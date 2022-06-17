Касса четверга: «Одна» вновь возглавляет прокат

Новинки не смогли пробиться в пятерку лидеров

Отечественная картина ОДНА (NKI) заработала в минувший четверг почти 8 млн рублей, что позволило фильму-катастрофе занять лидерскую строчку в российском прокате. К концу второго уикенда релиз может претендовать на 35–40 млн рублей.

Анимационный фильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG) собрал 6,7 млн рублей, показав прирост на 5% относительно премьерного четверга. Проект сможет вновь заработать более 30 млн рублей по итогам уикенда.

Комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP) во второй прокатный четверг заработала 5,4 млн рублей, что позволит ей к концу воскресенья рассчитывать на сумму порядка 30 млн рублей.

Лучшей новинкой четверга стала спортивная драма БУЛЬТЕРЬЕР (VLG), собравшая 1,7 млн рублей. По итогам стартового уикенда релиз может заработать порядка 7-8 млн рублец.