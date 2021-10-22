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Касса четверга: «Хэллоуин убивает» вырвался на вторую строчку

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
22 октября 2021

В десятке лидеров оказались пять новинок

Новость о закрытии кинотеатров в Москве и Подмосковье с 28 октября сказалась на кассе уже на этой неделе. Первую строчку по итогу четверга занял боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI) — он заработал 10,5 млн. К концу уикенда фильм о Джеймсе Бонде может пополнить свою копилку на 60–70 млн рублей.

Лучшей новинкой стало продолжение франшизы фильмов ужасов ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI). Проект заработал 9,488 млн рублей, что позволило ему вырваться на вторую строчку чарта. Касса уикенда может остановиться на отметке в 50–55 млн рублей.

Анимационый проект НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS) расположился на четвертом месте с 5,3 млн. Порядка 60–70 млн рублей мультфильм сможет записать на свой счет к концу недели.

Следом идет российская комедия ДРАКУЛОВ (CP). Комедия с Михаилом Галустяном в главной роли собрала 4,7 млн рублей, что позволит рассчитывать примерно на 40 млн рублей по итогам уикенда.

Боевик ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG) заработал 1,8 млн рублей за премьерный день, что по итогу выходных может вылиться в 12–14 млн рублей.

Еще одной новинкой в топ-10 стала биографическая драма КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG). Проект достиг отметки в 1,1 млн рублей — это позволит заработать менее 10 млн рублей к утру понедельника.

Предварительные сборы за четверг 21.10.2021 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 21.10.2021 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 21.10.2021 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
No Time to Die		 UPI 3 -(1666) 10 518 233$148 019 -51,8% 628 581 926$8 661 732 65 000 000 $914 720
2 ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ
Hallowen Kills		 UPI 1 -(1032) 9 488 634$133 530 - 9 488 634$133 530 55 000 000 $773 994
3 ВЕНОМ 2
Venom: Let There Be Carnage		 SPPR 4 -(1100) 9 400 000$132 283 -56,5% 1 894 800 000$26 041 781 50 000 000 $703 631
4 НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
Ron's Gone Wrong		 WDS 1 -(1497) 5 368 763$75 553 - 5 368 763$75 553 65 000 000 $914 720
5 ДРАКУЛОВ
 CP 1 -(1658) 4 700 000$66 141 - 4 700 000$66 141 40 000 000 $562 905
6 СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР
The Addams Family 2		 UPI 2 -(1733) 3 845 743$54 120 -70,4% 281 956 781$3 923 696 45 000 000 $633 268
7 ДЮНА
Dune		 UPI 6 -(407) 3 082 812$43 383 -34,6% 1 491 301 124$20 470 846 23 000 000 $323 670
8 ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП
Cop Shop		 MG 1 -(476) 1 810 505$25 479 - 1 810 505$25 479 13 000 000 $182 944
9 КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА
The Electrical Life of Louis Wain		 VLG 1 -(340) 1 119 834$15 759 - 1 119 834$15 759 9 000 000 $126 654
10 ИСЧЕЗНУВШИЙ
My Son		 EXP 2 -(608) 663 086$9 331 -79,0% 29 234 012$406 819 -
11 УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ
 SPPR 1 -(352) 260 000$3 659 - 260 000$3 659 -
12 ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ
Man of God		 RR 2 -(104) 221 156$3 112 -74,3% 7 367 732$102 529 -
ИТОГО ТОП-12:
50 478 766 $710 368
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 71.06 руб.

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ДРАКУЛОВ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА / The Electrical Life of Louis Wain (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН / Ron's Gone Wrong (WDS) данные не предоставлены дистрибьютором.
УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ (SPPR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП / Cop Shop (MG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ / Hallowen Kills (UPI) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
MGMegogo DistributionRRРакета Релизинг
SPPRSPPRUPIUPI
VLGВольгаWDSWDS
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Прогноз
Сборов за уикенд 21–24.10
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 90 000 000
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР 70 000 000
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 68 000 000
ВЕНОМ 2 66 000 000
ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ 60 000 000
ДРАКУЛОВ 50 000 000
ДЮНА 26 000 000
КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА 22 000 000
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП 18 000 000