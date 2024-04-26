Касса четверга: «Сто лет тому вперед» продолжает лидировать
«Блиндаж» стартовал со второго места чарта
Лучшим релизом четверга на этой неделе вновь стал фантастический блокбастер СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP) – лента Александра Андрющенко сумела заработать 18,7 млн рублей. Полученный результат позволяет ей претендовать ориентировочно на 160 млн по итогам уикенда.
Военная фантастика БЛИНДАЖ (CRP) заслужила звание лучшей новинки этого уикенда, начав свой прокат на втором месте чарта. Лента освоила 4,3 млн рублей, что за четыре дня проката может вылиться приблизительно в 30 млн.
На третьем месте оказалась комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (NMG). Касса отечественной ленты с Павлом Прилучным и Максимом Лагашкиным за стартовый день составила 3,7 млн рублей, что позволяет ей претендовать ориентировочно на 25 млн.
Эротическая мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ (NKI) с Даниилом Воробьевым дебютировала на шестой строчке чарта, сумев заработать 1,6 млн рублей. К воскресенью картина может освоить около 10 млн.
Хоррор АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (KNLG) занял седьмое место с результатом в 1,5 млн рублей. По итогу уикенда это может вылиться в 9 млн.
На восьмом месте оказался мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (VLG). Анимационный проект освоил 1,2 млн рублей и может заработать 15 млн по итогам уикенда.
Якутская семейная драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ (SMKT) начала свой прокат с девятой строчки чарта с результатом в 1,18 млн рублей. За четыре дня картина Михаила Лукачевского может заработать примерно 12 млн.
Фото: кадр из фильма БЛИНДАЖ
Предварительные сборы за четверг 25.04.2024 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 25.04.2024
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 25.04.2024
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|CP
|2
|-(1650)
|18 700 000$202 140
|-44,8%
|383 700 000$4 068 066
|160 000 000 $1 729 543
|2
|БЛИНДАЖ
|CRP
|1
|-(1339)
|4 279 950$46 265
|-
|4 279 950$46 265
|30 000 000 $324 289
|3
|НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ
|AK
|1
|-(1109)
|3 747 725$40 512
|-
|3 747 725$40 512
|25 000 000 $270 241
|4
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|NKI
|6
|-(824)
|1 741 206$18 822
|-51,4%
|978 453 184$10 556 189
|25 000 000 $270 241
|5
|ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
Civil War
|AK
|3
|-(672)
|1 668 869$18 040
|-57,8%
|110 549 770$1 185 902
|13 000 000 $140 525
|6
|ПОЧЕМУ ТЫ?
|NKI
|1
|-(872)
|1 638 020$17 706
|-
|1 638 020$17 706
|10 000 000 $108 096
|7
|АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ
Sunyi
|KNLG
|1
|-(325)
|1 463 067$15 815
|-
|1 463 067$15 815
|9 000 000 $97 287
|8
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
Panda Bear in Africa
|VLG
|1
|-(1820)
|1 204 505$13 020
|-
|1 204 505$13 020
|15 000 000 $162 145
|9
|ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ
|SMKT
|1
|-(24)
|1 181 531$12 772
|-
|1 181 531$12 772
|12 000 000 $129 716
|10
|ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ
Force of Nature: The Dry 2
|EXP
|2
|-(601)
|1 087 818$11 759
|-52,3%
|22 021 992$233 482
|7 000 000 $75 667
|11
|ПО ФРЕЙДУ
Freud’s Last Session
|CPF
|2
|-(182)
|979 228$10 585
|-36,6%
|16 114 228$170 846
|-
|12
|КАРИНА
|SMKT
|3
|-(35)
|789 155$8 530
|-72,0%
|37 472 664$401 981
|-
|13
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ
|ABK
|3
|-(67)
|599 803$6 484
|-16,1%
|13 341 198$143 115
|-
|14
|ПАУТИНА СТРАХА
Vermin
|AK
|2
|-(719)
|541 896$5 858
|-66,9%
|13 281 817$140 817
|-
|15
|ОНЕГИН
|AK
|8
|-(174)
|472 105$5 103
|-53,2%
|774 819 928$8 576 709
|-
|16
|СУВОРОВЕЦ 1944
|LC
|1
|-(155)
|411 631$4 450
|-
|840 141$9 082
|-
|17
|ЗА ПРЕДЕЛАМИ. ОСТАВИТЬ СЛЕД
|PIFD
|1
|-(26)
|387 026$4 184
|-
|387 026$4 184
|-
|18
|АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ
Arthur the King
|PRD
|4
|-(188)
|380 465$4 113
|-64,1%
|87 013 920$941 811
|-
|19
|ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ. ПЕРЕВЫПУСК
Shutter Island
|INK
|1
|-(84)
|378 337$4 090
|-
|1 002 451$10 836
|-
|20
|УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. МОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ
Motel Melati
|WP
|0
|-(1)
|341 578$3 692
|-
|341 578$3 692
|-
|21
|ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ
|LC
|29
|-(11)
|305 230$3 299
|47,7%
|37 568 692$375 762
|-
|22
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|AK
|14
|-(79)
|287 134$3 104
|-37,8%
|2 312 144 232$26 191 031
|-
|23
|ЗЛО НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Evil does not exist
|EXP
|1
|-(55)
|134 611$1 455
|-
|535 412$5 788
|-
|24
|НАСЛЕДНИК
Le successeur
|RWV
|1
|-(82)
|95 875$1 036
|-
|95 875$1 036
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