Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Дэдпула и Росомахи»
Лучшей новинкой оказался фантастический экшн «Бордерлендс»
Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием во главе с кинокомиксом ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 34,1 млн рублей.
Лучшей новинкой оказался фантастический экшн Элая Рота БОРДЕРЛЕНДС (GF). Экранизация популярной игры стартовала со второй строчки и с результатом в 15 млн рублей. За четыре дня проката это может вылиться в 65 млн.
На четвертом месте оказался семейный проект МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI). Отечественная лента с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым освоила 5,5 млн рублей и к воскресенью может положить в свою копилку 25 млн.
Фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (WP) начал свой прокат с восьмого места. Картина смогла заработать 1,6 млн рублей, что может превратиться в 7 млн к концу недели.
Девятое место досталось хоррору КУКУШКА (PRD) со звездой «Эйфории» Хантер Шафер. Лента смогла освоить на старте 1,2 млн рублей и претендует на 5 млн по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
Предварительные сборы за четверг 08.08.2024 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 08.08.2024
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 08.08.2024
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
Deadpool & Wolverine
|-
|2
|-(143)
|34 104 162$396 791
|171,5%
|420 504 863$4 883 345
|-
|2
|БОРДЕРЛЕНДС
Borderlands
|GF
|1
|-(1373)
|15 013 071$174 672
|-
|15 013 071$174 672
|65 000 000 $756 254
|3
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
Longlegs
|AK
|3
|-(718)
|5 996 990$69 773
|-58,0%
|266 390 108$3 077 875
|25 000 000 $290 867
|4
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|NKI
|1
|-(1874)
|5 469 856$63 640
|-
|5 469 856$63 640
|25 000 000 $290 867
|5
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|AK
|4
|-(525)
|3 418 825$39 777
|-45,9%
|237 389 751$2 694 855
|17 000 000 $197 789
|6
|ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
|CP
|2
|-(993)
|2 100 000$24 433
|-65,6%
|42 800 000$497 039
|10 000 000 $116 347
|7
|НЕ ОДНА ДОМА
|AK
|5
|-(468)
|1 958 780$22 790
|-39,9%
|179 111 422$2 038 600
|10 000 000 $116 347
|8
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ
Perempuan Bergaun Merah
|WP
|1
|-(404)
|1 634 003$19 011
|-
|1 634 003$19 011
|7 000 000 $81 443
|9
|КУКУШКА
Cuckoo
|PRD
|1
|-(531)
|1 183 653$13 771
|-
|1 183 653$13 771
|5 000 000 $58 173
|10
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|VLG
|8
|-(232)
|859 283$9 997
|-27,6%
|250 896 500$3 036 385
|5 000 000 $58 173
|11
|МАДАМ КЛИКО
Widow Clicquot
|GF
|4
|-(65)
|784 398$9 126
|-40,2%
|54 428 904$617 878
|-
|12
|10 ЖИЗНЕЙ
10 Lives
|GF
|9
|-(128)
|664 918$7 736
|-15,6%
|196 913 408$2 212 013
|-
|13
|ЖУТЬ
You Shall Not Sleep Tonight
|EXP
|2
|-(699)
|613 135$7 134
|-72,3%
|13 665 372$158 697
|-
|14
|ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА 3. ВОСКРЕШЕНИЕ
Jack in The Box Rises
|RR
|1
|-(171)
|595 549$6 929
|-
|595 549$6 929
|-
|15
|ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС
The Skeleton's Compass
|AK
|2
|-(810)
|510 681$5 942
|-57,0%
|9 772 073$113 484
|-
|16
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|17
|-(66)
|252 000$2 932
|-43,9%
|1 527 200 000$16 191 688
|-
|17
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|CP
|12
|-(61)
|223 000$2 595
|-54,9%
|573 400 000$6 357 689
|-
|18
|СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ
Your Lucky Day
|WP
|2
|-(114)
|222 540$2 589
|-72,7%
|6 031 154$70 040
|-
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