Эксперты российской киноиндустрии о забастовке в Голливуде: Александра Модестова

Комментирует генеральный директор компании «Экспоконтент»

Мы попросили экспертов отрасли – продюсеров, сценаристов, прокатчиков – рассказать об их восприятии забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, а также предположить, как конфликт может отразиться на российской киноиндустрии. На вопросы отвечает генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова.

Что в целом вы думаете о забастовке? Как она повлияет глобально на международный рынок контента?

Забастовка сценаристов и актеров в Голливуде – нормальный процесс в развитой индустрии. Люди хотят быть субъектами, а не объектами. Они сопротивляются приходу искусственного интеллекта в креативную индустрию и давлению крупных корпораций. Пытаются найти баланс между профессиональным и личным: человек – это средство производства или все-таки представляет собой ценность? Сложная система взаимоотношений в киноиндустрии приводит к тому, что все сконцентрированы на актерах класса А – только в гильдии состоит 120 тысяч артистов. До некоторой степени забастовка иллюстрирует общий кризис киноиндустрии, связанный с тем, что мир меняется. С одной стороны, на аудиовизуальном рынке все больше становится производителей контента, а с другой стороны, происходят слияния и поглощения крупных компаний, крупные компании становятся еще больше, пытаются диктовать условия аналогично транснациональным корпорациям. Это дискурс последнего десятилетия. Надо понимать, что голливудскую киноиндустрию подпитывает вся мировая экономика. Если бы Голливуд работал только на американский рынок, он не был бы настолько масштабным.

Как долго продлится забастовка и какие будут последствия, зависит от того, насколько требования кинематографистов исполнимы. Масштабный коллапс индустрии произошел бы в случае забастовки Гильдии режиссеров Америки, однако ее быстро подавили в зародыше и студии сумели найти компромиссы. В зависимости от длительности противостояния последствия будут разной степени тяжести. Кто даст слабину – студии или кинематографисты? Сценаристы востребованы, и, учитывая количество производимого контента, без них невозможно снимать кино. Однако в целом в индустрии есть проблемы с качеством сценариев оригинальных проектов, поэтому, я считаю, сокращение количества контента не повредит, а, наоборот, заставит сконцентрироваться на качестве, а не количестве.

Забастовка продлится какое-то время, поэтому релизы фильмов будут перенесены. Предыдущая забастовка сценаристов привела к тому, что новые сезоны сериалов выходили позже запланированного срока. Для некоторых шоу это может привести к остановке проекта, если, к примеру, сериал уже идет в эфире, но последние эпизоды не до конца смонтированы или даже сняты. На глобальном рынке контента забастовка, возможно, предоставит шанс независимым производителям занять свое место под солнцем и встать в образовавшееся окно со своими релизами – место голливудских блокбастеров могут занять страны с сильной кинематографией и независимые студии. Более того, на артистов во время забастовки юридически наложены жесткие ограничения. Условно говоря, членам профсоюза разрешено поехать на Венецианский кинофестиваль или любой другой и выйти на красную дорожку, если только это не реклама фильма, который участвует в программе смотра. Венецианский кинофестиваль пострадает в первую очередь от забастовки. Но, к примеру, уже после начала забастовок гильдия дала разрешение на съемку 39 фильмам независимых студий.

Как, на ваш взгляд, забастовка сценаристов и актеров повлияет на российский рынок кинопроката?

В России забастовка усилит существующую ситуацию. У нас и так есть сложности с зарубежным кино, его станет еще меньше. Мы уже полтора года живем в ситуации санкций и разного рода ограничений, поэтому наименее подвержены глобальным колебаниям. Но в любом случае свято место пусто не бывает – освободившееся от крупных голливудских релизов окно могут занять российские фильмы. Сложно определить, в какой период появятся дополнительные релизные окна: как правило, к лету американские проекты, которые должны выйти в конце этого года, уже находятся в постпродакшне и не так зависят от артистов, за исключением озвучания. Скорее забастовка повлияет на фильмы конца следующего года. В кинопроцессе лето – традиционно период наиболее активных съемок. Картины, которые сейчас снимали, должны были уйти в монтажный период в конце третьего – начале четвертого квартала, их релиз был запланирован на следующий май. Именно тогда может образоваться дополнительное окно возможностей для нашей киноиндустрии. Российским кинокомпаниям имеет смысл заранее занять эти даты своими проектами и чуть больше вложиться в маркетинг, чтобы получить высокий результат в прокате.

Забастовка иностранных сценаристов и артистов точно никак не повлияет на производство ТВ- и онлайн-контента. Более 80 процентов контента на российском телевидении и так составляют проекты отечественного производства. Также кризис в Голливуде может предоставить дополнительные возможности для артистов и сценаристов из России, которые в состоянии играть и писать на английском и захотят интегрироваться в мировую киноиндустрию – но это лишь гипотеза.

Наши киноиндустрии настолько отличаются по принципам функционирования, что забастовка в Голливуде для нас – как вспышка на Солнце. Конечно, какое-то влияние она на нас оказывает, но точная корреляция последствий науке неизвестна. Кинопроизводство в Голливуде было индустриализировано намного раньше, чем у нас. К тому же надо понимать, что нашу индустрию подпитывает только российский рынок, только 150 миллионов своего населения. И, как показывает наш опыт с 2014 года, ограничения так или иначе приводят к более качественному развитию отраслей внутри страны.

Возможна ли такая забастовка вообще в России, как вы считаете?

Подобная забастовка в России сейчас невозможна. Я думаю, по мере развития индустрии может появиться профсоюз, который будет иметь значительный вес, и не исключено, что мы придем к такому формату решения глобальных вопросов индустрии.