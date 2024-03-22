Касса четверга: «Летучий корабль» вырывается вперед

Лучшей зарубежной новинкой стал хоррор «Омен. Непорочная»

Лучшим релизом четверга стала романтическая сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). В стартовый день лента Ильи Учителя сумела заработать 44,3 млн рублей. Полученный результат позволяет ей претендовать ориентировочно на 470 млн по итогам уикенда.

Хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с Сидни Суини стартовал с пятой строчки чарта, освоив 3,2 млн рублей. За четыре дня проката это может вылиться приблизительно в 20 млн.

Боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD) с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу начал свой прокат с девятого места и результата в 1,2 млн рублей. По итогу уикенда это может дать примерно 7 млн.

Замкнул десятку лучших релизов четверга анимационный проект КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG). Он записал на свой счет 1 млн руб, а к концу недели в его копилке может оказаться 17 млн.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