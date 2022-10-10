Майя Манерова: «За пять лет мероприятия «КАРО.Арт» посетило около 1,3 миллиона человек»

Президент по управлению кинопоказом «КАРО» рассказала о предстоящем фестивале, этапах развития «КАРО.Арт» и растущей важности альтернативного контента

С 11 по 16 октября 2022 года в столичном киноцентре «Октябрь» проект «КАРО.Арт» и сеть кинотеатров «КАРО» проведут собственный фестиваль. Смотр приурочен к пятилетию «КАРО.Арт» и 55-летнему юбилею «Октября». Организаторы обещают громкие премьеры, ретроспективы классики и сеансы экспериментального кино, а в дальнейшем планируют отправить фестиваль на гастроли в другие крупные города, где присутствуют кинотеатры «КАРО».

Расскажите, пожалуйста, про предстоящий фестиваль «КАРО.Арт». В чем будет его «фишка»? Чем он отличается от других событийных показов в рамках вашего проекта?

Для меня и моей команды фестиваль – это новый этап. За прошедшие пять лет у нас накопился необходимый экспертный опыт, чтобы объединить в одном масштабном событии основные – но далеко не все – направления, определяющие репертуарную политику проекта. Фестиваль станет отражением всех наших ценностей, их объединит программа смотра: в ней будут новые картины с международных фестивалей, дебютные фильмы российских режиссеров, а также экспериментальное кино «вне рамок», созданное на стыке театрального перформанса и видеоарта. К весне следующего года мы планируем ввести конкурс, а к 2024-му масштабируем событие и проведем фестиваль в других городах сети кинотеатров «КАРО»: это Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург и Новосибирск.

Кто собирает программу? На чем будет сделан основной фокус?

Над созданием фестиваля и его программным наполнением работает команда «КАРО.Арт» под руководством Максима Горбова, ему помогают кураторы, экспертиза которых одна из лучших на рынке. Российскую программу собирает Сергей Дешин, зарубежную – Наталья Гаврук-Гаврилина. Формально мы разделили программу фестиваля на три направления: «Современное кино», «Экспериментальная программа» и «Ретроспектива». Секция «Современное кино» станет самой разноплановой. В ней мы покажем гала-хиты, фильмы, которые получили признание на международных престижных кинофестивалях, представим долгожданные новинки европейского кино, а также особое место займут сильные российские премьеры. В «Экспериментальной программе» мы покажем междисциплинарные работы на стыке кино, музыки, театра и видеоарта, а в секции «Ретроспектива» познакомим кинозрителей с классикой киноискусства. Программа состоит из более чем тридцати фильмов, совсем скоро мы ее анонсируем, советую зрителям проявить немного терпения, ожидание стоит того.

В рамках «КАРО.Арт» вы уже проводили эксклюзивные показы не только в Москве, но и во множестве других городов. То есть можно говорить о том, что механика масштабирования фестиваля вами уже опробована?

Да, мы хорошо знаем своего зрителя в регионах. Его вкусы, конечно, слегка отличаются от московских. Петербург, Калининград и Екатеринбург очень любят фестивальное кино, при этом в Екатеринбурге много внимания уделяется новым российским фильмам. Все рекорды по посещению программ «КАРО.Арт» бьет Новосибирск.

Вы сообщали, что в этом году доля сеансов событийного контента в киносети «КАРО» достигла 8,7 процента. Можете ли рассказать про динамику данного показателя?

В этом году мы внимательно посмотрели на цифры, проект генерирует около 9500 кинособытий в год – это и премьеры, и спецпоказы, и эксклюзивные прокатные сеансы авторского кино. На данный момент с контентом мы испытываем аналогичные сложности, как и коллеги по цеху, однако наша изначальная ставка на российское кино дает свои плоды.

Вы сказали про накопленную за пять лет работы проекта экспертизу. Какие релизы на событийных показах работают лучше всех? Что отличает кассовых лидеров в данном сегменте?

