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Касса четверга: «Летучий корабль» вырывается вперед

Автор: БК
22 марта 2024

Лучшей зарубежной новинкой стал хоррор «Омен. Непорочная»

Лучшим релизом четверга стала романтическая сказка  ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). В стартовый день лента Ильи Учителя сумела заработать 44,3 млн рублей. Полученный результат позволяет ей претендовать ориентировочно на 470 млн по итогам уикенда.

Хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с Сидни Суини стартовал с пятой строчки чарта, освоив 3,2 млн рублей. За четыре дня проката это может вылиться приблизительно в 20 млн.

Боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD) с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу начал свой прокат с девятого места и результата в 1,2 млн рублей. По итогу уикенда это может дать примерно 7 млн.

Замкнул десятку лучших релизов четверга анимационный проект КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG). Он записал на свой счет 1 млн руб, а к концу недели в его копилке может оказаться 17 млн.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

Предварительные сборы за четверг 21.03.2024 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 21.03.2024 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 21.03.2024 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
 NKI 1 -(2239) 44 261 028$477 517 - 44 261 028$477 517 470 000 000 $5 070 666
2 ОНЕГИН
 AK 3 -(1658) 10 328 843$111 434 -50,4% 611 441 992$6 768 231 85 000 000 $917 035
3 ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Dune: Part Two		 - 3 -(190) 8 293 838$89 479 -30,9% 253 126 077$2 801 927 -
4 ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
 AK 2 -(2077) 4 522 334$48 790 -40,1% 80 935 821$884 158 40 000 000 $431 546
5 МАСТЕР И МАРГАРИТА
 AK 9 -(407) 3 303 557$35 641 -34,0% 2 252 571 333$25 516 214 25 000 000 $269 716
6 ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
Immaculate		 GF 1 -(728) 3 166 724$34 165 - 3 166 724$34 165 20 000 000 $215 773
7 ЛЕД 3
 NMG 6 -(620) 2 809 415$30 310 -55,6% 1 818 523 343$19 889 788 25 000 000 $269 716
8 ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА
Land of Bad		 PRD 1 -(371) 1 229 795$13 268 - 1 229 795$13 268 7 000 000 $75 521
9 АДАМ И ЕВА
 CP 3 -(451) 1 200 000$12 946 -72,7% 150 700 000$1 668 143 8 000 000 $86 309
10 КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН»
Frozen Rescue		 VLG 1 -(1642) 1 010 341$10 900 - 1 010 341$10 900 17 000 000 $183 407
11 ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
Disappeared Completely		 WP 2 -(233) 666 840$7 194 -61,5% 15 744 608$171 997 -
12 ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ
Dream Scenario		 EXP 2 -(868) 504 445$5 442 -73,8% 17 840 922$194 898 -
13 СТРАЖИ ВСЕЛЕННОЙ: КАК ПРИРУЧИТЬ ДИНОЗАВРОВ
Cosmicrew: Storm Force		 EXP 1 -(636) 248 545$2 681 - 2 887 985$31 157 -
ИТОГО ТОП-13:
81 545 705 $879 768
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 92.69 руб.

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КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» / Frozen Rescue (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ / Immaculate (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
СТРАЖИ ВСЕЛЕННОЙ: КАК ПРИРУЧИТЬ ДИНОЗАВРОВ / Cosmicrew: Storm Force (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА / Land of Bad (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 21–24.03
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 400 000 000
ОНЕГИН 90 000 000
ЛЕД 3 30 000 000
ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» 28 000 000
МАСТЕР И МАРГАРИТА 18 000 000
КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» 17 000 000
ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 16 000 000
АДАМ И ЕВА 12 000 000