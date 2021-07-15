Кассовые сборы четверга


Касса четверга: первую строчку занял триллер «Время»

«Черная вдова» оказалась лишь третьей

Лидером четверга стала картина режиссера М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ (UPI), заработавшая 30,6 млн рублей. Это значит, что она, весьма вероятно, преодолеет рубеж в 100 млн рублей за уикенд.

Фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP), который является самой крупной новинкой по росписи, не оправдал надежды кинотеатров. На счету картины порядка 11,3 млн рублей, что для такого амбициозного проекта крайне низкий результат. Теперь фильм может рассчитывать приблизительно на 50 млн рублей за четыре дня проката.

В десятку также удалось пробиться перевыпуску аниме УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (PNR) – картина смогла заработать 676 тысяч рублей. 

Предварительные сборы за четверг 22.07.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
22.07.2021		 Изменение Общая
касса на
22.07.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 UPI 1 - 1280 30 602 006
$410 820		 - 30 602 006
$410 820		 100 000 000
$1 342 462
2 CPP 1 - 1773 11 300 000
$151 698		 - 11 300 000
$151 698		 52 000 000
$698 080
3 WDS 3 - 1699 9 426 731
$126 550		 -58,4% 523 877 260
$7 073 687		 47 000 000
$630 957
4 UPI 2 - 1620 9 022 527
$121 124		 -46,4% 154 756 213
$2 087 914		 42 000 000
$563 834
5 WDS 6 - 652 3 320 114
$44 571		 -12,0% 468 962 224
$6 510 651		 20 000 000
$268 492
6 WDS 8 - 330 1 616 425
$21 700		 -5,7% 728 353 537
$9 909 572		 11 000 000
$147 671
7 CP 2 - 770 748 000
$10 042		 -67,5% 17 200 000
$232 056		 4 000 000
$53 698
8 MG 6 - 194 727 076
$9 761		 -31,7% 293 520 886
$4 074 981		 4 200 000
$56 383
9 PNR 1 - 185 676 241
$9 078		 - 676 241
$9 078		 2 200 000
$29 534
10 EXP 2 - 525 474 505
$6 370		 -74,9% 14 907 273
$201 123		 2 200 000
$29 534
11
ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ
Mystery in St Tropez
 MG 1 - 179 424 211
$5 695		 - 424 211
$5 695		 -
12 INK 2 - 100 390 005
$5 236		 -58,7% 7 677 255
$103 579		 -
13 UPI 4 - 137 375 830
$5 045		 -69,2% 79 718 809
$1 096 243		 -
14
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
 UPI 7 - 94 320 804
$4 307		 -19,3% 257 920 453
$3 578 253		 -
15 PRD 1 - 194 294 511
$3 954		 - 294 511
$3 954		 -
16 VLG 2 - 663 244 180
$3 278		 -84,3% 9 394 823
$126 752		 -
  ИТОГО TOP-16:   69 963 166
$939 229		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.49 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

23.07.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

22.07 - 25.07
G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ
CPP
100 000 000
1600
$1 342 462
ВРЕМЯ
UPI
70 000 000
1300
$939 723
ЧЕРНАЯ ВДОВА
WDS
48 000 000
1700
$644 382
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
UPI
42 000 000
1300
$563 834
ЛУКА
WDS
14 000 000
1000
$187 945
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