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Касса четверга: «Вечные» оказались лидерами

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
12 ноября 2021

Остальные релизы собрали меньше 2 млн рублей

Лучшим релизом четверга стал кинокомикс ВЕЧНЫЕ (WDS). Проект собрал 23,7 млн рублей, что к концу уикенда может принести ему порядка 140–150 млн с учетом старта проката в понедельник.

Российский триллер РЯД 19 (CP) расположился на четвертой строчке в списке лидеров четверга, однако его касса составила 1,2 млн рублей. За четыре дня проект может заработать 7-8 млн рублей.

Другой отечественный фильм, комедия ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI), закончила четверг с результатом в 0,96 млн рублей. Сборы уикенда в 5–7 млн рублей для данного проекта кажутся наиболее вероятными.

Замыкает десятку лидеров другая новинка, фильм ужасов СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ (EXP), однако ее касса в 0,4 млн рублей не позволит рассчитывать на сборы свыше 2 млн за уикенд. 

Предварительные сборы за четверг 11.11.2021 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 11.11.2021 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 11.11.2021 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ВЕЧНЫЕ
The Eternals		 WDS 1 -(1487) 23 700 993$335 233 - 113 184 707$1 600 915 -
2 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
No Time to Die		 UPI 6 -(468) 1 530 999$21 655 - 775 337 803$10 683 999 -
3 КОЩЕЙ. НАЧАЛО
 CRP 3 -(1529) 1 300 000$18 388 - 76 700 000$1 098 696 -
4 РЯД 19
 CP 1 -(797) 1 200 000$16 973 - 1 200 000$16 973 -
5 ВЕНОМ 2
Venom: Let There Be Carnage		 SPPR 7 -(490) 1 100 000$15 559 - 2 035 200 000$27 971 413 -
6 ДРУГ НА ПРОДАЖУ
 NKI 1 -(1284) 968 609$13 700 - 968 609$13 700 -
7 НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
Ron's Gone Wrong		 WDS 4 -(1047) 716 471$10 134 - 163 457 782$2 300 278 -
8 СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР
The Addams Family 2		 UPI 5 -(690) 642 101$9 082 - 412 486 388$5 740 139 -
9 ДЮНА
Dune		 UPI 9 -(270) 484 412$6 852 - 1 539 981 792$21 139 077 -
10 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ
Scare Us		 EXP 1 -(319) 401 280$5 676 - 6 270 979$88 698 -
11 ВКУС ЖИЗНИ
Smagen af sult		 CPF 1 -(262) 392 790$5 556 - 677 645$9 585 -
12 ПОГОВОРИ С НЕЙ. ПЕРЕВЫПУСК
Hable con ella		 RWV 1 -(56) 55 180$780 - 80 852$1 144 -
ИТОГО ТОП-12:
32 492 835 $459 587
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.7 руб.

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ВЕЧНЫЕ / The Eternals (WDS) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВКУС ЖИЗНИ / Smagen af sult (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАМЯТЬ / Memoria (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОГОВОРИ С НЕЙ. ПЕРЕВЫПУСК / Hable con ella (RWV) данные не предоставлены дистрибьютором.
РЯД 19 (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ / Scare Us (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 11–14.11
ВЕЧНЫЕ 170 000 000
КОЩЕЙ. НАЧАЛО 26 000 000
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 16 000 000
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 13 000 000
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР 11 000 000
ВЕНОМ 2 10 000 000