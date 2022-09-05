Марюс Вайсберг: «Была надежда, что российская киноиндустрия сольется с мировой – общее качество нашего кинопрома соответствовало мировым стандартам»

БК поговорил с режиссером и продюсером о том, как новая «Ирония судьбы» добиралась из Голливуда в Россию и как фильм будет продвигаться на отечественном рынке

8 сентября в российский прокат выйдет комедия ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ, англоязычный ремейк классической картины Эльдара Рязанова. Лента снята Марюсом Вайсбергом. Американский ромком с участием молодых звезд Эммы Робертс и Томаса Манна – один из немногих потенциально кассовых американских жанровых проектов, к которым привык российский зритель.

Напомните, пожалуйста, предысторию проекта ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ.

С идеей сделать голливудский ремейк ИРОНИИ СУДЬБЫ я носился без малого лет пятнадцать. Правами на пьесу-первоисточник владел мой друг Александр Атанесян. Когда я учился и жил в Лос-Анджелесе, то наблюдал, как там на окраинах городов строятся однотипные таунхаусы, которые к тому же располагаются на улицах с почти одинаковыми названиями. Утверждать, что США превращаются в Советский Союз, будет преувеличением, но это натолкнуло меня на мысль, что теперь там возможен сюжет Рязанова и Брагинского. Два-три вида планировок, стандартная икеевская мебель – большинство людей на окраинах живут в бытовом смысле практически одинаково. Я стал рассказывать об этой идее своему сценарному агенту и другим американским коллегам, и на уровне трехминутного питча замысел всем невероятно нравился. На ранних этапах у меня было много разных идей, как воплотить фильм в жизнь. Свой собственный синопсис я даже продал Paramount, когда на студии всем рулила Пэм Эбди, но тогда проект не запустился. После этого сюжетом интересовалась компания Адама Сэндлера. Но реально все сдвинулось, когда я перед пандемией познакомился с Тиффани Полсен, написавшей для Netflix комедию ПАРА НА ПРАЗДНИКИ. Уже на 25-й странице этого сценария мне стало понятно, что у нее идеальный «голос» для нашей истории. Мы начали работать в Лос-Анджелесе, и через две недели у нее был готов очень крепкий поэпизодник. С этого момента все закрутилось, мы показывали сценарий агентам разных актеров, он всем очень нравился, проект начал складываться.

Что именно вы сохраняете из старой истории, а что меняете и осовремениваете?

Это актуальная американская романтическая комедия, говорящая на современном киноязыке. Наш фильм предлагает узнать, куда двинулась бы знакомая нам всем история, случись она сегодня с молодыми героями. Советская классика обеспечила концепт с изначальной ситуацией и любовным треугольником, но после завязки у нас все развивается в другом направлении.

Вы рассказывали, что специально боролись за то, чтобы выпустить фильм в России в кинотеатрах. За счет чего вам это в итоге удалось?

Парадоксальным образом мне помогла вся эта напряженная ситуация и уход с российского рынка голливудского контента. Права на фильм на весь мир купила студия MGM, и когда на последнем этапе переговоров мы попросили их отдать его на русскоязычные территории, они охотно уступили. То есть еще в прошлом году они бы ни за что не отдали права на фильм практически бесплатно, но в текущей ситуации им это ничего не стоило.

Как в итоге структурирована общемировая сделка по фильму?

Общемировые права на фильм приобрела компания MGM, которая с недавних пор является частью Amazon. Они выпустят картину в ограниченный североамериканский прокат 9 сентября усилиями дистрибьютора United Artists, а ближе к Рождеству состоится цифровая премьера ленты на платформе Amazon Prime. В кинотеатральный прокат ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ выйдет в тридцати крупных городах на пару недель и параллельно фильм станет доступен онлайн на всех ведущих платформах.

Как фильм будет переупакован для российской аудитории? На чем вы будете делать акцент при продвижении?

В России он выходит в кинотеатрах 8 сентября, после чего эксклюзивно будет представлен на платформе Start. Что касается позиционирования, то уже сам факт, что это голливудский ремейк советской классики, дает очень хороший пиар- и инфоповод. У зрителя есть невероятный импульс к тому, чтобы пойти посмотреть, что же там такого наделали американцы. Для молодой аудитории мы немного переделали американские постер и трейлер, чтобы они были более яркими и веселыми, чтобы фильм не ассоциировался с чем-то советским. Молодые зрители должны понимать, что это фильм, сделанный специально для них. Сама картина получилась очень веселой, и это не только мое мнение. Все, кто уже видел окончательную версию ленты в Америке, получили от нее колоссальное удовольствие. Неслучайно продажи фильма шли очень активно, им интересовались и Netflix, и Paramount, но в MGM сделали самое финансово заманчивое предложение.

Какие у вас эстимейты на прокат в России?

