Касса четверга: «Покерфейс» стал лидером проката

Новинка обошла фильм «Петр I: последний царь и первый император»

Прокат по итогам четверга возглавил криминальный триллер ПОКЕРФЕЙС (GF) Рассела Кроу, заработавший почти 4,7 млн рублей. Фильм может собрать 25-30 млн рублей за премьерный уикенд.

Мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP) на старте собрал 2,3 млн рублей, что позволит ему к вечеру воскресенья пополнить счет на 30-35 млн рублей.

Российская драма СЛОН (CP) и американский акулий хоррор ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (EXP) заработали 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно. Такие результаты могут вылиться в 10-12 млн рублей за уикенд для каждого релиза.

На десятой строчке лучших расположилась комедия Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (MVK) c 0,8 млн рублей. К концу четырехдневки релиз соберет не более 5 млн рублей.