Касса России: «Вызов» первый; лучшей новинкой стал «Мегалодон»
«Хитровка. Знак четырех» в тройке лучших
Лучшим релизом минувшего четверга вновь стал ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко записал на свой счет еще 8,7 млн рублей, что должно дать к вечеру воскресенья 55-60 млн рублей.
СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 расположились на второй строчке чарта. Релиз сумел освоить 7,4 млн рублей. Лучшей новинкой стал акулий хоррор МЕГАЛОДОН (АК). Проект освоил в первый день проката 6,7 млн рублей, благодаря чему может рассчитывать на 30-35 млн рублей за четыре дня проката. Как правило, у хорроров небольшие прокатные множители, но при хорошем «сарафане» релиз может дотянуться и до отметки в 40 млн.
За ним следует отечественный детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP). Фильм Карена Шахназарова заработал примерно 4,7 млн рублей. За весь уикенд сумма его сборов сможет составить 30-33 млн рублей. Замыкает пятерку 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI) показал результат в районе 1,6 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю может вылиться в 25-30 млн рублей по итогу недели. Пока немецкий анимационный проект занял шестое место в таблице лучших релизов четверга.
Последней новинкой, попавшей в ТОП-10, стал триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF). Расположившись на седьмой строчке, американская картина записала на свой счет 1,46 млн рублей, по итогу уикенда его результат окажется в районе 10 млн рублей.
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Предварительные сборы за четверг 18.05.2023 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 18.05.2023
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 18.05.2023
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ВЫЗОВ
|CP
|5
|-(1043)
|8 700 000$107 727
|-36,5%
|1 516 200 000$18 569 504
|-
|2
|СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3
Guardians of the Galaxy Vol. 3
|-
|3
|-(130)
|7 436 294$92 079
|-48,7%
|146 722 554$1 849 988
|-
|3
|МЕГАЛОДОН
The Black Demon
|AK
|1
|-(1613)
|6 741 335$83 474
|-
|6 741 335$83 474
|-
|4
|ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
|CRP
|1
|-(1225)
|4 684 327$58 003
|-
|4 804 457$59 491
|-
|5
|14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
|CP
|2
|-(497)
|2 900 000$35 909
|-39,6%
|46 400 000$605 033
|-
|6
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel
|NKI
|1
|-(2063)
|1 588 093$19 664
|-
|1 699 093$21 039
|-
|7
|ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ
Influencer
|GF
|1
|-(524)
|1 466 468$18 158
|-
|1 557 649$19 287
|-
|8
|МАМА МАФИЯ
Mafia Mamma
|CP
|2
|-(717)
|1 100 000$13 621
|-60,7%
|23 900 000$311 644
|-
|9
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|NMG
|4
|-(373)
|578 596$7 164
|-51,0%
|178 343 238$2 184 776
|-
|10
|ДЖОН УИК 4
John Wick: Chapter 4
|AK
|9
|-(140)
|427 893$5 298
|-59,9%
|635 434 956$8 256 691
|-
|11
|ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА
The Loneliest Boy in the World
|CPF
|1
|-(257)
|360 284$4 461
|-
|360 284$4 461
|-
|12
|ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
La Exorcista
|WP
|2
|-(186)
|295 852$3 663
|-66,9%
|7 927 930$103 376
|-
|13
|ЮРА ДВОРНИК
|CRP
|3
|-(196)
|238 665$2 955
|-80,2%
|48 517 288$611 742
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