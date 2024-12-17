Максим Рогальский: «У нас были предельно сжатые сроки, но мы сумели реализовать практически все, что задумали по маркетингу и по рекламе нашей картины»

Управляющий партнер компании «Наше кино» рассказал БК о подробностях рекламной кампании фильма «Баба Яга спасает Новый год» и о ее новогодних амбициях

БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД, продолжение прошлогоднего хита БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, вышло в гораздо более сложном конкурентном окружении, чем первая часть, однако не растерялось в нем, заработав за премьерный уикенд 163 млн рублей. Управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский рассказал БК о подробностях рекламной кампании новинки и о ее новогодних амбициях.

Как вы оцениваете премьерный уикенд фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД? Каковы были ваши предстартовые ожидания?

Ожидания примерно соответствовали получившемуся результату. У нас было три прогноза, и результат оказался ближе ко второму, среднему прогнозу.

По сравнению с первым фильмом сборы стартового уикенда выросли на 71 процент. Число зрителей прибавило 33 процента. В чем вы видите причины успеха?

Отмечу, что сравнивать результаты новой части с первым фильмом некорректно. БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР выходила в совершенно иных условиях. У нее была возможность работать вдолгую практически без конкуренции, чего не предвидится здесь. Конечно же, нам пришлось предпринять совершенно иные маркетинговые усилия для выхода сиквела. У нас была мощная поддержка от телеканала ТНТ – и партнерская, и платная. Плюс мы покупали достаточно большой объем телевизионной рекламы на других каналах, в том числе на СТС. Огромную поддержку фильму оказал «Кинопоиск» – как партнерскую, так и, опять же, платную. Также было много других активностей в интернете.

Сказок сейчас и выходит, и снимается очень много. В чем особенности и преимущества франшизы про бабу Ягу?

Первый фильм собрал более 600 миллионов рублей, его посмотрело в кинотеатрах почти 2,4 миллиона человек. Наверное, еще в десять раз больше зрителей посмотрело его по телевидению и в онлайн-кинотеатрах. У того проекта везде очень высокие рейтинги, и я думаю, что это было залогом успеха второй части. Мы находились при этом в экстремальных условиях, потому что этот фильм – новогодний. У нас были предельно сжатые сроки, но мы сумели реализовать практически все, что задумали по маркетингу и по рекламе нашей картины. Посмотрим, как она будет работать дальше. Повторюсь, у нас очень сложное конкурентное окружение. Но я думаю, что рынок оценил позитивно то, что мы перенесли фильм на 12 декабря. Мы получили широкую роспись, мы получили очень хорошую наработку на сеанс, больше 30 человек в выходные. Я надеюсь, что это позволит проекту набрать дальше хороший ход. Нам должен помочь и «сарафан», потому что эта картина более масштабная, чем первая. И, судя по результатам фокус-групп и по опросам зрителей на премьере, вторая часть нравится людям даже больше, чем первая. Фильм полон юмора, полон экшна, полон сказки. Это настоящая новогодняя сказка.

Как проект будет работать дальше, на ваш взгляд? Удастся ли ему сохранить активность на новогодние праздники?

Да, мы рассчитываем, что фильм будет хорошо работать весь декабрь и останется в кинотеатрах на новогодние праздники.

Фото: Алексей Молчановский