Наблюдать, за что голосует зритель – это действительно интересно. Как вы знаете, в последние несколько лет отдельную зрительскую любовь заслужили ретроспективные показы. Могу отметить, например, СТАЛКЕРА Тарковского. Из современного российского кино хорошо работали фильм СТОРОЖ Быкова и документальные фильмы ОНА – ОКЕАН, ПРИБОЙ; ГДЕ ТЫ, АДАМ? Несколько лет назад мы стали первыми, кто показал сериал «Игра престолов» в кинотеатрах, отклик от зрителей был поразительный: аудитория приходила не только посмотреть долгожданные эпизоды на большом экране, но еще и обсудить, поделиться своим мнением. Теперь сериальные марафоны стали для «КАРО.Арт» обычной практикой, мы показываем новинки ежемесячно.

Есть ли что-то общее среди кассовых лидеров в этом сегменте? Если говорить о фильмах, то чаще всего в центре киноповествования – история человека, который ищет ответы на свои вопросы. На какие-то фильмы зритель приходит, чтобы погрузиться в особенную режиссерскую эстетику, в каких-то картинах его притягивают атмосфера и ностальгия, иногда ему важно обсудить увиденное вместе с близкими по интересам людьми, собравшимися в кинозале, потому что киноязык может быть неоднозначным и не всегда простым. Кстати, наши показы – наглядный пример того, что не стоит бояться смотреть авторское кино, ведь если что-то будет непонятно, после просмотра всегда можно спросить приглашенного эксперта.

Как вы формируете цену билета на ваши событийные показы?

В основном цены на событийные показы на 20–30 процентов выше, чем на обычные сеансы. Стоимость билета складывается из многих факторов. Большая статья наших затрат на создание мероприятия – это затраты на оплату приглашенного эксперта, у нас и нашего зрителя высокие стандарты, затраты на продвижение мероприятия и тому подобное. После февраля цены на билеты мы заморозили.

Как вы оцениваете текущее конкурентное окружение? По-вашему, чем ваш проект выделяется в сравнении с аналогичными предложениями у других сетей?

На самом деле у нас нет конкурентов и аналогов ни по масштабу, ни по концептуальному подходу в работе с контентом. Да, есть площадки, которые делают отдельные мероприятия, однако «КАРО.Арт» регулярно, на ежемесячной основе создает альтернативную линейку кинособытий, включающую как большие кинофестивали, так и отдельные премьерные показы художественных и документальных фильмов, а также театральные постановки, оперные трансляции и экспериментальные проекты. И все это не только в Москве. Всего за пять лет состоялось порядка 40 000 сеансов. Такой масштаб требует не только творческого подхода. Чтобы все эффективно работало, нужны соответствующие условия и ресурсы – как человеческие, так и технические: от команды кураторов, специалистов по продвижению и звукорежиссеров до отдельных администраторов в кинотеатрах для специальных показов. Комплексный подход важен и для отношений с партнерами, и для роста аудитории. По данным наших аналитиков, за пять лет мероприятия «КАРО.Арт» посетило около 1,3 миллиона зрителей.

Как вам кажется, как будет развиваться ситуация с кинопоказом дальше? У вас есть конкретные советы для коллег, как правильно действовать в кризис?

Думаю, что в ситуации постоянно меняющейся реальности опираться на условные «методички», советы и чек-листы – не совсем надежный способ. На мой взгляд, важно мыслить стратегически, важна команда, ее синергия. Мы смотрим на сложности как на задачи и придумываем ответные инициативы, поэтому наш фестиваль – не только ожидаемый этап развития проекта, но и ответ на отсутствие контента: на фестивале «КАРО.Арт» мы покажем, повторюсь, более тридцати фильмов. Продолжать создавать культурные события для нашей аудитории, быть с ней в контакте – это сегодня, как и всегда, необходимо и востребовано.