен всего 5 591 раз.

Трейлер биографической музыкальной мелодрамы ГОЛОС ЛЮБВИ шел хардлоком сразу к семи различным проектам. Это СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, КОМЕТА ГАЛЛЕЯ, ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ, ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ, БЕСТСЕЛЛЕР, ДЕМОНИК и демонстрирующийся сейчас в кинотеатрах МОЙ ВОЛК. Таким образом, общий охват аудитории ролика составил 254 тыс. зрителей. К этому можно добавить еще 2,3 млн просмотров, которые накопили три самых востребованных ролика фильма на YouTube (1 тыс. «лайков») и 2 178 просмотров – на «КиноПоиске».

Ролик экшн-триллера АНТИТЕЛА демонстрировался в кинотеатрах перед четырьмя фильмами: СПЕНСЕР, МАФИЯ: СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА, МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ и ТРИУМФ. Это дало ему охват примерно в 42 тыс. человек. На YouTube проект с Джонатаном Ризом Майерсом и Джоном Малковичем получил 208 тыс. просмотров от трех роликов (3,3 тыс. «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» дублированный трейлер был просмотрен 1 539 раз.

18.01.2022 Автор: Дмитрий Некрасов