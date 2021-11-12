Касса четверга: «Вечные» оказались лидерами
Остальные релизы собрали меньше 2 млн рублей
Лучшим релизом четверга стал кинокомикс ВЕЧНЫЕ (WDS). Проект собрал 23,7 млн рублей, что к концу уикенда может принести ему порядка 140–150 млн с учетом старта проката в понедельник.
Российский триллер РЯД 19 (CP) расположился на четвертой строчке в списке лидеров четверга, однако его касса составила 1,2 млн рублей. За четыре дня проект может заработать 7-8 млн рублей.
Другой отечественный фильм, комедия ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI), закончила четверг с результатом в 0,96 млн рублей. Сборы уикенда в 5–7 млн рублей для данного проекта кажутся наиболее вероятными.
Замыкает десятку лидеров другая новинка, фильм ужасов СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ (EXP), однако ее касса в 0,4 млн рублей не позволит рассчитывать на сборы свыше 2 млн за уикенд.
Предварительные сборы за четверг 11.11.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 11.11.2021
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 11.11.2021
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ВЕЧНЫЕ
The Eternals
|WDS
|1
|-(1487)
|23 700 993$335 233
|-
|113 184 707$1 600 915
|-
|2
|НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
No Time to Die
|UPI
|6
|-(468)
|1 530 999$21 655
|-
|775 337 803$10 683 999
|-
|3
|КОЩЕЙ. НАЧАЛО
|CRP
|3
|-(1529)
|1 300 000$18 388
|-
|76 700 000$1 098 696
|-
|4
|РЯД 19
|CP
|1
|-(797)
|1 200 000$16 973
|-
|1 200 000$16 973
|-
|5
|ВЕНОМ 2
Venom: Let There Be Carnage
|SPPR
|7
|-(490)
|1 100 000$15 559
|-
|2 035 200 000$27 971 413
|-
|6
|ДРУГ НА ПРОДАЖУ
|NKI
|1
|-(1284)
|968 609$13 700
|-
|968 609$13 700
|-
|7
|НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
Ron's Gone Wrong
|WDS
|4
|-(1047)
|716 471$10 134
|-
|163 457 782$2 300 278
|-
|8
|СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР
The Addams Family 2
|UPI
|5
|-(690)
|642 101$9 082
|-
|412 486 388$5 740 139
|-
|9
|ДЮНА
Dune
|UPI
|9
|-(270)
|484 412$6 852
|-
|1 539 981 792$21 139 077
|-
|10
|СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ
Scare Us
|EXP
|1
|-(319)
|401 280$5 676
|-
|6 270 979$88 698
|-
|11
|ВКУС ЖИЗНИ
Smagen af sult
|CPF
|1
|-(262)
|392 790$5 556
|-
|677 645$9 585
|-
|12
|ПОГОВОРИ С НЕЙ. ПЕРЕВЫПУСК
Hable con ella
|RWV
|1
|-(56)
|55 180$780
|-
|80 852$1 144
|-
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