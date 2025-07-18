Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидировать
Комедия «Нейробатя» оказалась только девятой
Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, кинокомикс СУПЕРМЕН Джеймса Ганна. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 11,8 млн рублей.
На пятом месте оказалась лучшая новинка недели – документальная лента ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ (SMKT). За первый день проката фильм освоил 3,45 млн рублей, что может вылиться в 5 млн к вечеру воскресенья.
Хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (EXP) расположился на седьмой строчке чарта. Зарубежный проект привлек за стартовый день 2,76 млн рублей и может заработать 12 млн к концу недели.
Восьмое место занял слэшер ПИЛА Х (KAP) с результатом в 2,2 млн рублей. Фильм ужасов с Тобином Беллом в главной роли может претендовать на 8 млн по итогу выходных.
Комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG) начала свой прокат с девятой строчки. Отечественная лента с Денисом Власенко и Валентиной Ляпиной смогла привлечь 1,96 млн рублей и может заработать 8 млн к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН
Предварительные сборы за четверг 17.07.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 17.07.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 17.07.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|СУПЕРМЕН
Superman
|-
|2
|-(142)
|11 797 618$151 329
|-
|11 797 618$150 923
|-
|2
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|3
|-(1460)
|6 383 073$81 876
|-17,5%
|170 278 030$2 165 010
|32 000 000 $410 467
|3
|ПЛАГИАТОР
|AK
|2
|-(2090)
|5 308 111$68 088
|-30,0%
|69 352 999$887 207
|30 000 000 $384 813
|4
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|6
|-(640)
|5 218 425$66 937
|-14,3%
|582 247 808$7 370 225
|28 000 000 $359 159
|5
|ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ
|SMKT
|1
|-(65)
|3 449 190$44 243
|-
|3 882 120$49 796
|5 000 000 $64 135
|6
|МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists
|VLG
|5
|-(268)
|3 165 873$40 609
|-17,2%
|307 912 215$3 911 486
|17 000 000 $218 061
|7
|ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ
The Oak
|EXP
|1
|-(742)
|2 756 265$35 355
|-
|2 901 461$37 217
|12 000 000 $153 925
|8
|ПИЛА X
Saw X
|KAP
|1
|-(393)
|2 249 133$28 850
|-
|2 391 193$30 672
|8 000 000 $102 617
|9
|НЕЙРОБАТЯ
|NMG
|1
|-(1900)
|1 961 695$25 163
|-
|1 961 695$25 163
|8 000 000 $102 617
|10
|ХИЩНЫЕ ТВАРИ
Dangerous Animals
|VLG
|2
|-(982)
|1 741 519$22 339
|-41,8%
|25 812 301$330 207
|8 000 000 $102 617
|11
|БАЛЕРИНА
Ballerina
|AK
|7
|-(155)
|953 840$12 235
|-25,5%
|425 589 565$5 421 523
|-
|12
|ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО
Xiong Chu Mo: Chong Qi Wei Lai
|CP
|2
|-(489)
|766 000$9 826
|-48,9%
|12 300 000$157 349
|-
|13
|СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
Bagman
|GF
|3
|-(117)
|524 169$6 724
|-67,0%
|33 954 756$431 720
|-
|14
|ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКАНАХ
Irati
|WP
|1
|-(204)
|510 174$6 544
|-
|510 174$6 544
|-
|15
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
|VLG
|6
|-(166)
|509 216$6 532
|-36,3%
|204 622 857$2 590 163
|-
|16
|ДРУГОЙ
O.T.H.E.R.
|PRD
|1
|-(230)
|499 556$6 408
|-
|499 556$6 408
|-
|17
|ЗЛАТОВЛАСКА
Zlatovláska
|KNLG
|1
|-(248)
|461 968$5 926
|-
|461 968$5 926
|-
|18
|ПИТЕР FM. ПЕРЕВЫПУСК
|K24
|3
|-(45)
|368 421$4 726
|-33,9%
|16 924 516$215 188
|-
|19
|ДОМ В ОГНЕ
A House on Fire
|CIPA / UNID
|1
|-(88)
|305 984$3 925
|-
|612 994$7 863
|-
|20
|САВАН
The Shrouds
|NKI
|2
|-(181)
|284 817$3 653
|-69,6%
|8 219 598$105 150
|-
|21
|ЖИЗНЬ ЧАКА
The Life of Chuck
|VLG
|7
|-(43)
|228 875$2 936
|7,8%
|53 892 714$686 531
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