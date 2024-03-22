Касса четверга: «Летучий корабль» вырывается вперед
Лучшей зарубежной новинкой стал хоррор «Омен. Непорочная»
Лучшим релизом четверга стала романтическая сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). В стартовый день лента Ильи Учителя сумела заработать 44,3 млн рублей. Полученный результат позволяет ей претендовать ориентировочно на 470 млн по итогам уикенда.
Хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с Сидни Суини стартовал с пятой строчки чарта, освоив 3,2 млн рублей. За четыре дня проката это может вылиться приблизительно в 20 млн.
Боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD) с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу начал свой прокат с девятого места и результата в 1,2 млн рублей. По итогу уикенда это может дать примерно 7 млн.
Замкнул десятку лучших релизов четверга анимационный проект КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG). Он записал на свой счет 1 млн руб, а к концу недели в его копилке может оказаться 17 млн.
Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Предварительные сборы за четверг 21.03.2024 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 21.03.2024
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 21.03.2024
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|1
|-(2239)
|44 261 028$477 517
|-
|44 261 028$477 517
|470 000 000 $5 070 666
|2
|ОНЕГИН
|AK
|3
|-(1658)
|10 328 843$111 434
|-50,4%
|611 441 992$6 768 231
|85 000 000 $917 035
|3
|ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Dune: Part Two
|-
|3
|-(190)
|8 293 838$89 479
|-30,9%
|253 126 077$2 801 927
|-
|4
|ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
|AK
|2
|-(2077)
|4 522 334$48 790
|-40,1%
|80 935 821$884 158
|40 000 000 $431 546
|5
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|9
|-(407)
|3 303 557$35 641
|-34,0%
|2 252 571 333$25 516 214
|25 000 000 $269 716
|6
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
Immaculate
|GF
|1
|-(728)
|3 166 724$34 165
|-
|3 166 724$34 165
|20 000 000 $215 773
|7
|ЛЕД 3
|NMG
|6
|-(620)
|2 809 415$30 310
|-55,6%
|1 818 523 343$19 889 788
|25 000 000 $269 716
|8
|ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА
Land of Bad
|PRD
|1
|-(371)
|1 229 795$13 268
|-
|1 229 795$13 268
|7 000 000 $75 521
|9
|АДАМ И ЕВА
|CP
|3
|-(451)
|1 200 000$12 946
|-72,7%
|150 700 000$1 668 143
|8 000 000 $86 309
|10
|КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН»
Frozen Rescue
|VLG
|1
|-(1642)
|1 010 341$10 900
|-
|1 010 341$10 900
|17 000 000 $183 407
|11
|ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
Disappeared Completely
|WP
|2
|-(233)
|666 840$7 194
|-61,5%
|15 744 608$171 997
|-
|12
|ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ
Dream Scenario
|EXP
|2
|-(868)
|504 445$5 442
|-73,8%
|17 840 922$194 898
|-
|13
|СТРАЖИ ВСЕЛЕННОЙ: КАК ПРИРУЧИТЬ ДИНОЗАВРОВ
Cosmicrew: Storm Force
|EXP
|1
|-(636)
|248 545$2 681
|-
|2 887 985$31 157
|-
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