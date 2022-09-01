Дмитрий Казуто: «Мы надеемся дать кинотеатрам свет в конце тоннеля»

Директор Санкт-Петербургского международного контент-форума рассказал БК о том, что ожидает участников форума в этом году и как внешнеполитическая обстановка повлияла на организацию конвента

С 26 по 28 сентября пройдут Санкт-Петербургский международный контент-форум, а также выставки «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо». Мероприятия в силу ряда очевидных проблем продлятся три дня вместо привычных четырех.

Как на выставочную индустрию повлияли события, произошедшие после 24 февраля?

Спасибо вам за вопрос. Повлияли практически так же, как на киноиндустрию, то есть катастрофически. Как и киноиндустрия, выставочная отрасль стала восстанавливаться после пандемии в конце 2021 года, но новые обстоятельства привели практически к полному отсутствию зарубежных экспонентов. К сожалению, несмотря на желание китайских компаний участвовать в выставках в России, КНР по-прежнему закрыта на выезд. Поэтому выставочной индустрии, как и киноотрасли, приходится полностью перестраивать свою деятельность и переориентироваться во внешнем контуре на страны, которые не присоединяются к антироссийским санкциям. Тем не менее мы как компания продолжаем работать по всем направлениям и проводить выставки и форумы, невзирая на сложности. Сейчас, как и во время пандемии, важнее всего сохранить коллектив и с помощью предоставления возможности делового общения поддержать те отрасли, с которыми мы работаем, даже при нулевой рентабельности. К сожалению, как и киноиндустрия, выставочная индустрия пока не получила прямой поддержки от государства, хотя является одной из наиболее пострадавших отраслей. В то же время наш Российский союз выставок и ярмарок предпринимает огромные усилия в целях получения поддержки, и мы надеемся, что и выставочная, и киноиндустрия – друзья по несчастью – все-таки поддержку получат.

Почему было принято решение сдвинуть форум на один день?

Решение сугубо техническое и не причинит делегатам никаких неудобств. Такое решение было принято вынужденно в связи с практически стопроцентной загрузкой отелей Hampton by Hilton Expoforum и Hilton Expoforum, начиная с 28 сентября. Таким образом, Санкт-Петербургский международный контент-форум будет проходить 26, 27 и 28 сентября 2022 года в конгресс-центре международного конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». Также в рамках форума в эти же даты пройдут 23-я международная выставка «КиноТеатр Экспо» и выставка «Контент Экспо». Так как значительное количество участников форума обычно проживает именно в гостиницах, находящихся непосредственно в комплексе «Экспофорум», данное решение позволит не менять уже привычные места. Таким образом, участники форума смогут поселиться в базовые гостиницы – Hampton и Hilton (в комплексе «Экспофорум»), и «Park Inn by Radisson Пулковская», от которой, как и всегда, будет организован автобусный трансфер.

Чего ожидать участникам в этом году от форума? На чем будет сделан акцент в программе?

Деловая и образовательная программа форума призвана помочь участникам рынка определить оптимальные подходы к работе в новых условиях, обеспечить широкое распространение наиболее эффективных практик по возвращению зрителей в кинотеатры и предоставить доступ к максимальному объему информации о киноконтенте, который появится на экранах осенью-зимой 2022-2023 годов. Участие в форуме подтвердили ведущие дистрибьюторы контента в России, программа презентаций сформирована на 80 процентов.

В рамках форума будут также представлены лучшие фильмы, созданные в регионах, и весь имеющийся альтернативный контент: киноклассика, сериалы и иной оригинальный продукт онлайновых видеоплатформ, документальное, короткометражное кино и другие проекты.

Какое количество экспонентов и прочих участников вы ожидаете в этом году?

Судя по текущей динамике аккредитаций, их общее количество можно ожидать на уровне 2021 года. На мой взгляд, это логично, так как вопрос правильного выбора репертуара для своей аудитории теперь практически ключевой для продолжения функционирования кинотеатров. И, конечно же, есть огромная потребность в общении и обмене опытом. Уже аккредитовались представители кинотеатров из всех крупнейших регионов России, а также из Беларуси. Что касается экспонентов, то выставка также ожидается на уровне 2021 года, когда зарубежные участники не смогли приехать из-за пандемии. Тем не менее российские экспоненты выставки настроены позитивно и готовы предоставить кинотеатрам все необходимое для продолжения работы.

Заняты ли вы каким-то специальным привлечением демонстраторов на предстоящий ивент? В отсутствие голливудского контента кинотеатрам выживать сложнее остальных игроков. Будут ли для них, например, предусмотрены какие-нибудь скидки?

К сожалению, форум не получает государственной поддержки и остается, как и работа большинства кинотеатров, частной инициативой. В силу сложившейся экономической ситуации для организаторов проведение мероприятий является практически благотворительной деятельностью, так как основная задача – сохранить мероприятие и не получить такой убыток, который приведет к невозможности дальнейшей деятельности. Поэтому максимум, что мы можем сделать – это сохранить цены прошлых лет.

Какие компании-дистрибьюторы подтвердили свое участие? В прошлом году вы утверждали, что модель мероприятия без мейджорских презентаций показала свою жизнеспособность. Вы продолжаете придерживаться того же мнения?

К сожалению, на рынке осталось не так много дистрибьюторов. И, конечно, большинство из них будет участвовать. Будут и презентации, и показы фильмов, и предложения по альтернативному контенту. И ранее проводились мероприятия практически без участия мейджоров, а теперь это уже не совпадение факторов, а неизбежность. Осенью-зимой ожидается много сильных отечественных релизов, которые должны вернуть зрителей в кинотеатры. Судя по тому отклику, который мы получили от всех участников рынка, проведение форума сейчас особенно актуально и важно. Контентная, деловая и выставочная программы дадут кинотеатрам все необходимые инструменты для успешного поддержания своей работы в наиболее сложный период.

Основная ставка демонстраторов в ближайшие месяцы – перспективные отечественные релизы. Будет ли что-то из этого показано на форуме?

Конечно. Именно на это мы делаем ставку и надеемся дать кинотеатрам свет в конце тоннеля. Думаю, что в ближайшее время мы сможем анонсировать больше подробностей. Программа презентаций сформирована, повторюсь, на 80 процентов. В то же время будет представлено и большое количество качественного зарубежного контента.

Какие темы вы планируете затронуть в деловой программе?

В рамках деловой программы мы планируем как минимум три конференции, посвященные исключительно проблематике кинотеатров. Также мы расскажем о реальных кейсах эффективной работы кинотеатров даже в текущих сложнейших условиях. В частности, вновь состоится форум «ВедуКиноБизнес», организуемый сетью «Премьер Зал», конференция «Бизнес кинотеатров» и другие важные мероприятия.

Есть ли вероятность того, что акценты в этом году будут смещены в сторону тех или иных производителей? Ждать ли в рамках деловой программы питчингов или, например презентаций новых проектов стриминг-платформ?

Вместо питчингов мы подготовим презентацию из лучшего, что может предложить сейчас региональное кино, в том числе короткий метр, а также киноклассику. Что касается оригинальных проектов стриминг-платформ, то часть из них уже входит в программы презентаций дистрибьюторов киноконтента, которые состоятся в рамках форума. Одновременно мы ведем переговоры с целью представления проектов, которые могут быть потенциально успешными в кинопрокате.

Какие мероприятия запланированы для технических специалистов кинотеатров?

Как и ранее, планируется бесплатная программа семинаров и презентаций для технических специалистов, а также для специалистов в сфере общепита в кинотеатрах.

Будут ли какие-нибудь выездные мероприятия или все события пройдут в стенах «Экспофорума»?

Так как в этом году мероприятие укладывается в три рабочих дня, вероятность выездных мероприятий не очень велика, но возможен большой сюрприз!