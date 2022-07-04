БК составил рейтинг главных женщин-кинопродюсеров России
Публикуем новый рейтинг профессионалов индустрии
Два года назад БК опубликовал первый независимый рейтинг профессионалов киноиндустрии – список главных продюсеров, режиссеров, актеров и актрис десятилетия. Эти списки широко цитировались и вызвали самую разную реакцию. Год назад мы продолжили и составили рейтинг кинематографистов, возраст которых не превышает 35 лет. В этот раз аналитики БК составили рейтинг главных женщин-продюсеров России.
Мы выделили несколько ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность продюсера. Ими стали соотношение сборов и бюджета каждого проекта, размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, а также работа с дистрибьюторома. Рейтинг учитывает полнометражные проекты, премьеры которых прошли в прокате, на фестивалях или ОТТ-платформах в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2022 года.
Первое место в нашем топе заняла Ясмина Бен Аммар
, заместитель генерального директора, руководитель дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1», ответственная за появление двух недавних кинопрокатных хитов с участием Владимира Хориняка – НЕПОСЛУШНИК
и МИСТЕР НОКАУТ
. Характерно, что первенство в нашем рейтинге ей обеспечил не какой-то крупный блокбастер, а две среднебюджетные жанровые картины, снискавшие заслуженный успех у зрителей как в кинотеатрах, так и в онлайне.
На втором месте нашего топа разместислась Наталья Дрозд
, яркий представитель категории продюсеров, которые успешно занимались производством арта и арт-мейнстрима для подготовленной аудитории, в том числе для международной фестивальной публики. В ее активе один из главных прошлогодних арт-хитов КУПЕ НОМЕР 6
, а также проекты НИЧЬЯ
и ГИПНОЗ
.
Бронза топа досталась Ольге Филипук
. Генеральный директор «Яндекс.Студии» активно участвовала в производстве, продвижении и онлайн-релизе кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
. Наиболее активно продюсер курирует сериальные originals-проекты «Кинопоиска», но есть на ее счету и другой заметный полнометражный кейс (пусть и перемонтированный из пилота сериала) – ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
, выпущенный сразу онлайн.
На четвертой позиции нашего рейтинга расположилась Алена Кремер
, продюсер фильмов ДРАКУЛОВ
и ХОЧУ ЗАМУЖ
. Особенно успешным оказался второй проект. Алена Кремер – основатель и управляющий партнер маркетингового агентства DPG Russia и видеопродакшна Peak Media. Именно компания Peak Media в сотрудничестве со Start занималась производством картины ХОЧУ ЗАМУЖ
. Также в активе Peak Media одна из самых успешных отечественных комедий последних лет Я ХУДЕЮ
.
На пятом месте Екатерина Кононенко
. Она также работала над сверхуспешным проектом Я ХУДЕЮ
, но в данном топе в зачет попала другая ее успешная комедия – МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
. Также подняться высоко в рейтинге ей помогло выступление в на экранах еще одной молодежной комедии, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
, прокат которой продолжается.
Топ-10 нашего списка выглядит так:
1. Ясмина Бен Аммар (НЕПОСЛУШНИК
, МИСТЕР НОКАУТ
)
2. Наталья Дрозд (КУПЕ НОМЕР 6
, НИЧЬЯ
, ГИПНОЗ
)
3. Ольга Филипук (МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
, ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
)
4. Алена Кремер (ДРАКУЛОВ
, ХОЧУ ЗАМУЖ
)
5. Екатерина Кононенко (МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
)
6. Анна Курбатова (СПАСИТЕ КОЛЮ!
, МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
, ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ
)
7. Лариса Блажко (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
, МАША
, КРАСОТКА В УДАРЕ
)
8. Юлия Николаева (ФИННИК
, ПЛЮШЕВЫЙ БУМ
)
9. Эльвира Дмитриевская (КРАСНЫЙ ПРИЗРАК
, НЕФУТБОЛ
, БЕЛЫЙ КИТ
)
10. Дарья Чаруша (МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
)
Полные списки участниц, подробное описание критериев и аналитика результатов доступны подписчикам электронной рассылки. По вопросам приобретения электронного номера БК пишите на metro@kinometro.ru.
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04.07.2022 Автор: Никита Никитин