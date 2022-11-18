Касса четверга: «Покерфейс» стал лидером проката
Новинка обошла фильм «Петр I: последний царь и первый император»
Прокат по итогам четверга возглавил криминальный триллер ПОКЕРФЕЙС (GF) Рассела Кроу, заработавший почти 4,7 млн рублей. Фильм может собрать 25-30 млн рублей за премьерный уикенд.
Мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP) на старте собрал 2,3 млн рублей, что позволит ему к вечеру воскресенья пополнить счет на 30-35 млн рублей.
Российская драма СЛОН (CP) и американский акулий хоррор ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (EXP) заработали 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно. Такие результаты могут вылиться в 10-12 млн рублей за уикенд для каждого релиза.
На десятой строчке лучших расположилась комедия Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (MVK) c 0,8 млн рублей. К концу четырехдневки релиз соберет не более 5 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 17.11.2022 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 17.11.2022
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 17.11.2022
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ПОКЕРФЕЙС
Poker Face
|GF
|1
|-(870)
|4 694 563$77 789
|-
|4 694 563$77 789
|-
|2
|ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|CP
|3
|-(859)
|4 600 000$76 222
|-20,7%
|161 000 000$2 612 788
|-
|3
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|7
|-(671)
|4 000 000$66 280
|-25,9%
|788 600 000$13 276 094
|-
|4
|ЛЮБОВНИКИ
Amants
|RUR
|40
|-(941)
|2 475 104$41 012
|-
|125 373 761$1 671 427
|-
|5
|ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|CP
|1
|-(1378)
|2 300 000$38 111
|-
|2 300 000$38 111
|-
|6
|СЛОН
|CP
|1
|-(799)
|1 500 000$24 855
|-
|1 500 000$24 855
|-
|7
|ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ
Maneater
|EXP
|1
|-(834)
|1 237 428$20 504
|-
|1 237 428$20 504
|-
|8
|ВОЛШЕБНИКИ
|NKI
|2
|-(1854)
|891 914$14 779
|-41,5%
|35 627 057$583 476
|-
|9
|ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
|CP
|4
|-(332)
|821 000$13 604
|-51,7%
|208 700 000$3 397 363
|-
|10
|Я НА ПЕРЕМОТКЕ!
|MVK
|1
|-(533)
|789 569$13 083
|-
|805 169$13 342
|-
|11
|ВИЖУ
|SMKT
|15
|-(36)
|742 715$12 307
|46,7%
|40 148 341$664 158
|-
|12
|НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО
Old Man
|CPF
|2
|-(394)
|655 701$10 865
|-66,5%
|19 656 955$321 929
|-
|13
|ПО-МУЖСКИ
|CP
|2
|-(1093)
|568 000$9 412
|-68,4%
|19 200 000$314 445
|-
|14
|ДУРНОЙ ГЛАЗ
Nocebo
|ARM
|1
|-(280)
|488 205$8 090
|-
|488 205$8 090
|-
|15
|ГРИША СУББОТИН
|ABK
|1
|-(241)
|323 044$5 353
|-
|363 404$6 022
|-
|16
|ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
Black Panther
|-
|247
|-(12)
|317 177$5 256
|-
|956 774 904$16 973 122
|-
|17
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|NKI
|4
|-(421)
|314 312$5 208
|-62,9%
|150 295 320$2 446 611
|-
|18
|ГРОЗНЫЙ ПАПА
|CRP
|4
|-(263)
|305 742$5 066
|-54,3%
|141 922 135$2 310 307
|-
|19
|ПОШУМИМ!
Rattled!
|TNL
|1
|-(176)
|297 459$4 929
|-
|297 459$4 929
|-
|20
|РАЙСКИЙ ГОРОД
Paradise City
|PNR
|1
|-(146)
|288 993$4 789
|-
|336 394$5 574
|-
|21
|ЖАННА
|NKI
|1
|-(316)
|236 392$3 917
|-
|385 135$6 382
|-
|22
|ЭМИЛИ
Emily
|RUR
|1
|-(111)
|217 994$3 612
|-
|319 594$5 296
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