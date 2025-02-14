Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат

«Манюня: День рождения Ба» оказалась на второй строчке

Лучшим релизом четверга стала новинка – биографический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP), который смог заработать в формате превью 21,7 млн рублей. По итогу уикенда лента может претендовать на 550 млн.

Серебро досталось заключительной части франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK). Семейный проект привлек за стартовый день 10,9 млн рублей и может заработать 140 млн к вечеру воскресенья.

На шестой строчке оказался триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK). Картина освоила в четверг 3,1 млн рублей. За четыре дня проката ленте могут покориться 20 млн.

Романтическая комедия ПО ЛЮБВИ (NKI) начала свой прокат с восьмого места чарта и результата в 1,9 млн рублей. По итогу уикенда лента c Павлом Табаковым и Ангелиной Стречиной может претендовать на 22 млн.

Девятое место заняла сай-фай мелодрама ON И ОНА (СAO). Лента с Юлией Пересильд положила в свою копилку 1,7 млн рублей, что может превратиться в 18 млн к концу недели.

Замкнула десятку романтическая комедия МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ (SMKT). Якутская лента заработала в четверг 1,4 млн рублей. К концу недели такой старт может вылиться в 8 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА