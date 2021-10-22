Касса четверга: «Хэллоуин убивает» вырвался на вторую строчку

В десятке лидеров оказались пять новинок

Новость о закрытии кинотеатров в Москве и Подмосковье с 28 октября сказалась на кассе уже на этой неделе. Первую строчку по итогу четверга занял боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI) — он заработал 10,5 млн. К концу уикенда фильм о Джеймсе Бонде может пополнить свою копилку на 60–70 млн рублей.

Лучшей новинкой стало продолжение франшизы фильмов ужасов ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI). Проект заработал 9,488 млн рублей, что позволило ему вырваться на вторую строчку чарта. Касса уикенда может остановиться на отметке в 50–55 млн рублей.

Анимационый проект НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS) расположился на четвертом месте с 5,3 млн. Порядка 60–70 млн рублей мультфильм сможет записать на свой счет к концу недели.

Следом идет российская комедия ДРАКУЛОВ (CP). Комедия с Михаилом Галустяном в главной роли собрала 4,7 млн рублей, что позволит рассчитывать примерно на 40 млн рублей по итогам уикенда.

Боевик ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG) заработал 1,8 млн рублей за премьерный день, что по итогу выходных может вылиться в 12–14 млн рублей.

Еще одной новинкой в топ-10 стала биографическая драма КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG). Проект достиг отметки в 1,1 млн рублей — это позволит заработать менее 10 млн рублей к утру понедельника.