Касса четверга: «Одна» вновь возглавляет прокат
Новинки не смогли пробиться в пятерку лидеров
Отечественная картина ОДНА (NKI) заработала в минувший четверг почти 8 млн рублей, что позволило фильму-катастрофе занять лидерскую строчку в российском прокате. К концу второго уикенда релиз может претендовать на 35–40 млн рублей.
Анимационный фильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG) собрал 6,7 млн рублей, показав прирост на 5% относительно премьерного четверга. Проект сможет вновь заработать более 30 млн рублей по итогам уикенда.
Комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP) во второй прокатный четверг заработала 5,4 млн рублей, что позволит ей к концу воскресенья рассчитывать на сумму порядка 30 млн рублей.
Лучшей новинкой четверга стала спортивная драма БУЛЬТЕРЬЕР (VLG), собравшая 1,7 млн рублей. По итогам стартового уикенда релиз может заработать порядка 7-8 млн рублец.
Предварительные сборы за четверг 16.06.2022 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 16.06.2022
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 16.06.2022
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ОДНА
|NKI
|2
|-(1795)
|7 999 472$141 184
|-13,7%
|90 364 555$1 500 325
|-
|2
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|VLG
|2
|-(1906)
|6 706 714$118 368
|5,1%
|62 189 855$1 032 540
|-
|3
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|CRP
|2
|-(1808)
|5 400 000$95 305
|1,9%
|60 093 804$997 739
|-
|4
|ПРОПАВШАЯ
Last Seen Alive
|CP
|2
|-(1775)
|2 100 000$37 063
|-51,2%
|34 000 000$564 503
|-
|5
|ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
|VLG
|3
|-(1268)
|1 822 119$32 159
|-33,1%
|96 324 026$1 567 009
|-
|6
|БУЛЬТЕРЬЕР
|VLG
|1
|-(987)
|1 790 596$31 602
|-
|1 790 596$31 602
|-
|7
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|8
|-(394)
|1 463 229$25 825
|-24,1%
|283 350 482$3 887 905
|-
|8
|ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ
They Live in the Grey
|EXP
|1
|-(961)
|1 381 217$24 377
|-
|1 381 217$24 377
|-
|9
|ЭСКОРТНИЦЫ
Dziewczyny z Dubaju
|NKI
|4
|-(204)
|1 151 350$20 320
|-4,7%
|46 260 183$821 673
|-
|10
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|VLG
|4
|-(472)
|810 553$14 306
|-46,2%
|102 760 976$1 825 239
|-
|11
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Uncharted
|SPPR
|19
|-(145)
|340 000$6 001
|3,0%
|1 534 200 000$20 510 695
|-
|12
|ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ
|CP
|1
|-(723)
|326 000$5 754
|-
|326 000$5 754
|-
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