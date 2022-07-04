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Аналитика


БК составил рейтинг главных женщин-кинопродюсеров России

Публикуем новый рейтинг профессионалов индустрии

Два года назад БК опубликовал первый независимый рейтинг профессионалов киноиндустрии – список главных продюсеров, режиссеров, актеров и актрис десятилетия. Эти списки широко цитировались и вызвали самую разную реакцию. Год назад мы продолжили и составили рейтинг кинематографистов, возраст которых не превышает 35 лет. В этот раз аналитики БК составили рейтинг главных женщин-продюсеров России.

Мы выделили несколько ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность продюсера. Ими стали соотношение сборов и бюджета каждого проекта, размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, а также работа с дистрибьюторома. Рейтинг учитывает полнометражные проекты, премьеры которых прошли в  прокате, на фестивалях или ОТТ-платформах в период с  1 января 2020  года по 30 июня 2022 года.

Первое место в нашем топе заняла Ясмина Бен Аммар, заместитель генерального директора, руководитель дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1», ответственная за появление двух недавних кинопрокатных хитов с  участием Владимира Хориняка – НЕПОСЛУШНИК и МИСТЕР НОКАУТ. Характерно, что первенство в  нашем рейтинге ей обеспечил не какой-то крупный блокбастер, а  две среднебюджетные жанровые картины, снискавшие заслуженный успех у  зрителей как в  кинотеатрах, так и  в  онлайне.
На втором месте нашего топа разместислась Наталья Дрозд, яркий представитель категории продюсеров, которые успешно занимались производством арта и  арт-мейнстрима для подготовленной аудитории, в  том числе для международной фестивальной публики. В ее активе один из главных прошлогодних арт-хитов КУПЕ НОМЕР 6, а также проекты НИЧЬЯ и  ГИПНОЗ.
Бронза топа досталась Ольге Филипук. Генеральный директор «Яндекс.Студии» активно участвовала в производстве, продвижении и  онлайн-релизе кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Наиболее активно продюсер курирует сериальные originals-проекты «Кинопоиска», но есть на ее счету и  другой заметный полнометражный кейс (пусть и перемонтированный из пилота сериала) – ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, выпущенный сразу онлайн.
На четвертой позиции нашего рейтинга расположилась Алена Кремер, продюсер фильмов ДРАКУЛОВ и ХОЧУ ЗАМУЖ. Особенно успешным оказался второй проект. Алена Кремер – основатель и управляющий партнер маркетингового агентства DPG Russia и видеопродакшна Peak Media. Именно компания Peak Media в сотрудничестве со Start занималась производством картины ХОЧУ ЗАМУЖ. Также в активе Peak Media одна из самых успешных отечественных комедий последних лет Я ХУДЕЮ.
На пятом месте Екатерина Кононенко. Она также работала над сверхуспешным проектом Я  ХУДЕЮ, но в данном топе в зачет попала другая ее успешная комедия – МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. Также подняться высоко в рейтинге ей помогло выступление в на экранах еще одной молодежной комедии, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, прокат которой продолжается.
 
Топ-10 нашего списка выглядит так:
1. Ясмина Бен Аммар (НЕПОСЛУШНИК, МИСТЕР НОКАУТ)
2. Наталья Дрозд (КУПЕ НОМЕР 6, НИЧЬЯ, ГИПНОЗ)
3. Ольга Филипук (МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
4. Алена Кремер (ДРАКУЛОВ, ХОЧУ ЗАМУЖ)
5. Екатерина Кононенко (МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК)
6. Анна Курбатова (СПАСИТЕ КОЛЮ!, МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА, ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ)
7. Лариса Блажко (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, МАША, КРАСОТКА В УДАРЕ)
8. Юлия Николаева (ФИННИК, ПЛЮШЕВЫЙ БУМ)
9. Эльвира Дмитриевская (КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, НЕФУТБОЛ, БЕЛЫЙ КИТ)
10. Дарья Чаруша (МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ)

Полные списки участниц, подробное описание критериев и аналитика результатов доступны подписчикам электронной рассылки. По вопросам приобретения электронного номера БК пишите на metro@kinometro.ru.

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04.07.2022 Автор: Никита Никитин

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