Вадим Смирнов: «“Воздух” показал самый сильный старт военного кино в послековидную эпоху»

Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» рассказал БК о продвижении и подробностях релиза военной драмы Алексея Германа-младшего

Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов рассказал БК о продвижении и подробностях релиза военной драмы ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего. Фильм стартовал по верхней планке ожиданий аналитиков, заработав в первый уикенд 140 млн рублей и показав второй после ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ премьерный результат дистрибьютора.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ВОЗДУХ? Каковы были ваши ожидания? Насколько они оправдались?

Мы очень довольны цифрами первых четырех дней проката, так как картина непростая, серьезная, честная и выходила при продолжающемся прокате легкого развлекательного кино новогоднего периода. Фильм показал самый сильный старт военного кино в послековидную эпоху, отличную наработку на сеанс и вызвал исключительно позитивную реакцию аудиторию.

Чем картина привлекла зрителей, на ваш взгляд?

Фильм очень правдивый и снят в лучших традициях кино с большой буквы. Несмотря на то, что это именно то кино, от которого слезы наворачиваются на глаза, а сам покрываешься мурашками, зрители нуждаются в таких эмоциях. И они гордятся тем, что это их страна, их герои, а не эфемерный «рядовой Райан».

Как вы выбирали дату выхода? Казалось бы, в это время еще вырабатывают свой потенциал новогодние холдоверы, а через неделю уже стартует МАСТЕР И МАРГАРИТА.

Не было иного варианта, как выходить сейчас, потому что именно в эти дни мы отмечаем 80-летие прорыва и полного снятия блокады Ленинграда. Когда, как не теперь?

На какой фильм вы ориентировались при выпуске по сборам и по рекламной кампании?

Мы ориентировались на фильм Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ. Реклама и продвижение картины были достаточно уникальными. Многие ходы и инструменты придумывались под эту картину. И эта кампания продолжается, она меняет направления, акценты, учитывая потребности самых разных слоев потенциальной аудитории.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о кампании.

Продвижение проходило, проходит и будет проходить масштабно, но очень вдумчиво. Трудно переоценить поддержку Первого канала, который делает все возможное, чтобы привлечь максимум зрителей в кинотеатры. Но вообще, эта картина – событие на рынке, поэтому к ней проявляют большой интерес общественно-политические СМИ. Конечно, мы также рекламируем фильм и на телеканалах НМГ, таргетируя его на обширную и разную аудиторию холдинга.

Как вы привлекали молодую аудиторию?

Молодая аудитория очень важна для нас не только с точки зрения покупки билетов (хотя это также имеет большое значение для коммерческого успеха фильма), но и исходя из того, что именно ей нужно знать и видеть такие вещи. Чтобы ни в коем случае не забывать, через что прошла наша страна восемьдесят лет назад и каким людям мы обязаны нашим настоящим.

Как вы оцениваете роль трейлеринга в продвижении?

Трейлеринг работал весь декабрь и все новогодние праздники. Количество контактов было умопомрачительным. Безусловно, это тоже очень помогло в формировании ожидания картины у аудитории.

Что вам кажется наиболее удачным в маркетинге картины?

Сама реализация маркетинга: и с креативной точки зрения, и с точки зрения позиционирования и программинга.

Как вы оцениваете «сарафан» картины? На какие итоговые сборы рассчитываете? Будете ли вы поддерживать релиз рекламой после старта?

В целом реакция публики на фильм преимущественно положительная. Наивно ожидать только хвалебных откликов и ни одного отрицательного – тогда это было бы не про фильм как творение рук человеческих. Всегда есть те, кому нравится, и те, у кого есть претензии и замечания. Пожалуй, одно из наиболее часто встречающихся недовольств – хронометраж фильма. Но я всегда на это повторяю: ребята, есть истории, которые за полтора часа не расскажешь и нормально не покажешь. В этой картине нет клиповости, ставшей уже такой привычной в современном кино, но этот фильм сделан в лучшем смысле слова в академичной манере. И именно для ВОЗДУХА такая манера – единственно правильная!

Как в целом вы оцениваете нынешний потенциал военного кино в прокате?

Он по-прежнему высок, если кино сделано на совесть и от души. С таким кино тяжелее работать, потому что публике хочется в основном отдохнуть, развеяться, порой просто не включать голову. Но старт ВОЗДУХА показывает, что наша публика – по-прежнему лучшая, искренняя, отзывчивая и преданная.

Что важнее – родина или человек?

Родина. Частью которой является любой человек, считающий ее своей родиной.

Фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»