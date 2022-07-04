БК составил рейтинг главных женщин-кинопродюсеров России

Два года назад БК опубликовал первый независимый рейтинг профессионалов киноиндустрии – список главных продюсеров, режиссеров, актеров и актрис десятилетия. Эти списки широко цитировались и вызвали самую разную реакцию. Год назад мы продолжили и составили рейтинг кинематографистов, возраст которых не превышает 35 лет. В этот раз аналитики БК составили рейтинг главных женщин-продюсеров России.

Мы выделили несколько ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность продюсера. Ими стали соотношение сборов и бюджета каждого проекта, размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, а также работа с дистрибьюторома. Рейтинг учитывает полнометражные проекты, премьеры которых прошли в прокате, на фестивалях или ОТТ-платформах в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2022 года.

Ясмина Бен Аммар, заместитель генерального директора, руководитель дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1», ответственная за появление двух недавних кинопрокатных хитов с участием Владимира Хориняка – НЕПОСЛУШНИК и Первое место в нашем топе заняла, заместитель генерального директора, руководитель дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1», ответственная за появление двух недавних кинопрокатных хитов с участием Владимира Хориняка – МИСТЕР НОКАУТ . Характерно, что первенство в нашем рейтинге ей обеспечил не какой-то крупный блокбастер, а две среднебюджетные жанровые картины, снискавшие заслуженный успех у зрителей как в кинотеатрах, так и в онлайне. Наталья Дрозд, яркий представитель категории продюсеров, которые успешно занимались производством арта и арт-мейнстрима для подготовленной аудитории, в том числе для международной фестивальной публики. В ее активе один из главных прошлогодних арт-хитов НИЧЬЯ и ГИПНОЗ. На втором месте нашего топа разместислась, яркий представитель категории продюсеров, которые успешно занимались производством арта и арт-мейнстрима для подготовленной аудитории, в том числе для международной фестивальной публики. В ее активе один из главных прошлогодних арт-хитов КУПЕ НОМЕР 6 , а также проекты

Полные списки участниц, подробное описание критериев и аналитика результатов доступны подписчикам электронной рассылки. По вопросам приобретения электронного номера БК пишите на metro@kinometro.ru.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

04.07.2022 Автор: Никита Никитин