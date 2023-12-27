Андрей Шишканов: «Главным достоинством БК является возможность его тонкой настройки и быстрой реакции на все непредвиденные изменения»

Издатель журнала о том, что помогает БК на протяжении двадцати лет оставаться главным зеркалом киноиндустрии

20 лет назад вышел первый номер электронной рассылки, которая впоследствии получила название «Бюллетень кинопрокатчика». За прошедшие с тех пор два десятилетия его замысел постоянно менялся вместе со всей киноиндустрией, став неотъемлемой ее частью. Под занавес юбилейного года вместе с непосредственными участниками 20-летнего развития БК мы решили вспомнить, как все начиналось.

Издатель журнала Андрей Шишканов – о том, что помогает БК на протяжении двадцати лет оставаться главным зеркалом киноиндустрии.

Расскажите, пожалуйста, как БК появился в вашей жизни?

Когда мы с партнерами приняли решение приобрести издательский дом «Метрополитэн Медиа», нами двигал импульс включиться в работу журнала, который будет оперативно, четко и системно предоставлять рынку всю необходимую информацию. Тогда рынок еще находился на активной стадии становления. Остро стояла необходимость выстраивать диалог между игроками рынка, получать обратную связь от тех профессионалов, которые напрямую своими действиями формировали на тот момент индустрию, а именно – букеров, директоров кинотеатров со всей нашей страны и других. Мы влились в этот процесс. Уже тогда мы активно занимались киномаркетингом и пиаром, организовывали визиты голливудских звезд в Россию, но появление БК для нас стало серьезным шагом вперед.

Что бы вы назвали основными вехами развития журнала?

С одной стороны, можно сказать, что как-то кардинально задачи и миссия издания все эти годы не менялись. В то же время нельзя не отметить, как БК постоянно менялся вместе с рынком, которому помогал функционировать. Суть журнала – статистика и прогнозирование – осталась неизменной. Это основа, фундамент, опора под нашими ногами. Но при этом журнал не стоит на месте и развивается вместе с индустрией. Его достоинством, большой ценностью всегда была возможность тонкой настройки и быстрой реакции на все непредвиденные изменения. Ровно это делает его интересным своему читателю – профессиональной аудитории, которая кино производит, показывает его зрителю, продает в другие страны и так далее.

Одним из главных позитивных переломных моментов в истории рынка был период, когда один за другим в Россию полноценно зашли мейджоры. Это очень сильно скорректировало рынок, позволило его очень заметно расширить. Период главенства мейджоров, пусть сейчас он и закончился, все равно достаточно интересен. Можно говорить о том, что российское кино в ту пору сильно притеснялось, но в то же время строились кинотеатры и залы, повышалось качество кинопоказа, росло количество кинозрителей и так далее. И в этом смысле рынок сохраняет эти завоевания до сих пор. Сегодня мы наблюдаем новый этап развития российского кино, и он очень сильно радует. Можно вспомнить, что первый заметный рывок в его развитии пришелся на период 2016-2017 годов. Эта переориентация всей индустрии также была вовремя замечена БК, что и отразилось на страницах издания. В эти годы успели выйти такие качественные отечественные проекты, как ЛЕДОКОЛ, ЭКИПАЖ, САЛЮТ-7, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и другие сильные картины. Именно в этот момент кардинально меняется отношение российских зрителей к родному кино со скептического на более доброжелательное. И именно тогда крупное и качественное отечественное кино начинает конкурировать с западными фильмами, в том числе даже за одни и те же даты. Это один из примеров того, как БК и индустрия все время параллельно развиваются и влияют друг на друга.

В пандемию произошел резкий рывок вперед онлайн-контента и вообще домашнего просмотра, и онлайн-показ является сейчас внушительной частью нашей индустрии. БК закономерно считает своим долгом отслеживать трансформацию и этого сегмента рынка, делать прогноз по его дальнейшему развитию.

В последние годы БК функционирует в крайне интересные времена, период турбулентности. Сначала пандемия, потом уход мейджоров видоизменили рынок до неузнаваемости, особенно в сравнении с тем, каким он был в 2019 году. Однако все мы видим, что рынок кинопроката пусть не резко, но все же стабилизируется. Сегодня системные игроки – кинодистрибьюторы, которые генерируют сборы для рынка, удерживая его на плаву, – действуют иначе, чем они же или их коллеги/конкуренты несколько лет назад. Большее внимание стало уделяться креативу, партнерским кампаниям с медийными и коммерческими организациями, качеству самого фильма, так как конкурировать приходится с себе подобными российскими картинами, более выверенно планируются рекламные кампании. Все это совершенно точно подготовит нашу индустрию и российское кино к моменту возврата западных картин.

Последнее очень важное событие для редакции – появление, стремительное развитие и однозначный успех нашего телеграм-канала. На данный момент это мощнейший официальный информационный ресурс. Наш канал – это всегда внятные и актуальные отраслевые новости, без единой примеси желтизны, что особенно и отдельно радует.

В чем секрет успеха БК, по вашему мнению? Чему вас научил БК?

БК и его успех доказывают, что статистика – это сила. Что это неотъемлемый инструмент для прогнозирования и аналитики. А также то, что сила – в команде. Слаженная команда БК глубоко ориентируется в индустрии, и при этом все наши коллеги являются хорошими журналистами. Редакция БК состоит из настоящих профессионалов, аналитиков, журналистов, которые вот уже несколько десятилетий занимаются невероятно важным для нашей индустрии делом – формированием актуальной аналитики, на которую равняется весь рынок. На разных этапах развития журнала команда менялась. С кем-то мы расставались, с кем-то воссоединялись, в том числе и с главными редакторами. На мой взгляд, крайне важный рывок для издания произошел благодаря Марии Вогт. Ее редакторская рука, ее видение сильно помогали, и в итоге именно это вывело БК на тот уровень, где он находится сейчас. К своему современному виду как главное индустриальное издание «Бюллетень кинопрокатчика» пришел именно при Маше. Она была главредом наибольшее количество времени, с самого начала десятых. Под конец десятилетия Мария переключилась уже на дистрибуционное направление, и главным редактором БК стал Саша Нечаев. При нем журнал продолжил свое развитие. Я искренне благодарен Саше за его безмерный вклад в развитие журнала, направление статистики и прогнозирования при нем продолжало крепнуть. Его скоропостижный уход из жизни всех нас потряс, это большой шок и трагедия. Поверить, что это случилось, было невозможно. Изданию пришлось довольно долго приходить в норму. Сегодня главредом выступает Юлия Шампорова, которая и сохраняет все лучшее, что было наработано до нее, и расширяет границы журнала. В общем, повторюсь, первое, с чем у меня ассоциируется журнал – его великолепная команда, которая горит кино, живет им и считает своим долгом сообщать рынку самую необходимую, нужную и полезную информацию.

Фото: Геннадий Авраменко