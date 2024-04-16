Надежда Мотина: «Верю, что «Падение империи» – главный иностранный фильм месяца, и он будет хорошо работать до середины мая»

Президент Arna Media рассказала БК о выходе фильма, показавшего лучший старт для приобретенных дистрибьютором релизов

Фантастическая драма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ Алекса Гарленда с Кирстен Данст в главной роли о расколе общества и военном конфликте в США стала самым дорогим (бюджет картины составил $50 млн) и наиболее успешно стартовавшим фильмом в истории компании А24. При продвижении картины в России прокатчик умело обернул в свою пользу политические взгляды и разногласия отдельных групп россиян. Президент Arna Media Надежда Мотина рассказала БК о выходе фильма, показавшего лучший старт для приобретенных дистрибьютором релизов, в том числе выпущенных совместно с «Атмосферой кино».

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ? Каковы были ваши ожидания и насколько они оправдались?

Я очень верила в проект и надеялась на более высокие сборы. Но после трагедии в «Крокусе» люди стали бояться ходить в кинотеатры и торговые центры. А телевизионные каналы просили исключить из рекламы выстрелы, взрывы и все, что может травмировать аудиторию. «Атмосфера кино» со своим невероятным аналитическим чутьем точно предсказала сборы, и мы попали в них на 99,5 процента.

Чем картина привлекла зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

Это масштабный фильм-катастрофа, большое зрительское кино на спорную и актуальную тему. Высказывание талантливого режиссера с армией фанатов. И это проект, который вышел в США на 3800 экранах во всех премиальных форматах, что говорит о его высоком качестве. Он был снят для самых больших экранов.

Оригинальное название звучит как «Гражданская война». Почему вы решили локализовать фильм как ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ?

Когда я впервые услышала о проекте в октябре 2023 года, то подумала: какая «Гражданская война»? Кому сейчас интересно смотреть про противостояние Севера и Юга? ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ отражает суть происходящего на экране, придает ему объем. Изначально мы очень хотели назвать фильм ПАДЕНИЕ АМЕРИКИ, но студия не согласовала такой вариант локализации.

Как вы позиционировали картину? Какие стороны фильма подсвечивали для привлечения мужской и женской аудитории, молодежи и взрослых?

Мы представляли фильм-катастрофу для самой широкой аудитории. Молодежь следит за проектами A24, ей было интересно увидеть мир, в котором на территории Соединенных Штатов идет война. Для интеллектуальной публики были важны режиссер и возможность подискутировать о причинах, итогах, смыслах. Аудитория 35–45 лет вспоминала фразу из БРАТА «скоро вашей Америке кирдык» и хотела посмотреть на это. Для привлечения женщин мы работали с женскими изданиями, делали большой материал с Woman.ru. Кирстен Данст и Кейли Спейни пообщались с российской прессой и дали обширные интервью. Кирстен в целом очень активно поддерживала картину в разных форматах. Также несколько больших интервью российским изданиям дал сам Алекс Гарленд. «Атмосфера кино» в целом провела масштабную рекламную кампанию. У нас было много теле- и радиорекламы, огромный объем кинотеатральной и интернет-рекламы.

Что вам кажется наиболее удачным в маркетинге фильма?

Сотрудничество с А24. Они показали картину в конце января и сразу представили свои идеи по пиару и маркетингу. Создали множество роликов и материалов для соцсетей. Работать с их командой – одно удовольствие.

В Штатах фильм привлек в основном либеральную и демократическую аудиторию, хотя и не остался совсем без внимания консервативной публики и республиканцев. В России рекламная кампания проекта также во многом опиралась на политические взгляды зрителей, хоть и с другими акцентами. Насколько такая ставка оказалась эффективной?

Думаю, на 76,69 процента (смеется). А может быть, и больше. Мы приглашали аудиторию посмотреть на то, как Америка падет. Это невероятное зрелище. Кто-то ждал этого больше тридцати лет. И политические взгляды тут не при чем. Хочу обратить внимание: так рекламная кампания строилась не только в России, но и в большинстве стран мира.

Второй локализованный трейлер отличается от второго оригинального и откровенно рассчитан на антиамерикански настроенных зрителей. Почему вы в целом решили сделать свою версию этого трейлера?

Мы хотели показать фильм во всей красе и делали упор на взрыв Капитолия, на захватывающие экшн-сцены.

Как вы оцениваете «сарафан» картины? По вашему мнению, привлеченная промоматериалами антиамерикански настроенная публика не осталась разочарована, посмотрев фильм о проблеме диктатуры и о главе государства, делающем все для сохранения собственной власти?

Фильм очень высоко оценили критики, и в момент старта его рейтинг на «Кинопоиске» составил 7,9. Сейчас он снизился до 7,3. Кому-то не хватило предыстории (почему началась война), кто-то был впечатлен картиной, но не готов рекомендовать ее другим, кто-то ждал 100 минут экшна, и простые разговоры про смыслы их смутили. Фильм провоцирует дискуссии, и все посмотревшие точно не остались равнодушными.

На какие итоговые сборы фильма вы рассчитываете?

Не буду называть цифр. «Атмосфера кино» точно идет по своему прогнозу, а я верю, что ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ – главный иностранный фильм месяца, и проект будет хорошо работать в прокате до середины мая.

Фото: пресс-служба Arna Media