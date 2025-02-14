top banner

Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат

Автор: БК
14 февраля 2025

«Манюня: День рождения Ба» оказалась на второй строчке

Лучшим релизом четверга стала новинка – биографический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP), который смог заработать в формате превью 21,7 млн рублей. По итогу уикенда лента может претендовать на 550 млн.

Серебро досталось заключительной части франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK). Семейный проект привлек за стартовый день 10,9 млн рублей и может заработать 140 млн к вечеру воскресенья.

На шестой строчке оказался триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK). Картина освоила в четверг 3,1 млн рублей. За четыре дня проката ленте могут покориться 20 млн.

Романтическая комедия ПО ЛЮБВИ (NKI) начала свой прокат с восьмого места чарта и результата в 1,9 млн рублей. По итогу уикенда лента c Павлом Табаковым и Ангелиной Стречиной может претендовать на 22 млн.

Девятое место заняла сай-фай мелодрама ON И ОНА (СAO). Лента с Юлией Пересильд положила в свою копилку 1,7 млн рублей, что может превратиться в 18 млн к концу недели.

Замкнула десятку романтическая комедия МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ (SMKT). Якутская лента заработала в четверг 1,4 млн рублей. К концу недели такой старт может вылиться в 8 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Предварительные сборы за четверг 13.02.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 13.02.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 13.02.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
 CP 1 -(1589) 21 700 000$230 728 - 25 900 000$275 385 550 000 000 $5 847 953
2 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
 AK 1 -(2148) 10 879 554$115 678 - 12 164 704$129 343 140 000 000 $1 488 570
3 ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
Chasing the Wind		 VLG 2 -(671) 7 544 637$80 219 -42,1% 122 685 596$1 251 128 55 000 000 $584 795
4 ЗЛОЙ ГОРОД
 CAO 3 -(1110) 5 713 283$60 747 -37,7% 305 064 064$3 112 581 45 000 000 $478 469
5 ВОЙНА И МУЗЫКА
 AK 2 -(2013) 3 251 889$34 576 -37,6% 58 779 850$599 427 35 000 000 $372 142
6 АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК
The Bayou		 AK 1 -(950) 3 100 703$32 969 - 3 100 703$32 969 20 000 000 $212 653
7 МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ
Mufasa: The Lion King		 - 8 -(96) 2 971 363$31 593 -33,1% 423 853 720$4 255 132 -
8 ПО ЛЮБВИ
 NKI 1 -(643) 1 870 680$19 890 - 1 882 230$20 013 22 000 000 $233 918
9 ON И ОНА
 CAO 1 -(595) 1 682 841$17 893 - 1 771 991$18 841 18 000 000 $191 388
10 МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ
Мин аатым Таптал		 SMKT 1 -(46) 1 420 812$15 107 - 1 420 812$15 107 8 000 000 $85 061
11 ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
Babygirl		 AK 5 -(188) 1 220 250$12 974 -51,7% 228 445 018$2 222 012 -
12 СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Saint-Exupéry		 GF 2 -(225) 1 004 049$10 676 -48,8% 25 164 776$256 626 -
13 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
 CP 7 -(343) 1 000 000$10 633 -41,2% 3 309 200 000$32 545 240 -
14 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
 NMG 7 -(386) 975 766$10 375 -45,8% 2 715 968 013$26 710 936 -
15 РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА
 RSP 1 -(106) 938 986$9 984 - 938 986$9 984 -
16 СУБСТАНЦИЯ: ИДЕАЛ
Grafted		 WP 1 -(290) 777 675$8 269 - 871 566$9 267 -
17 ВАСИЛИЙ
 NMG 4 -(171) 464 486$4 939 -70,7% 208 629 295$2 122 805 -
18 ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ
Marked Men		 EXP 2 -(815) 439 300$4 671 -78,1% 15 510 028$158 169 -
19 ДОМОВЕНОК КУЗЯ
 AK 9 -(238) 331 851$3 528 - 1 051 671 603$10 232 259 -
20 СИНИСТЕР: ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Tenement		 KNLG 2 -(103) 266 941$2 838 -68,5% 8 390 529$85 565 -
21 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ
Pemandi Jenasah		 WP 3 -(55) 248 635$2 644 -74,2% 31 126 352$317 583 -
22 ТВОЙ ЦВЕТ
Kimi no iro		 RUR 1 -(122) 236 204$2 511 - 858 752$9 131 -
23 ДЕТИ ЛЕСА
The Woodwalkers		 CPF 2 -(170) 236 127$2 511 -58,6% 14 392 426$146 772 -
24 ПРИСУТСТВИЕ
Presence		 PRD 4 -(37) 207 436$2 206 -38,6% 45 714 764$465 148 -
ИТОГО ТОП-24:
68 483 468 $728 160
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 94.05 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Оставь это ветру» стал лидером чарта (Сборы четверга 06.02.2025)
Лучшим релизом четверга стала новинка – турецкая мелодрама ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (VLG), которая смогла заработать 13 млн рублей. По итогу уикенда лента может претендовать на 110 млн. Бронза досталась драме ВОЙНА И МУЗЫКА (AK). Филь...
Подробнее

Также стартовали

ON И ОНА (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК / The Bayou (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ / Мин аатым Таптал (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПО ЛЮБВИ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОВЕЛИТЕЛЬ: СВЯЩЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО / Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА (RSP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СУБСТАНЦИЯ: ИДЕАЛ / Grafted (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТВОЙ ЦВЕТ / Kimi no iro (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера кино
CAOКаро ПремьерCIPAАО «Синема Парк»
CPЦентрал ПартнершипCPFCapella Film
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPRDПарадиз
RSPRay of Sun PicturesRURРусский Репортаж
SMKTСамокатVLGВольга
WPWorld Pictures
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 13–16.02
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА… 500 000 000
МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА 130 000 000
ЗЛОЙ ГОРОД 53 000 000
ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ 45 000 000
АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК 25 000 000
ВОЙНА И МУЗЫКА 22 000 000
ПО ЛЮБВИ 17 000 000
ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ 16 000 000
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. … 16 000 000
ON И ОНА 12 000 000