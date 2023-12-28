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Юлия Шампорова: «Существование независимого индустриального издания о кино в России на протяжении двадцати лет – уникальный кейс»

Автор: БК

28 декабря 2023

Главный редактор БК рассказала о своем отношении к изданию и о том, что ждет «Бюллетень кинопрокатчика» в будущем

20 лет назад вышел первый номер электронной рассылки, которая впоследствии получила название «Бюллетень кинопрокатчика». За прошедшие с тех пор два десятилетия его замысел постоянно менялся вместе со всей киноиндустрией, став неотъемлемой ее частью. Под занавес юбилейного года вместе с непосредственными участниками 20-летнего развития БК мы решили вспомнить, как все начиналось.

Главный редактор БК Юлия Шампорова рассказала о своем отношении к изданию и о том, что ждет «Бюллетень кинопрокатчика» в будущем.

В нашей стране, где СМИ и культура существуют в подавляющем большинстве за счет государства, кейс БК – независимого индустриального издания о кино, которое присутствует на рынке уже 20 лет, – конечно, уникальный. Это говорит прежде всего о востребованности у аудитории того, что мы делаем, и об узнаваемом и уважаемом бренде, который создавался каждым человеком, который когда-либо работал в нашем медиа. Для меня, конечно же, большая честь и ответственность руководить БК, я вкладываю в это 200 процентов своих сил и труда, и всегда с радостью вижу, что это возвращается в виде прироста новой аудитории, уникальных проектов, которые обсуждают и внимательно отслеживают в индустрии, и положительного фидбэка на то, что мы делаем, от наших читателей.

Аудитория БК очень разнообразна, нашим читателем может быть актриса, которая изучает в печатном выпуске рубрику «Пре-про-пост», чтобы найти интересные проекты для сотрудничества, или глава крупнейшей дистрибьюторской компании в России, который сверяется с аналитикой и цифрами. Недавно генеральный директор ЦПШ Вадим Верещагин во время интервью показывал мне подборку печатных выпусков БК, которая хранится в его кабинете. Работа для такой разнообразной аудитории – конечно же, вызов и огромная ответственность.

По сути, сегодня я руковожу двумя направлениями – это B2B-проект для кинопрокатчиков, электронные выпуски которого мы рассылаем специалистам отрасли по понедельникам и пятницам, и B2C-проект, который вы ежедневно читаете в нашем телеграм-канале и на сайте. За последний год там появилось большое количество новых рубрик и эксклюзивов, что привело к значительному росту наших подписчиков из числа профессиональной аудитории и инициировало важные индустриальные дискуссии. Можно выделить большую серию интервью о развитии авторского кино в России, где специалисты отрасли говорили о том, что нужно сделать, чтобы помочь этому направлению, серию материалов о забастовках сценаристов и режиссеров, наши эксклюзивные новости киноиндустрии, которые мы часто давали первыми, спецпроект, посвященный женщинам – продюсерам и режиссерам, эксклюзивные интервью, которыми мы гордимся, и многое другое.

В 2024 году мы будем развивать и диверсифицировать оба наших направления, B2B и B2C, сохраняя журналистский профессионализм, высокую планку аналитики, оперативность и эксклюзивность той информации, которую мы выпускаем. Все это было бы невозможно без замечательной команды БК, которой я выражаю благодарность за работу, наших учредителей, которые неизменно поддерживают и верят в нас, и, конечно же, наших читателей. Спасибо, что вы с нами!

Фото: из личного архива

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