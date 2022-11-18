top banner

Касса четверга: «Покерфейс» стал лидером проката

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
18 ноября 2022

Новинка обошла фильм «Петр I: последний царь и первый император»

Прокат по итогам четверга возглавил криминальный триллер ПОКЕРФЕЙС (GF) Рассела Кроу, заработавший почти 4,7 млн рублей. Фильм может собрать  25-30 млн рублей за премьерный уикенд.

Мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP) на старте собрал 2,3 млн рублей, что позволит ему к вечеру воскресенья пополнить счет на 30-35 млн рублей.

Российская драма СЛОН (CP) и американский акулий хоррор ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (EXP) заработали 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно. Такие результаты могут вылиться в 10-12 млн рублей за уикенд для каждого релиза.

На десятой строчке лучших расположилась комедия Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (MVK) c 0,8 млн рублей. К концу четырехдневки релиз соберет не более 5 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 17.11.2022 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 17.11.2022 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 17.11.2022 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ПОКЕРФЕЙС
Poker Face		 GF 1 -(870) 4 694 563$77 789 - 4 694 563$77 789 -
2 ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
 CP 3 -(859) 4 600 000$76 222 -20,7% 161 000 000$2 612 788 -
3 СЕРДЦЕ ПАРМЫ
 CP 7 -(671) 4 000 000$66 280 -25,9% 788 600 000$13 276 094 -
4 ЛЮБОВНИКИ
Amants		 RUR 40 -(941) 2 475 104$41 012 - 125 373 761$1 671 427 -
5 ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
 CP 1 -(1378) 2 300 000$38 111 - 2 300 000$38 111 -
6 СЛОН
 CP 1 -(799) 1 500 000$24 855 - 1 500 000$24 855 -
7 ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ
Maneater		 EXP 1 -(834) 1 237 428$20 504 - 1 237 428$20 504 -
8 ВОЛШЕБНИКИ
 NKI 2 -(1854) 891 914$14 779 -41,5% 35 627 057$583 476 -
9 ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
 CP 4 -(332) 821 000$13 604 -51,7% 208 700 000$3 397 363 -
10 Я НА ПЕРЕМОТКЕ!
 MVK 1 -(533) 789 569$13 083 - 805 169$13 342 -
11 ВИЖУ
 SMKT 15 -(36) 742 715$12 307 46,7% 40 148 341$664 158 -
12 НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО
Old Man		 CPF 2 -(394) 655 701$10 865 -66,5% 19 656 955$321 929 -
13 ПО-МУЖСКИ
 CP 2 -(1093) 568 000$9 412 -68,4% 19 200 000$314 445 -
14 ДУРНОЙ ГЛАЗ
Nocebo		 ARM 1 -(280) 488 205$8 090 - 488 205$8 090 -
15 ГРИША СУББОТИН
 ABK 1 -(241) 323 044$5 353 - 363 404$6 022 -
16 ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
Black Panther		 - 247 -(12) 317 177$5 256 - 956 774 904$16 973 122 -
17 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
 NKI 4 -(421) 314 312$5 208 -62,9% 150 295 320$2 446 611 -
18 ГРОЗНЫЙ ПАПА
 CRP 4 -(263) 305 742$5 066 -54,3% 141 922 135$2 310 307 -
19 ПОШУМИМ!
Rattled!		 TNL 1 -(176) 297 459$4 929 - 297 459$4 929 -
20 РАЙСКИЙ ГОРОД
Paradise City		 PNR 1 -(146) 288 993$4 789 - 336 394$5 574 -
21 ЖАННА
 NKI 1 -(316) 236 392$3 917 - 385 135$6 382 -
22 ЭМИЛИ
Emily		 RUR 1 -(111) 217 994$3 612 - 319 594$5 296 -
ИТОГО ТОП-22:
28 065 312 $465 042
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.35 руб.

Смотрите также

Касса четверга: прокат возглавил «Петр I. Последний царь и первый император» (Сборы четверга 10.11.2022)
Прокат по итогам четверга возглавил фильм ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP) с 5,8 млн рублей. Из-за большого числа коллективных заявок от школ сложно сказать, как проект покажет себя на уикенде. ...
Подробнее

Также стартовали

ГРИША СУББОТИН (ABK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДУРНОЙ ГЛАЗ / Nocebo (ARM) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЖАННА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОКЕРФЕЙС / Poker Face (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОШУМИМ! / Rattled! (TNL) данные не предоставлены дистрибьютором.
РАЙСКИЙ ГОРОД / Paradise City (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ / Maneater (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЭМИЛИ / Emily (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (MVK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--ABKАВК’PRO
ARMArna MediaCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmCRPКаропрокат
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
MVKMVKNKIНаше кино
PNRПионерRURРусский Репортаж
SMKTСамокатTNLTenLetters
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 17–20.11
ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫ… 44 000 000
СЕРДЦЕ ПАРМЫ 38 000 000
ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 30 000 000
ПОКЕРФЕЙС 25 000 000
ЛЮБОВНИКИ 22 000 000
ВОЛШЕБНИКИ 15 000 000
СЛОН 12 000 000