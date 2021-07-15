Касса четверга: первую строчку занял триллер «Время»

Лидером четверга стала картина режиссера М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ (UPI), заработавшая 30,6 млн рублей. Это значит, что она, весьма вероятно, преодолеет рубеж в 100 млн рублей за уикенд.

Фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP), который является самой крупной новинкой по росписи, не оправдал надежды кинотеатров. На счету картины порядка 11,3 млн рублей, что для такого амбициозного проекта крайне низкий результат. Теперь фильм может рассчитывать приблизительно на 50 млн рублей за четыре дня проката.

В десятку также удалось пробиться перевыпуску аниме УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (PNR) – картина смогла заработать 676 тысяч рублей.

Предварительные сборы за четверг 22.07.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.49 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: в числе лучших оказались сразу пять новинок недели (Сборы четверга 15.07.2021)