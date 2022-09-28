Антон Богданов: «Комедии рано или поздно вернутся на вершину, так как у общества сохраняется на них запрос»

БК поговорил с режиссером о смене профессии, российском семейном кино и текущем состоянии жанра комедии

В российских кинотеатрах продолжается экспансия семейного контента. 1 сентября на больших экранах удачно стартовал проект КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я. В октябре компания «Каропрокат» выпустит еще один семейный проект – комедию ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ, экранизацию повести советского писателя Льва Давыдычева про приключения незадачливого школьника. Картину поставил Антон Богданов, звезда сериала «Реальные пацаны», для которого ИВАН СЕМЕНОВ стал уже второй режиссерской работой после вышедшей в прошлом году ленты НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я.

Расскажите, пожалуйста, о проекте ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Как вы стали его режиссером?

История создания картины довольно прозаична. Книга-первоисточник Льва Давыдычева довольно популярна в Пермском крае и в целом на Урале. Где-то она даже есть в школьной программе. Но по стране ее знают меньше. Снимая свой режиссерский дебют, я уже задумывался над следующим проектом, и тут на глаза мне попалась «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника». Возникла идея реабилитировать классику, а то ее незаслуженно забыли.

Как проходила работа над картиной? Как вы формировали актерский состав?

На первой картине я научился управлять дисциплиной на площадке. Важно не позволять актеру (я знаю это по собственному опыту) как-то халявить в надежде, что и так прокатит. При работе с детьми это проявляется исключительно в случае усталости. В обычных условиях дети даже между дублями постоянно бесятся, и как только они устают, то расслабляются и начинают пропускать мимо ушей указания режиссера. Важно за счет дисциплины не позволять им уставать, чтобы они не были измочаленными в момент входа в кадр. А вслед за дисциплиной приходит и все остальное – энергия, «химия» в кадре, синергия и так далее.

Что касается кастинга, то сложнее всего было найти бабушку Ивана Семенова, так как она должна была быть довольно моложавой, модной, больше другом для героя, а не старшим родственником. Мы пробовали много прекрасных актрис, но в итоге остановились на Марии Васильевне Шукшиной. Когда она приехала на пробы, то призналась, что ей самой безумно нравится материал, так что уже после первого разговора все стало примерно понятно. Ну и на пробах было гомерически смешно, когда она на глазах у нас придумала эту бабушку, которая постоянно говорит смешными поговорками и присказками. Или, например, Саша Лойе просто прошел у нас кастинг и попал в фильм. Как и многие, я не видел его долгие годы после «Ералаша», так что очень рад, что он снова начал сниматься. Причем он был утвержден еще до Ромы Погорелова, который сыграл Ивана Семенова, и мы уже на съемках сильно удивились тому, как они друга на друга оказались похожи.

Ваш первый фильм рассказывал о проблемах детей с ограниченными возможностями. В новой работе главного героя за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в обычную школу на окраине. Вам важны социальные аспекты ваших фильмов?

Невозможно снимать комедию только ради того, чтобы смеяться. Нужно вместе с этим и говорить о чем-то важном. Все мои любимые комедии чему-то учат. Я большой поклонник фильма ОСЕННИЙ МАРАФОН. Номинально это комедия, но при этом она с глубоким смыслом. Мне хочется делать то же самое, чтобы зрители и посмеялись, и задумались. И спасибо огромное моим мастерам в институте, которые всегда учили меня отвечать на вопрос, о чем твое кино. Если снимать «просто комедию», ничего не получится. Я же могу ответить, что мое новое кино про то, как родители заваливают детей различными делами, лишь бы они не связались с плохой компанией на улице. В итоге у них незаметно пробегает детство. Я вижу по своему ребенку, как он уходит в восемь утра, приходит в шесть вечера, и так каждый день. Единственное, что у детей остается, это компьютер. Но как только они за него садятся, их тут же начинают ругать.

Какими были ваши референсы при работе над ШКОЛЬНЫМ ПЕРЕПОЛОХОМ? Вы сознательно целились в зрителей 30+ лет, которые узнают отсылки к ТРУДНОМУ РЕБЕНКУ? Или вы все-таки ориентировались на молодую аудиторию, которая не увидит заимствования?

