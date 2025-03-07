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Касса четверга: «Царевна-лягушка» взяла серебро

Автор: БК
7 марта 2025

Лидером уже четвертую неделю подряд остается «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшим релизом четверга вновь стал исторический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP), который смог заработать 11,8 млн рублей. По итогу уикенда лента может претендовать на 120 млн.

Серебро досталось лучше новинке недели – сказке ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). Фильм с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной привлек за стартовый день 11,3 млн рублей и может заработать 150 млн к вечеру воскресенья.

На четвертой строчке оказалась биографическая драма РОДНИНА (CP). Картина освоила в четверг 4,9 млн рублей. За четыре дня проката ленте могут покориться 60 млн.

Фэнтези-боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG) с Миллой Йовович начал свой прокат с пятого места и результата в 4,898 млн рублей. Это может превратиться в 35 млн по итогу уикенда.

На девятом месте оказалось фантастическое драмеди ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG). Лента с Никитой Ефремовым положила в свою копилку 1,8 млн рублей и может претендовать на 24 млн к вечеру воскресенья.

Замкнула десятку комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK). Лента с Анастасией Талызиной заработала в четверг 1,7 млн рублей. К концу недели такой старт может вылиться в 22 млн.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Предварительные сборы за четверг 06.03.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 06.03.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 06.03.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
 CP 4 -(961) 11 800 000$131 418 -34,1% 1 086 100 000$11 548 113 120 000 000 $1 336 452
2 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
 NKI 1 -(1908) 11 263 108$125 438 - 12 501 923$139 235 150 000 000 $1 670 565
3 КРАСНЫЙ ШЕЛК
 NMG 3 -(989) 6 668 499$74 268 -54,1% 414 300 753$4 581 453 65 000 000 $723 911
4 РОДНИНА
 CP 1 -(1374) 4 900 000$54 572 - 4 900 000$54 572 60 000 000 $668 226
5 В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
In the Lost Lands		 VLG 1 -(1156) 4 898 156$54 551 - 4 898 156$54 551 35 000 000 $389 798
6 ОБЕЗЬЯНА
The Monkey		 GF 2 -(724) 4 260 903$47 454 -65,9% 107 214 672$1 247 698 25 000 000 $278 427
7 КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР
Captain America: Brave New World		 - 2 -(51) 3 230 000$35 973 193,5% 41 123 673$478 572 -
8 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
 CP 2 -(1019) 2 700 000$30 070 -63,5% 81 000 000$942 628 25 000 000 $278 427
9 ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
 NMG 1 -(577) 1 778 362$19 806 - 7 114 698$79 237 24 000 000 $267 290
10 ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ
 AK 1 -(1462) 1 733 033$19 301 - 10 461 966$116 516 22 000 000 $245 016
11 КОНЧИТСЯ ЛЕТО
 VLG 2 -(412) 1 040 098$11 584 -61,6% 25 528 957$297 090 -
12 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
 AK 4 -(677) 646 782$7 203 -69,3% 341 647 709$3 632 618 -
13 ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
 CP 3 -(179) 534 000$5 947 -74,6% 73 300 000$810 572 -
14 БАБУШКА НА МИЛЛИОН
How to Make Millions Before Grandma Dies		 EXP 1 -(61) 108 153$1 205 - 233 803$2 604 -
ИТОГО ТОП-14:
55 561 094 $618 789
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 89.79 руб.

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БАБУШКА НА МИЛЛИОН / How to Make Millions Before Grandma Dies (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ / In the Lost Lands (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
РОДНИНА (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
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--AKАтмосфера кино
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
GFGlobal FilmNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатVLGВольга
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Прогноз
Сборов за уикенд 06–09.03
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 160 000 000
РОДНИНА 130 000 000
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА… 110 000 000
КРАСНЫЙ ШЕЛК 70 000 000
ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ… 60 000 000
ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ 45 000 000
В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ 45 000 000
ОБЕЗЬЯНА 38 000 000
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 30 000 000
МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА 18 000 000