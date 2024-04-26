Касса четверга: «Сто лет тому вперед» продолжает лидировать

«Блиндаж» стартовал со второго места чарта

Лучшим релизом четверга на этой неделе вновь стал фантастический блокбастер СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP) – лента Александра Андрющенко сумела заработать 18,7 млн рублей. Полученный результат позволяет ей претендовать ориентировочно на 160 млн по итогам уикенда.

Военная фантастика БЛИНДАЖ (CRP) заслужила звание лучшей новинки этого уикенда, начав свой прокат на втором месте чарта. Лента освоила 4,3 млн рублей, что за четыре дня проката может вылиться приблизительно в 30 млн.

На третьем месте оказалась комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (NMG). Касса отечественной ленты с Павлом Прилучным и Максимом Лагашкиным за стартовый день составила 3,7 млн рублей, что позволяет ей претендовать ориентировочно на 25 млн.

Эротическая мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ (NKI) с Даниилом Воробьевым дебютировала на шестой строчке чарта, сумев заработать 1,6 млн рублей. К воскресенью картина может освоить около 10 млн.

Хоррор АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (KNLG) занял седьмое место с результатом в 1,5 млн рублей. По итогу уикенда это может вылиться в 9 млн.

На восьмом месте оказался мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (VLG). Анимационный проект освоил 1,2 млн рублей и может заработать 15 млн по итогам уикенда.

Якутская семейная драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ (SMKT) начала свой прокат с девятой строчки чарта с результатом в 1,18 млн рублей. За четыре дня картина Михаила Лукачевского может заработать примерно 12 млн.

Фото: кадр из фильма БЛИНДАЖ