Мы не заимствовали специально, но когда стараешься сделать хорошо, то неминуемо с чем-то хорошим пересечешься. Мне самому 38 лет, и я прекрасно помню фильмы ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК, ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ, ОДИН ДОМА, МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ. Еще перед первой картиной и во время ее съемок я пропитывал себя детским кинематографом, не только западным, но и советским, российским. Слава богу, здесь история совершенно наша, главный ориентир – именно книжка. Я шел от себя, от своего опыта, но мы все в этом смысле испорчены голливудским кино, так что да, какая-то преемственность по отношению к этим картинам проявилась.

Расскажите, пожалуйста, об объемах рекламной кампании. Как вы будете продвигать ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ?

У нас есть старший партнер – компания «Каропрокат», с которой мы тесно сотрудничаем. Они обеспечат хорошую роспись – около 1500 площадок. У нас серьезные партнерские соглашения с VK. Наши герои постоянно переписываются в соответствующих чатах, так что мы вышли на них и заручились их поддержкой и участием. Я только что вернулся из Перми, где договорился о поддержке фанатских секторов футбольных клубов «Амкар» и «Парма». Они участвовали в фильме и с радостью включатся в его активное продвижение. Также у нас есть партнерство с сетью детских технопарков «Кванториум», где дети занимаются авиамоделированием, физикой, прикладной математикой. Они находятся во множестве городов по всей стране и тоже присутствуют в нашем фильме. Я очень надеюсь, что поклонники этих сообществ придут на картину, это один из наших козырей. У нас неплохой хардлок к нескольким релизам, наружка. Кроме того, нам обещало помочь министерство просвещения, так как наш фильм про школу.

Какие у вас эстимейты?

Не хочу загадывать, но дистрибьютор называл сумму в 250–300 миллионов рублей. Думаю, такой доброй и веселой семейной комедии, как ИВАН СЕМЕНОВ, это по силам.

Ваш фильм НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я выходил эксклюзивно в кинотеатрах объединенной сети. Как было выстроено ваше сотрудничество с «Формулой Кино» и «Синема Парком»?

Я очень благодарен Елене Захаровой, директору по репертуарному планированию объединенной сети, за то, что она помогла нам с прокатом. Велись переговоры с различными дистрибьюторами, в том числе с компаниями «Вольга» и Sony. Им нравился фильм, но каждый раз их по разным причинам что-то останавливало. Тем временем подходили к концу съемки первой части ИВАНА СЕМЕНОВА, было понятно, что пора бы выпустить в прокат мою первую картину. Мы показали ее Елене Захаровой, она и плакала, и смеялась весь фильм, и в итоге захотела хоть как-то помочь с выпуском. Мы договорились на эксклюзив в объединенной киносети, но в тех городах, где у них не было площадок, мы могли договариваться с другими сетями. В итоге это очень помогло фестивальной судьбе ленты. Сейчас из разных городов, от Минска до Самары, приходят новости от фестивалей, что наша картина то получила награду, то приглашена в основную программу.

Кинотеатры сегодня остро нуждаются в семейном контенте. Нет ли у вас ощущения, что выйди ваш дебют чуть попозже, он мог бы заработать значительно больше?

Очень интересный вопрос, не думал об этом. Вы знаете, я не отношусь к кино как к источнику заработка – по крайней мере, большого заработка. Мне просто искренне нравится снимать фильмы, я получаю от этого огромное удовольствие. И пока мне кажется, что в текущих условиях НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я не собрал бы в прокате большой суммы. Мы заработали 4 миллиона рублей. К сожалению, сами кинематографисты сделали так, что большинство зрителей избегает фильмы про людей с особенностями здоровья. Если в картине есть герой на коляске, обязательно также будут слезы, запущенная квартира, родители-алкоголики и прочие признаки социальной драмы. Людям быстро становится понятно, что такое кино лучше смотреть на фестивалях. Мне хотелось от этого уйти, я знаю многих таких детей лично, они все обычные, из прекрасных семей. Да, у них есть особенности, но они творческие, открытые люди, в фильме они прекрасно справились как актеры. Однако я не думаю, что наша картина сейчас стала бы хитом. Наше общество, возможно, и готово принять таких детей, но не готово вместе с ними смеяться над чем-то.

Согласны ли вы с тем, что уход мейджоров отчасти открыл для российского кино окно возможностей?

