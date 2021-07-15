Касса четверга: первую строчку занял триллер «Время»

Лидером четверга стала картина режиссера М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ (UPI), заработавшая 30,6 млн рублей. Это значит, что она, весьма вероятно, преодолеет рубеж в 100 млн рублей за уикенд.
Фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP), который является самой крупной новинкой по росписи, не оправдал надежды кинотеатров. На счету картины порядка 11,3 млн рублей, что для такого амбициозного проекта крайне низкий результат. Теперь фильм может рассчитывать приблизительно на 50 млн рублей за четыре дня проката.
В десятку также удалось пробиться перевыпуску аниме УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (PNR) – картина смогла заработать 676 тысяч рублей.
Предварительные сборы за четверг 22.07.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
22.07.2021
|Изменение
|Общая
касса на
22.07.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ВРЕМЯ
Old
|UPI
|1
|-
|1280
|30 602 006
$410 820
|-
|30 602 006
$410 820
|100 000 000
$1 342 462
|2
|
G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ
Snake Eyes: G.I. Joe Origins
|CPP
|1
|-
|1773
|11 300 000
$151 698
|-
|11 300 000
$151 698
|52 000 000
$698 080
|3
|
ЧЕРНАЯ ВДОВА
Black Widow
|WDS
|3
|-
|1699
|9 426 731
$126 550
|-58,4%
|523 877 260
$7 073 687
|47 000 000
$630 957
|4
|
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Space Jam: A New Legacy
|UPI
|2
|-
|1620
|9 022 527
$121 124
|-46,4%
|154 756 213
$2 087 914
|42 000 000
$563 834
|5
|
ЛУКА
Luca
|WDS
|6
|-
|652
|3 320 114
$44 571
|-12,0%
|468 962 224
$6 510 651
|20 000 000
$268 492
|6
|
КРУЭЛЛА
Cruella
|WDS
|8
|-
|330
|1 616 425
$21 700
|-5,7%
|728 353 537
$9 909 572
|11 000 000
$147 671
|7
|CP
|2
|-
|770
|748 000
$10 042
|-67,5%
|17 200 000
$232 056
|4 000 000
$53 698
|8
|
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
The Hitman's Wife's Bodyguard
|MG
|6
|-
|194
|727 076
$9 761
|-31,7%
|293 520 886
$4 074 981
|4 200 000
$56 383
|9
|
УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ. ПЕРЕВЫПУСК
Sen to Chihiro no kamikakushi
|PNR
|1
|-
|185
|676 241
$9 078
|-
|676 241
$9 078
|2 200 000
$29 534
|10
|
ГОРОД ТАЙН
The Dry
|EXP
|2
|-
|525
|474 505
$6 370
|-74,9%
|14 907 273
$201 123
|2 200 000
$29 534
|11
|
ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ
Mystery in St Tropez
|MG
|1
|-
|179
|424 211
$5 695
|-
|424 211
$5 695
|-
|12
|
НА ИГЛЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Trainspotting
|INK
|2
|-
|100
|390 005
$5 236
|-58,7%
|7 677 255
$103 579
|-
|13
|
СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА
The Forever Purge
|UPI
|4
|-
|137
|375 830
$5 045
|-69,2%
|79 718 809
$1 096 243
|-
|14
|
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
|UPI
|7
|-
|94
|320 804
$4 307
|-19,3%
|257 920 453
$3 578 253
|-
|15
|
ЦЕНЗОР
Censor
|PRD
|1
|-
|194
|294 511
$3 954
|-
|294 511
$3 954
|-
|16
|
ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ
Gunpowder Milkshake
|VLG
|2
|-
|663
|244 180
$3 278
|-84,3%
|9 394 823
$126 752
|-
|ИТОГО TOP-16:
|69 963 166
$939 229
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.49 руб.
Смотрите также:
Касса четверга: в числе лучших оказались сразу пять новинок недели (Сборы четверга 15.07.2021)
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
23.07.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова