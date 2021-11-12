Касса четверга: «Вечные» оказались лидерами

Остальные релизы собрали меньше 2 млн рублей

Лучшим релизом четверга стал кинокомикс ВЕЧНЫЕ (WDS). Проект собрал 23,7 млн рублей, что к концу уикенда может принести ему порядка 140–150 млн с учетом старта проката в понедельник.

Российский триллер РЯД 19 (CP) расположился на четвертой строчке в списке лидеров четверга, однако его касса составила 1,2 млн рублей. За четыре дня проект может заработать 7-8 млн рублей.

Другой отечественный фильм, комедия ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI), закончила четверг с результатом в 0,96 млн рублей. Сборы уикенда в 5–7 млн рублей для данного проекта кажутся наиболее вероятными.

Замыкает десятку лидеров другая новинка, фильм ужасов СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ (EXP), однако ее касса в 0,4 млн рублей не позволит рассчитывать на сборы свыше 2 млн за уикенд.