Нет, не согласен. Российское кино не было главным выбором для зрителей в прежние времена. Зритель ходил на отечественное кино осознанно, выбирая, условно, между ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ для сына, Т-34 для папы и ОТЕЛЕМ «ГРАНД БУДАПЕШТ» для мамы. При такой схеме публика не отторгает российское кино, она выбирает то, что ей хочется в конкретный момент, в том числе периодически и отечественные фильмы. А сейчас, когда нет выбора, человеку в кинотеатре хочется развернуться и уйти домой. Понятно, что рано или поздно наша киноиндустрия заполнит освободившиеся жанровые ниши, но для этого потребуется три – пять лет. Кино – в первую очередь развлечение, аудитория должна получать удовольствие, а когда она стоит перед пустой витриной кинотеатра, возникает ощущение, что российское кино смотреть заставляют. Это не идет ему на пользу.

Вы согласны, что жанр комедии сегодня находится в кризисе?

Жанр переживает определенный кризис, потому что комедию стали воспринимать очень одномерно, ее слишком упростили, обезличили, стали считать жанром, который позволяет только посмеяться. Но ведь сложно представить, что так смотрели на комедию, скажем, Гайдай или Данелия? Например, как актер я очень не люблю комедии, сюжет которых вертится вокруг алкоголя. Когда герои напились, все вокруг рушится, и над этим предлагается смеяться. Тут есть успешные кейсы – те же ГОРЬКО! или МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ, но там хорошие, выверенные сценарии, эти фильмы сняты очень умными людьми. Мне раньше приходила целая плеяда подобных сценариев, я постоянно отказывался, и пока, слава богу, это волна немного поутихла. Вообще, я давно не видел хороших комедийных сценариев, один из последних редких примеров – фильм ПАРАЗИТЫ.

Или, например, НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ. Другой хороший пример – ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, который, кстати, как раз про алкоголь. Это комедия, но поучительная, с элементами грусти и трэша одновременно.

В России вы смогли снять фильм, который можно назвать инклюзивной комедией. Есть ощущение, что сегодня создатели американских комедий, боясь все время кого-то оскорбить, избегают острых тем. Что вы об этом думаете?

Тут все зависит от грамотности подхода. Если кто-то изображает человека с особенностями, есть большой риск кого-то обидеть. А если ты даешь возможность человеку с какой-то особенностью сыграть самому, это открывает массу возможностей, это никогда никого не обидит. Людям в таких фильмах просто не нравятся неточности и несоответствия, как это не нравится спортсменам в тех же спортивных картинах. Например, если профессиональный актер играет человека на коляске, то он неминуемо смотрит на тормоз. А реальному человеку на коляске не надо смотреть на тормоз, он и так знает, где он находится. У нас актеры, к сожалению, не очень любят готовиться к роли. Если уж играть человека на коляске, то лучше провести в ней два-три месяца перед съемками. Но когда какой-нибудь актер у нас так поступит, это станет большим событием.

Как вам кажется, что будет с жанром комедии дальше?

Комедии рано или поздно вернутся на вершину, так как у общества сохраняется на них запрос. Я очень надеюсь, что это будут фильмы со смыслом, со вторым дном.

У вас нет мысли возобновить карьеру актера-комика и стать звездой какого-нибудь актуального сериала для стриминг-сервиса? По меньшей мере, это гарантирует стабильный заработок на годы вперед.

Я уже был частью одного суперуспешного сериала, продолжающего с успехом идти до сих пор. Но я сам покинул проект «Реальные пацаны», так как я человек, что называется, не про деньги. Но если меня позовут в какой-то новый сериал, то, конечно, я рассмотрю предложение. Последние три года подряд я постоянно отказывался от ролей, так как снимал свои собственные фильмы, поэтому теперь меня зовут гораздо меньше.

Насколько легко вы осуществили переход от актерской профессии к режиссерской?

Мне сейчас очень нравится в кресле режиссера и продюсера. Недавно я участвовал в съемках фильма Димы Киселева МИРА и чувствовал себя не очень комфортно, все-таки актерская профессия требует регулярного «подхода к снаряду». Что касается режиссуры, то у меня давно была возможность снимать, но я долгое время боялся, требовалось до этого дорасти. И вот теперь я уже снял три проекта, включая вторую часть ИВАНА СЕМЕНОВА, которая сейчас находится в стадии постпродакшна. Наша компания «Проспект Мира» разрабатывает еще около пяти фильмов, есть предложения лично мне выступить как режиссеру на сторонних проектах. Также есть предложения от платформ начать снимать сериалы, мы их сейчас рассматриваем.