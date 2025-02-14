Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат
«Манюня: День рождения Ба» оказалась на второй строчке
Лучшим релизом четверга стала новинка – биографический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP), который смог заработать в формате превью 21,7 млн рублей. По итогу уикенда лента может претендовать на 550 млн.
Серебро досталось заключительной части франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK). Семейный проект привлек за стартовый день 10,9 млн рублей и может заработать 140 млн к вечеру воскресенья.
На шестой строчке оказался триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK). Картина освоила в четверг 3,1 млн рублей. За четыре дня проката ленте могут покориться 20 млн.
Романтическая комедия ПО ЛЮБВИ (NKI) начала свой прокат с восьмого места чарта и результата в 1,9 млн рублей. По итогу уикенда лента c Павлом Табаковым и Ангелиной Стречиной может претендовать на 22 млн.
Девятое место заняла сай-фай мелодрама ON И ОНА (СAO). Лента с Юлией Пересильд положила в свою копилку 1,7 млн рублей, что может превратиться в 18 млн к концу недели.
Замкнула десятку романтическая комедия МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ (SMKT). Якутская лента заработала в четверг 1,4 млн рублей. К концу недели такой старт может вылиться в 8 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
Предварительные сборы за четверг 13.02.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 13.02.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 13.02.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|CP
|1
|-(1589)
|21 700 000$230 728
|-
|25 900 000$275 385
|550 000 000 $5 847 953
|2
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|AK
|1
|-(2148)
|10 879 554$115 678
|-
|12 164 704$129 343
|140 000 000 $1 488 570
|3
|ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
Chasing the Wind
|VLG
|2
|-(671)
|7 544 637$80 219
|-42,1%
|122 685 596$1 251 128
|55 000 000 $584 795
|4
|ЗЛОЙ ГОРОД
|CAO
|3
|-(1110)
|5 713 283$60 747
|-37,7%
|305 064 064$3 112 581
|45 000 000 $478 469
|5
|ВОЙНА И МУЗЫКА
|AK
|2
|-(2013)
|3 251 889$34 576
|-37,6%
|58 779 850$599 427
|35 000 000 $372 142
|6
|АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК
The Bayou
|AK
|1
|-(950)
|3 100 703$32 969
|-
|3 100 703$32 969
|20 000 000 $212 653
|7
|МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ
Mufasa: The Lion King
|-
|8
|-(96)
|2 971 363$31 593
|-33,1%
|423 853 720$4 255 132
|-
|8
|ПО ЛЮБВИ
|NKI
|1
|-(643)
|1 870 680$19 890
|-
|1 882 230$20 013
|22 000 000 $233 918
|9
|ON И ОНА
|CAO
|1
|-(595)
|1 682 841$17 893
|-
|1 771 991$18 841
|18 000 000 $191 388
|10
|МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ
Мин аатым Таптал
|SMKT
|1
|-(46)
|1 420 812$15 107
|-
|1 420 812$15 107
|8 000 000 $85 061
|11
|ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
Babygirl
|AK
|5
|-(188)
|1 220 250$12 974
|-51,7%
|228 445 018$2 222 012
|-
|12
|СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Saint-Exupéry
|GF
|2
|-(225)
|1 004 049$10 676
|-48,8%
|25 164 776$256 626
|-
|13
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|CP
|7
|-(343)
|1 000 000$10 633
|-41,2%
|3 309 200 000$32 545 240
|-
|14
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|NMG
|7
|-(386)
|975 766$10 375
|-45,8%
|2 715 968 013$26 710 936
|-
|15
|РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА
|RSP
|1
|-(106)
|938 986$9 984
|-
|938 986$9 984
|-
|16
|СУБСТАНЦИЯ: ИДЕАЛ
Grafted
|WP
|1
|-(290)
|777 675$8 269
|-
|871 566$9 267
|-
|17
|ВАСИЛИЙ
|NMG
|4
|-(171)
|464 486$4 939
|-70,7%
|208 629 295$2 122 805
|-
|18
|ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ
Marked Men
|EXP
|2
|-(815)
|439 300$4 671
|-78,1%
|15 510 028$158 169
|-
|19
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|AK
|9
|-(238)
|331 851$3 528
|-
|1 051 671 603$10 232 259
|-
|20
|СИНИСТЕР: ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Tenement
|KNLG
|2
|-(103)
|266 941$2 838
|-68,5%
|8 390 529$85 565
|-
|21
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ
Pemandi Jenasah
|WP
|3
|-(55)
|248 635$2 644
|-74,2%
|31 126 352$317 583
|-
|22
|ТВОЙ ЦВЕТ
Kimi no iro
|RUR
|1
|-(122)
|236 204$2 511
|-
|858 752$9 131
|-
|23
|ДЕТИ ЛЕСА
The Woodwalkers
|CPF
|2
|-(170)
|236 127$2 511
|-58,6%
|14 392 426$146 772
|-
|24
|ПРИСУТСТВИЕ
Presence
|PRD
|4
|-(37)
|207 436$2 206
|-38,6%
|45 714 764$465 148
|-
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