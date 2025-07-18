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Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидировать

Автор: БК
18 июля 2025

Комедия «Нейробатя» оказалась только девятой

Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, кинокомикс СУПЕРМЕН Джеймса Ганна. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 11,8 млн рублей.

На пятом месте оказалась лучшая новинка недели – документальная лента ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ (SMKT). За первый день проката фильм освоил 3,45 млн рублей, что может вылиться в 5 млн к вечеру воскресенья.

Хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (EXP) расположился на седьмой строчке чарта. Зарубежный проект привлек за стартовый день 2,76 млн рублей и может заработать 12 млн к концу недели.

Восьмое место занял слэшер ПИЛА Х (KAP) с результатом в 2,2 млн рублей. Фильм ужасов с Тобином Беллом в главной роли может претендовать на 8 млн по итогу выходных.

Комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG) начала свой прокат с девятой строчки. Отечественная лента с Денисом Власенко и Валентиной Ляпиной смогла привлечь 1,96 млн рублей и может заработать 8 млн к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН

Предварительные сборы за четверг 17.07.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 17.07.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 17.07.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 СУПЕРМЕН
Superman		 - 2 -(142) 11 797 618$151 329 - 11 797 618$150 923 -
2 НЕ ОДНА ДОМА 2
 AK 3 -(1460) 6 383 073$81 876 -17,5% 170 278 030$2 165 010 32 000 000 $410 467
3 ПЛАГИАТОР
 AK 2 -(2090) 5 308 111$68 088 -30,0% 69 352 999$887 207 30 000 000 $384 813
4 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
 CAO 6 -(640) 5 218 425$66 937 -14,3% 582 247 808$7 370 225 28 000 000 $359 159
5 ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ
 SMKT 1 -(65) 3 449 190$44 243 - 3 882 120$49 796 5 000 000 $64 135
6 МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists		 VLG 5 -(268) 3 165 873$40 609 -17,2% 307 912 215$3 911 486 17 000 000 $218 061
7 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ
The Oak		 EXP 1 -(742) 2 756 265$35 355 - 2 901 461$37 217 12 000 000 $153 925
8 ПИЛА X
Saw X		 KAP 1 -(393) 2 249 133$28 850 - 2 391 193$30 672 8 000 000 $102 617
9 НЕЙРОБАТЯ
 NMG 1 -(1900) 1 961 695$25 163 - 1 961 695$25 163 8 000 000 $102 617
10 ХИЩНЫЕ ТВАРИ
Dangerous Animals		 VLG 2 -(982) 1 741 519$22 339 -41,8% 25 812 301$330 207 8 000 000 $102 617
11 БАЛЕРИНА
Ballerina		 AK 7 -(155) 953 840$12 235 -25,5% 425 589 565$5 421 523 -
12 ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО
Xiong Chu Mo: Chong Qi Wei Lai		 CP 2 -(489) 766 000$9 826 -48,9% 12 300 000$157 349 -
13 СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
Bagman		 GF 3 -(117) 524 169$6 724 -67,0% 33 954 756$431 720 -
14 ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКАНАХ
Irati		 WP 1 -(204) 510 174$6 544 - 510 174$6 544 -
15 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
 VLG 6 -(166) 509 216$6 532 -36,3% 204 622 857$2 590 163 -
16 ДРУГОЙ
O.T.H.E.R.		 PRD 1 -(230) 499 556$6 408 - 499 556$6 408 -
17 ЗЛАТОВЛАСКА
Zlatovláska		 KNLG 1 -(248) 461 968$5 926 - 461 968$5 926 -
18 ПИТЕР FM. ПЕРЕВЫПУСК
 K24 3 -(45) 368 421$4 726 -33,9% 16 924 516$215 188 -
19 ДОМ В ОГНЕ
A House on Fire		 CIPA / UNID 1 -(88) 305 984$3 925 - 612 994$7 863 -
20 САВАН
The Shrouds		 NKI 2 -(181) 284 817$3 653 -69,6% 8 219 598$105 150 -
21 ЖИЗНЬ ЧАКА
The Life of Chuck		 VLG 7 -(43) 228 875$2 936 7,8% 53 892 714$686 531 -
ИТОГО ТОП-21:
49 443 922 $634 222
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.

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ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ / The Oak (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДОМ В ОГНЕ / A House on Fire (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДРУГОЙ / O.T.H.E.R. (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗЛАТОВЛАСКА / Zlatovláska (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ / Agent Backkam Kings Bear (RR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКАНАХ / Irati (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
НЕЙРОБАТЯ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПИЛА X / Saw X (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
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--AKАтмосфера кино
CAOКаро ПремьерCIPAАО «Синема Парк»
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PRDПарадизRRРакета Релизинг
SMKTСамокатUNIDU Films
VLGВольгаWPWorld Pictures
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Прогноз
Сборов за уикенд 17–20.07
ПЛАГИАТОР 30 000 000
НЕ ОДНА ДОМА 2 27 000 000
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 22 000 000
НЕЙРОБАТЯ 13 000 000