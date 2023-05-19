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Касса России: «Вызов» первый; лучшей новинкой стал «Мегалодон»

Автор: Ольга Куликова, Георгий Романов
19 мая 2023

«Хитровка. Знак четырех» в тройке лучших

Лучшим релизом минувшего четверга вновь стал ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко записал на свой счет еще 8,7 млн рублей, что должно дать к вечеру воскресенья 55-60 млн рублей.

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 расположились на второй строчке чарта. Релиз сумел освоить 7,4 млн рублей.  Лучшей новинкой стал акулий хоррор МЕГАЛОДОН (АК). Проект освоил в первый день проката 6,7 млн рублей, благодаря чему может рассчитывать на 30-35 млн рублей за четыре дня проката. Как правило, у хорроров небольшие прокатные множители, но при хорошем «сарафане» релиз может дотянуться и до отметки в 40 млн.

За ним следует отечественный детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP). Фильм Карена Шахназарова заработал примерно 4,7 млн рублей. За весь уикенд сумма его сборов сможет составить 30-33 млн рублей. Замыкает пятерку 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI) показал результат в районе 1,6 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю может вылиться в 25-30 млн рублей по итогу недели. Пока немецкий анимационный проект занял шестое место в таблице лучших релизов четверга.

Последней новинкой, попавшей в ТОП-10, стал триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF). Расположившись на седьмой строчке, американская картина записала на свой счет 1,46 млн рублей, по итогу уикенда его результат окажется в районе 10 млн рублей.

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Предварительные сборы за четверг 18.05.2023 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 18.05.2023 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 18.05.2023 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ВЫЗОВ
 CP 5 -(1043) 8 700 000$107 727 -36,5% 1 516 200 000$18 569 504 -
2 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3
Guardians of the Galaxy Vol. 3		 - 3 -(130) 7 436 294$92 079 -48,7% 146 722 554$1 849 988 -
3 МЕГАЛОДОН
The Black Demon		 AK 1 -(1613) 6 741 335$83 474 - 6 741 335$83 474 -
4 ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
 CRP 1 -(1225) 4 684 327$58 003 - 4 804 457$59 491 -
5 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
 CP 2 -(497) 2 900 000$35 909 -39,6% 46 400 000$605 033 -
6 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel		 NKI 1 -(2063) 1 588 093$19 664 - 1 699 093$21 039 -
7 ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ
Influencer		 GF 1 -(524) 1 466 468$18 158 - 1 557 649$19 287 -
8 МАМА МАФИЯ
Mafia Mamma		 CP 2 -(717) 1 100 000$13 621 -60,7% 23 900 000$311 644 -
9 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
 NMG 4 -(373) 578 596$7 164 -51,0% 178 343 238$2 184 776 -
10 ДЖОН УИК 4
John Wick: Chapter 4		 AK 9 -(140) 427 893$5 298 -59,9% 635 434 956$8 256 691 -
11 ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА
The Loneliest Boy in the World		 CPF 1 -(257) 360 284$4 461 - 360 284$4 461 -
12 ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
La Exorcista		 WP 2 -(186) 295 852$3 663 -66,9% 7 927 930$103 376 -
13 ЮРА ДВОРНИК
 CRP 3 -(196) 238 665$2 955 -80,2% 48 517 288$611 742 -
ИТОГО ТОП-13:
36 517 807 $452 177
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.76 руб.

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ОДЕРЖИМОСТЬ. ПЕРЕВЫПУСК / Whiplash (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ / Influencer (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА / The Loneliest Boy in the World (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 / Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 18–21.05
ВЫЗОВ 55 000 000
ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ 45 000 000
ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 35 000 000
МЕГАЛОДОН 26 000 000
14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ 19 000 000
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 10 000 000
ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ 10 000 000