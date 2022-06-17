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Касса четверга: «Одна» вновь возглавляет прокат

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
17 июня 2022

Новинки не смогли пробиться в пятерку лидеров

Отечественная картина ОДНА (NKI) заработала в минувший четверг почти 8 млн рублей, что позволило фильму-катастрофе занять лидерскую строчку в российском прокате. К концу второго уикенда релиз может претендовать на 35–40 млн рублей.

Анимационный фильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG) собрал 6,7 млн рублей, показав прирост на 5% относительно премьерного четверга. Проект сможет вновь заработать более 30 млн рублей по итогам уикенда.

Комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP) во второй прокатный четверг заработала 5,4 млн рублей, что позволит ей к концу воскресенья рассчитывать на сумму порядка 30 млн рублей. 

Лучшей новинкой четверга стала спортивная драма БУЛЬТЕРЬЕР (VLG), собравшая 1,7 млн рублей. По итогам стартового уикенда релиз может заработать порядка 7-8 млн рублец. 

Предварительные сборы за четверг 16.06.2022 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 16.06.2022 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 16.06.2022 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ОДНА
 NKI 2 -(1795) 7 999 472$141 184 -13,7% 90 364 555$1 500 325 -
2 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
 VLG 2 -(1906) 6 706 714$118 368 5,1% 62 189 855$1 032 540 -
3 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
 CRP 2 -(1808) 5 400 000$95 305 1,9% 60 093 804$997 739 -
4 ПРОПАВШАЯ
Last Seen Alive		 CP 2 -(1775) 2 100 000$37 063 -51,2% 34 000 000$564 503 -
5 ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
 VLG 3 -(1268) 1 822 119$32 159 -33,1% 96 324 026$1 567 009 -
6 БУЛЬТЕРЬЕР
 VLG 1 -(987) 1 790 596$31 602 - 1 790 596$31 602 -
7 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
 NKI 8 -(394) 1 463 229$25 825 -24,1% 283 350 482$3 887 905 -
8 ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ
They Live in the Grey		 EXP 1 -(961) 1 381 217$24 377 - 1 381 217$24 377 -
9 ЭСКОРТНИЦЫ
Dziewczyny z Dubaju		 NKI 4 -(204) 1 151 350$20 320 -4,7% 46 260 183$821 673 -
10 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
 VLG 4 -(472) 810 553$14 306 -46,2% 102 760 976$1 825 239 -
11 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Uncharted		 SPPR 19 -(145) 340 000$6 001 3,0% 1 534 200 000$20 510 695 -
12 ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ
 CP 1 -(723) 326 000$5 754 - 326 000$5 754 -
ИТОГО ТОП-12:
31 291 250 $552 264
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.66 руб.

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БУЛЬТЕРЬЕР (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ. ПЕРЕВЫПУСК / Kaze tachinu (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ / They Live in the Grey (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
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CPЦентрал ПартнершипCRPКаропрокат
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PNRПионерSPPRSPPR
VLGВольга
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Прогноз
Сборов за уикенд 16–19.06
ОДНА 40 000 000
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 33 000 000
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 33 000 000
ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 15 000 000
ПРОПАВШАЯ 15 000 000