Сегодня все настолько изменилось, что делать какие-то прогнозы бессмысленно, просчитать кинотеатральные реалии сейчас невозможно. Мы предлагаем легкое, доброе, романтичное кино голливудского уровня, со звездным актерским составом. Это как раз то, по чему зритель очень соскучился, и мы будем рады, если получится вернуть людей в кино. Наш рекламный бюджет сбалансирован, и мы вправе ожидать достойных сборов. Единственное, в чем я уверен – это позитивный «сарафан», наш фильм точно будет работать вдолгую. Даже самые лютые скептики в отношении ремейков и фанаты оригинала, если придут в кино и посмотрят нашу картину, будут приятно удивлены.

Какими подробностями рекламной кампании вы можете поделиться?

Мы ведем переговоры с телеканалами, они проявляют нешуточный интерес. Надеюсь, они смогут должным образом поддержать релиз фильма в последние ключевые дни перед стартом. Из уже подтвержденных партнеров – «Русское радио», также у нас будет мощная поддержка СТС.

Насколько теперь для российских режиссеров и продюсеров открыто окно возможностей для производства фильмов за рубежом? Есть ощущение, что конкретно вы прошли, что называется, по лезвию ножа – подобный проект пусть и не первый, но может стать последним – на долгие годы. Что вы думаете по этому поводу?

Ничего хорошего, к сожалению, сказать по этому поводу не могу. Несмотря на отдельные случаи, как с Кириллом Соколовым [Режиссер снимет для студии TriStar Pictures триллер под названием УЛЬТРА. – Прим. БК], мне кажется, прогноз в целом неутешительный. В ближайшей перспективе работать с российскими производителями, режиссерами и продюсерами, а особенно – с российскими деньгами, в Голливуде будет очень трудно. Я окончил в Лос-Анджелесе киношколу и свободно говорю по-английски, ни у кого не ассоциируюсь с Россией напрямую, но даже для меня это будет рождать проблемы в дальнейшем. Была надежда, что российская киноиндустрия вскоре сольется с общемировой. Общее качество нашего кинопрома уже соответствовало мировым стандартам, Netflix плотно заходил на наш рынок. Я был этим крайне воодушевлен, как раз на этой волне и сделал ИРОНИЮ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ. Но теперь дальнейшее развитие в этом направлении под огромным вопросом.

По какой траектории, как вам кажется, теперь будет развиваться ваша американская карьера?

Некоторые партнеры, с которыми я был в прекрасных отношениях, мне позвонили и, к сожалению, честно сообщили, что пока не могут ассоциироваться ни с чем русским. Но уже готовый фильм дает мне все-таки некоторую фору, все мои актеры прекрасно отзываются о работе со мной, и есть ощущение, что мне можно доверить большой англоязычный проект. Собственно, готовый фильм служит этому доказательством. В Голливуде очень много разных дверей, так что какие-то возможности у меня останутся.

В прошлом интервью БК мы с вами затронули такую тему, как глобальный спрос на консервативные жанры, комедии и мелодрамы. Аудитория у них на Западе есть, но ее запрос полноценно не обслуживается. Ведется ли в американской киноиндустрии дискуссия по этому поводу?

Я не вижу открытой публичной дискуссии, но обсуждение этих вопросов идет в кулуарах. Это пока не выходит на поверхность, но профессионалы внутри самой отрасли говорят об этом активно. Есть прекрасные проекты, которые точно найдут своего зрителя, но студии эти фильмы не запускают. Сейчас невозможно такое, чтобы представитель какой-нибудь крупной студии в интервью Variety пожаловался, что с экранов исчезли, к примеру, старомодные добрые ромкомы, похожие на всем известные фильмы с Мэг Райан, которые охотно смотрели бы белые американки 35+. Медиахолдинги, включая Netflix, все как один заточены на производство фильмов, отрабатывающих актуальную повестку. Они готовы даже коммерчески проигрывать из-за этого, но приучать зрителя к новым реалиям. При этом в Америке свободный рынок, и если фильмы, соответствующие консервативной парадигме, все же выходят, в случае успеха они сильно «перевыполняют план». Безумный успех второго ТОП ГАНА – яркое тому свидетельство. Такие фильмы сейчас редкость, ниша явно не заполнена, поэтому качественные проекты в случае их появления буквально взрывают прокат. Я сам – зритель подобных фильмов, и смотрю их в кино с удовольствием.

Вы говорили, что ваш график расписан на год вперед. Какие у вас дальнейшие проекты в разработке?

Буквально через две недели я запускаю бадди-муви с участием Михаила Галустяна и Дани Козловского, которое называется УВОЛИТЬ ЖОРУ. Фильм российский, но сама история крайне актуальна для Запада, это очень понятный и глобальный с точки зрения тематики проект. Поэтому я не исключаю, что он может быть интересен и за океаном. Вдруг к тому моменту все изменится, этого нельзя исключать. Также у меня есть проект, который я развиваю с продюсерской командой ХОЛОПА, он называется ПОГРЕБЕННЫЙ. Это фильм о суперзвезде, которая решает заживо себя похоронить, чтобы вернуть былую славу. Сценарий уже готов, съемки планируются весной. Есть еще один голливудский проект, но пока рассказать о нем я ничего не могу.