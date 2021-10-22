Касса четверга: «Хэллоуин убивает» вырвался на вторую строчку
В десятке лидеров оказались пять новинок
Новость о закрытии кинотеатров в Москве и Подмосковье с 28 октября сказалась на кассе уже на этой неделе. Первую строчку по итогу четверга занял боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI) — он заработал 10,5 млн. К концу уикенда фильм о Джеймсе Бонде может пополнить свою копилку на 60–70 млн рублей.
Лучшей новинкой стало продолжение франшизы фильмов ужасов ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI). Проект заработал 9,488 млн рублей, что позволило ему вырваться на вторую строчку чарта. Касса уикенда может остановиться на отметке в 50–55 млн рублей.
Анимационый проект НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS) расположился на четвертом месте с 5,3 млн. Порядка 60–70 млн рублей мультфильм сможет записать на свой счет к концу недели.
Следом идет российская комедия ДРАКУЛОВ (CP). Комедия с Михаилом Галустяном в главной роли собрала 4,7 млн рублей, что позволит рассчитывать примерно на 40 млн рублей по итогам уикенда.
Боевик ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG) заработал 1,8 млн рублей за премьерный день, что по итогу выходных может вылиться в 12–14 млн рублей.
Еще одной новинкой в топ-10 стала биографическая драма КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG). Проект достиг отметки в 1,1 млн рублей — это позволит заработать менее 10 млн рублей к утру понедельника.
Предварительные сборы за четверг 21.10.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 21.10.2021
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 21.10.2021
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
No Time to Die
|UPI
|3
|-(1666)
|10 518 233$148 019
|-51,8%
|628 581 926$8 661 732
|65 000 000 $914 720
|2
|ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ
Hallowen Kills
|UPI
|1
|-(1032)
|9 488 634$133 530
|-
|9 488 634$133 530
|55 000 000 $773 994
|3
|ВЕНОМ 2
Venom: Let There Be Carnage
|SPPR
|4
|-(1100)
|9 400 000$132 283
|-56,5%
|1 894 800 000$26 041 781
|50 000 000 $703 631
|4
|НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
Ron's Gone Wrong
|WDS
|1
|-(1497)
|5 368 763$75 553
|-
|5 368 763$75 553
|65 000 000 $914 720
|5
|ДРАКУЛОВ
|CP
|1
|-(1658)
|4 700 000$66 141
|-
|4 700 000$66 141
|40 000 000 $562 905
|6
|СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР
The Addams Family 2
|UPI
|2
|-(1733)
|3 845 743$54 120
|-70,4%
|281 956 781$3 923 696
|45 000 000 $633 268
|7
|ДЮНА
Dune
|UPI
|6
|-(407)
|3 082 812$43 383
|-34,6%
|1 491 301 124$20 470 846
|23 000 000 $323 670
|8
|ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП
Cop Shop
|MG
|1
|-(476)
|1 810 505$25 479
|-
|1 810 505$25 479
|13 000 000 $182 944
|9
|КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА
The Electrical Life of Louis Wain
|VLG
|1
|-(340)
|1 119 834$15 759
|-
|1 119 834$15 759
|9 000 000 $126 654
|10
|ИСЧЕЗНУВШИЙ
My Son
|EXP
|2
|-(608)
|663 086$9 331
|-79,0%
|29 234 012$406 819
|-
|11
|УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ
|SPPR
|1
|-(352)
|260 000$3 659
|-
|260 000$3 659
|-
|12
|ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ
Man of God
|RR
|2
|-(104)
|221 156$3 112
|-74,3%
|7 367 732$102 529
|-
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|SPPR
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|UPI
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|WDS