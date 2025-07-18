Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидировать

Комедия «Нейробатя» оказалась только девятой

Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, кинокомикс СУПЕРМЕН Джеймса Ганна. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 11,8 млн рублей.

На пятом месте оказалась лучшая новинка недели – документальная лента ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ (SMKT). За первый день проката фильм освоил 3,45 млн рублей, что может вылиться в 5 млн к вечеру воскресенья.

Хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (EXP) расположился на седьмой строчке чарта. Зарубежный проект привлек за стартовый день 2,76 млн рублей и может заработать 12 млн к концу недели.

Восьмое место занял слэшер ПИЛА Х (KAP) с результатом в 2,2 млн рублей. Фильм ужасов с Тобином Беллом в главной роли может претендовать на 8 млн по итогу выходных.

Комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG) начала свой прокат с девятой строчки. Отечественная лента с Денисом Власенко и Валентиной Ляпиной смогла привлечь 1,96 млн рублей и может заработать 8 млн к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН