Касса четверга: «Царевна-лягушка» взяла серебро
Лидером уже четвертую неделю подряд остается «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшим релизом четверга вновь стал исторический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP), который смог заработать 11,8 млн рублей. По итогу уикенда лента может претендовать на 120 млн.
Серебро досталось лучше новинке недели – сказке ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). Фильм с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной привлек за стартовый день 11,3 млн рублей и может заработать 150 млн к вечеру воскресенья.
На четвертой строчке оказалась биографическая драма РОДНИНА (CP). Картина освоила в четверг 4,9 млн рублей. За четыре дня проката ленте могут покориться 60 млн.
Фэнтези-боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG) с Миллой Йовович начал свой прокат с пятого места и результата в 4,898 млн рублей. Это может превратиться в 35 млн по итогу уикенда.
На девятом месте оказалось фантастическое драмеди ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG). Лента с Никитой Ефремовым положила в свою копилку 1,8 млн рублей и может претендовать на 24 млн к вечеру воскресенья.
Замкнула десятку комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK). Лента с Анастасией Талызиной заработала в четверг 1,7 млн рублей. К концу недели такой старт может вылиться в 22 млн.
Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
Предварительные сборы за четверг 06.03.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 06.03.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 06.03.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|4
|-(961)
|11 800 000$131 418
|-34,1%
|1 086 100 000$11 548 113
|120 000 000 $1 336 452
|2
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|NKI
|1
|-(1908)
|11 263 108$125 438
|-
|12 501 923$139 235
|150 000 000 $1 670 565
|3
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|NMG
|3
|-(989)
|6 668 499$74 268
|-54,1%
|414 300 753$4 581 453
|65 000 000 $723 911
|4
|РОДНИНА
|CP
|1
|-(1374)
|4 900 000$54 572
|-
|4 900 000$54 572
|60 000 000 $668 226
|5
|В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
In the Lost Lands
|VLG
|1
|-(1156)
|4 898 156$54 551
|-
|4 898 156$54 551
|35 000 000 $389 798
|6
|ОБЕЗЬЯНА
The Monkey
|GF
|2
|-(724)
|4 260 903$47 454
|-65,9%
|107 214 672$1 247 698
|25 000 000 $278 427
|7
|КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР
Captain America: Brave New World
|-
|2
|-(51)
|3 230 000$35 973
|193,5%
|41 123 673$478 572
|-
|8
|СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
|CP
|2
|-(1019)
|2 700 000$30 070
|-63,5%
|81 000 000$942 628
|25 000 000 $278 427
|9
|ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
|NMG
|1
|-(577)
|1 778 362$19 806
|-
|7 114 698$79 237
|24 000 000 $267 290
|10
|ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ
|AK
|1
|-(1462)
|1 733 033$19 301
|-
|10 461 966$116 516
|22 000 000 $245 016
|11
|КОНЧИТСЯ ЛЕТО
|VLG
|2
|-(412)
|1 040 098$11 584
|-61,6%
|25 528 957$297 090
|-
|12
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|AK
|4
|-(677)
|646 782$7 203
|-69,3%
|341 647 709$3 632 618
|-
|13
|ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
|CP
|3
|-(179)
|534 000$5 947
|-74,6%
|73 300 000$810 572
|-
|14
|БАБУШКА НА МИЛЛИОН
How to Make Millions Before Grandma Dies
|EXP
|1
|-(61)
|108 153$1 205
|-
|233 803$2 604
|-
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