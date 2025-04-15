Максим Рогальский: «Мы планируем снять еще несколько фильмов про музыкальные группы»

БК обсудил с управляющим партнером «Нашего кино» итоги старта фильма «Все, что тебя касается»

Компания «Наше кино» выступила не только прокатчиком музыкального драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ Александра Войтинского, но и сопродюсером картины вместе с онлайн-кинотеатром Okko. Управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский обсудил с БК итоги стартового уикенда фильма с участием Виктора Хориняка, Маши Кошиной, Олега Чугунова и группы «Звери», а также прокатный потенциал проектов о музыкальных группах.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ? Учитывая масштаб рекламной кампании, ожидания по проекту у вас были высокими?

Результаты стартового уикенда нас разочаровали. К сожалению, в нашем бизнесе иногда случаются сюрпризы со знаком минус. Это часть нашей жизни и работы. Очень обидно, что такое произошло именно с этим фильмом.

Как вы думаете, почему не удалось повторить стартовые результаты если не РУКИ ВВЕРХ!, то ТУРА С ИВАНУШКАМИ? Ведь, казалось бы, в распоряжении картины были популярная группа, известные актеры и привлекательность для женской аудитории, доминирующей сейчас в кинотеатрах.

Мне сложно сравнивать наш фильм с картинами ТУР С ИВАНУШКАМИ или РУКИ ВВЕРХ! Каждый кейс особенный, и наш – не исключение. Могу только сказать, что мы сняли очень хорошее кино и поддержали его выпуск на высоком уровне.

Чем фильм в целом привлекает зрителей, по вашему мнению? Как он будет работать дальше, на ваш взгляд?

Кажется, у фильма есть все составляющие успеха. Трогательная история, понятная нескольким поколениям, актерский состав, именитый режиссер, невероятный саундтрек, написанный Ромой Зверем, и съемки на живом стадионном концерте, от которых захватывает дух. Очень надеюсь, что проект раскроет свои прокатные возможности благодаря «сарафану». Мы получаем сотни благодарных отзывов со всей страны. «Сарафан» у фильма очень сильный, и мы надеемся на работу картины вдолгую.

В продвижении участвовали ТНТ, НТВ, Okko, а охват трейлеринга превысил 2 миллиона человек. Выходит, такого набора инструментов недостаточно для получения высоких результатов?

Мы будем разбираться, что пошло не так на старте картины. Потому что кампания получилась более чем достойная и будет продолжаться.

Рома Зверь выступил сопродюсером проекта. Как он участвовал в производстве? Как помогал с продвижением фильма?

Рома Зверь – не только продюсер, но и композитор, и музыкальный редактор проекта. Он написал всю музыку к картине. Помимо оригинальных аранжировок, в фильме много концертных треков, а также специально написанные оркестровые версии его хитов. Это все звучит просто потрясающе. «Звери» участвовали и продолжают участвовать в продвижении фильма в своих соцсетях, а также поддержали московскую премьеру.

Когда фильм выйдет на Okko? Как платформа участвовала в продвижении картины?

Okko – соинвестор картины, поэтому так же, как и мы, заинтересован в ее высоких сборах в кинотеатрах. Четкой даты онлайн-релиза нет, он состоится тогда, когда это будет комфортно для всех.

Что в целом вы думаете о прокатном потенциале фильмов с участием популярных музыкальных групп? От чего зависит успех в прокате таких релизов? Какие факторы нужно учитывать при создании подобных проектов?

У нас в планах еще несколько фильмов с участием музыкальных групп или рассказывающих о них. Важно, чтобы это были артисты, входящие в культурный код страны, как, например, группа «Звери». Один из фильмов, который сейчас готовится к производству и будет снят этим летом, расскажет о временах, когда в стране гремела группа «Мираж».

Фото: компания «Наше кино»