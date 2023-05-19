Касса России: «Вызов» первый; лучшей новинкой стал «Мегалодон»

«Хитровка. Знак четырех» в тройке лучших

Лучшим релизом минувшего четверга вновь стал ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко записал на свой счет еще 8,7 млн рублей, что должно дать к вечеру воскресенья 55-60 млн рублей.



СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 расположились на второй строчке чарта. Релиз сумел освоить 7,4 млн рублей. Лучшей новинкой стал акулий хоррор МЕГАЛОДОН (АК). Проект освоил в первый день проката 6,7 млн рублей, благодаря чему может рассчитывать на 30-35 млн рублей за четыре дня проката. Как правило, у хорроров небольшие прокатные множители, но при хорошем «сарафане» релиз может дотянуться и до отметки в 40 млн.



За ним следует отечественный детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP). Фильм Карена Шахназарова заработал примерно 4,7 млн рублей. За весь уикенд сумма его сборов сможет составить 30-33 млн рублей. Замыкает пятерку 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ.



Мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI) показал результат в районе 1,6 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю может вылиться в 25-30 млн рублей по итогу недели. Пока немецкий анимационный проект занял шестое место в таблице лучших релизов четверга.



Последней новинкой, попавшей в ТОП-10, стал триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF). Расположившись на седьмой строчке, американская картина записала на свой счет 1,46 млн рублей, по итогу уикенда его результат окажется в районе 10 млн рублей.



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