Касса четверга: «Царевна-лягушка» взяла серебро

Лидером уже четвертую неделю подряд остается «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшим релизом четверга вновь стал исторический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP), который смог заработать 11,8 млн рублей. По итогу уикенда лента может претендовать на 120 млн.

Серебро досталось лучше новинке недели – сказке ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). Фильм с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной привлек за стартовый день 11,3 млн рублей и может заработать 150 млн к вечеру воскресенья.

На четвертой строчке оказалась биографическая драма РОДНИНА (CP). Картина освоила в четверг 4,9 млн рублей. За четыре дня проката ленте могут покориться 60 млн.

Фэнтези-боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG) с Миллой Йовович начал свой прокат с пятого места и результата в 4,898 млн рублей. Это может превратиться в 35 млн по итогу уикенда.

На девятом месте оказалось фантастическое драмеди ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG). Лента с Никитой Ефремовым положила в свою копилку 1,8 млн рублей и может претендовать на 24 млн к вечеру воскресенья.

Замкнула десятку комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK). Лента с Анастасией Талызиной заработала в четверг 1,7 млн рублей. К концу недели такой старт может вылиться в 22 млн.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА