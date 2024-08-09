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Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Дэдпула и Росомахи»

Автор: БК
9 августа 2024

Лучшей новинкой оказался фантастический экшн «Бордерлендс»

Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием во главе с кинокомиксом ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 34,1 млн рублей.

Лучшей новинкой оказался фантастический экшн Элая Рота БОРДЕРЛЕНДС (GF). Экранизация популярной игры стартовала со второй строчки и с результатом в 15 млн рублей. За четыре дня проката это может вылиться в 65 млн.

На четвертом месте оказался семейный проект МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI). Отечественная лента с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым освоила 5,5 млн рублей и к воскресенью может положить в свою копилку 25 млн.

Фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (WP) начал свой прокат с восьмого места. Картина смогла заработать 1,6 млн рублей, что может превратиться в 7 млн к концу недели.

Девятое место досталось хоррору КУКУШКА (PRD) со звездой «Эйфории» Хантер Шафер. Лента смогла освоить на старте 1,2 млн рублей и претендует на 5 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

Предварительные сборы за четверг 08.08.2024 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 08.08.2024 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 08.08.2024 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
Deadpool & Wolverine		 - 2 -(143) 34 104 162$396 791 171,5% 420 504 863$4 883 345 -
2 БОРДЕРЛЕНДС
Borderlands		 GF 1 -(1373) 15 013 071$174 672 - 15 013 071$174 672 65 000 000 $756 254
3 СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
Longlegs		 AK 3 -(718) 5 996 990$69 773 -58,0% 266 390 108$3 077 875 25 000 000 $290 867
4 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
 NKI 1 -(1874) 5 469 856$63 640 - 5 469 856$63 640 25 000 000 $290 867
5 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
 AK 4 -(525) 3 418 825$39 777 -45,9% 237 389 751$2 694 855 17 000 000 $197 789
6 ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
 CP 2 -(993) 2 100 000$24 433 -65,6% 42 800 000$497 039 10 000 000 $116 347
7 НЕ ОДНА ДОМА
 AK 5 -(468) 1 958 780$22 790 -39,9% 179 111 422$2 038 600 10 000 000 $116 347
8 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ
Perempuan Bergaun Merah		 WP 1 -(404) 1 634 003$19 011 - 1 634 003$19 011 7 000 000 $81 443
9 КУКУШКА
Cuckoo		 PRD 1 -(531) 1 183 653$13 771 - 1 183 653$13 771 5 000 000 $58 173
10 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
 VLG 8 -(232) 859 283$9 997 -27,6% 250 896 500$3 036 385 5 000 000 $58 173
11 МАДАМ КЛИКО
Widow Clicquot		 GF 4 -(65) 784 398$9 126 -40,2% 54 428 904$617 878 -
12 10 ЖИЗНЕЙ
10 Lives		 GF 9 -(128) 664 918$7 736 -15,6% 196 913 408$2 212 013 -
13 ЖУТЬ
You Shall Not Sleep Tonight		 EXP 2 -(699) 613 135$7 134 -72,3% 13 665 372$158 697 -
14 ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА 3. ВОСКРЕШЕНИЕ
Jack in The Box Rises		 RR 1 -(171) 595 549$6 929 - 595 549$6 929 -
15 ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС
The Skeleton's Compass		 AK 2 -(810) 510 681$5 942 -57,0% 9 772 073$113 484 -
16 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
 CP 17 -(66) 252 000$2 932 -43,9% 1 527 200 000$16 191 688 -
17 МАЙОР ГРОМ: ИГРА
 CP 12 -(61) 223 000$2 595 -54,9% 573 400 000$6 357 689 -
18 СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ
Your Lucky Day		 WP 2 -(114) 222 540$2 589 -72,7% 6 031 154$70 040 -
ИТОГО ТОП-18:
75 604 844 $879 638
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.95 руб.

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Также стартовали

АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ / Perempuan Bergaun Merah (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
БОРДЕРЛЕНДС / Borderlands (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
КУКУШКА / Cuckoo (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА 3. ВОСКРЕШЕНИЕ / Jack in The Box Rises (RR) данные не предоставлены дистрибьютором.
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--AKАтмосфера кино
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GFGlobal FilmNKIНаше кино
PRDПарадизRRРакета Релизинг
VLGВольгаWPWorld Pictures
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Прогноз
Сборов за уикенд 08–11.08
БОРДЕРЛЕНДС 150 000 000
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 30 000 000
ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 18 000 000
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 18 000 000
ТОПОЛИНЫЙ ПУХ 16 000 000
НЕ ОДНА ДОМА 11 000 000