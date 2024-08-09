Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Дэдпула и Росомахи»

Лучшей новинкой оказался фантастический экшн «Бордерлендс»

Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием во главе с кинокомиксом ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 34,1 млн рублей.

Лучшей новинкой оказался фантастический экшн Элая Рота БОРДЕРЛЕНДС (GF). Экранизация популярной игры стартовала со второй строчки и с результатом в 15 млн рублей. За четыре дня проката это может вылиться в 65 млн.

На четвертом месте оказался семейный проект МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI). Отечественная лента с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым освоила 5,5 млн рублей и к воскресенью может положить в свою копилку 25 млн.

Фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (WP) начал свой прокат с восьмого места. Картина смогла заработать 1,6 млн рублей, что может превратиться в 7 млн к концу недели.

Девятое место досталось хоррору КУКУШКА (PRD) со звездой «Эйфории» Хантер Шафер. Лента смогла освоить на старте 1,2 млн рублей и претендует на 5 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА