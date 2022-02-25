Касса четверга: «Мистер Нокаут» стал лучшей новинкой недели
«Анчартед» остается на первой строчке чарта
По итогам минувшего четверга лидером остается фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз освоил 15 млн рублей, что позволит по итогам уикенда претендовать на 120-130 млн рублей.
Лучшей новинкой стала российская спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (WDS) с Виктором Хориняком в главной роли. Картина заработала 6,8 млн рублей, итоговая касса в стартовый уикенд может составить порядка 50-55 млн рублей.
Картина ЛУЛУ И БРИГГС (PRD) заняла четвертую строчку чарта лучших релизов четверга. Она заработала 4,2 млн рублей, что может вылиться в 35-40 млн рублей к вечеру восресенья.
Бельгийский анимационный релиз КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG) собрала 2,4 млн рублей. Касса уикенда ожидается на уровне 35-40 млн.
Отечественный альманах ПАПЫ (NKI) и американский боевик ИГРА ТЕНЕЙ (MG) освоили 1,4 млн и 1,3 млн рублей соответственно. К концу недели релизы смогут собрать около 10-15 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 24.02.2022 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 24.02.2022
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 24.02.2022
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Uncharted
|SPPR
|3
|-(1283)
|15 000 000$199 973
|-40,2%
|839 800 000$11 227 273
|-
|2
|МИСТЕР НОКАУТ
|WDS
|1
|-(1843)
|6 870 612$91 596
|-
|35 643 356$475 181
|-
|3
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
Death on the Nile
|WDS
|3
|-(1623)
|6 365 230$84 858
|-54,8%
|432 710 972$5 784 906
|-
|4
|ЛУЛУ И БРИГГС
Dog
|PRD
|1
|-(710)
|4 231 449$56 412
|-
|20 355 880$271 376
|-
|5
|ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|CP
|2
|-(1906)
|2 900 000$38 662
|-57,4%
|89 900 000$1 198 507
|-
|6
|КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ
Chickenhare and the Hamster of Darkness
|VLG
|1
|-(1312)
|2 416 913$32 221
|-
|18 366 784$244 858
|-
|7
|ПАПЫ
|NKI
|1
|-(1093)
|1 488 429$19 843
|-
|10 941 751$145 871
|-
|8
|КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 50 ЛЕТ
The Godfather
|CPP
|1
|-(361)
|1 400 000$18 664
|-
|1 900 000$25 330
|-
|9
|НЕПОСЛУШНИК
|CRP
|4
|-(530)
|1 350 000$17 998
|-57,8%
|260 593 687$3 407 344
|-
|10
|ИГРА ТЕНЕЙ
Blacklight
|MG
|1
|-(448)
|1 329 257$17 721
|-
|4 403 288$58 703
|-
|11
|КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО
The Bunker Game
|EXP
|1
|-(354)
|1 154 649$15 393
|-
|1 154 649$15 393
|-
|12
|ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ
Fireheart
|CP
|3
|-(1743)
|1 100 000$14 665
|-31,3%
|62 400 000$834 225
|-
|13
|ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
|CRP
|2
|-(1190)
|750 000$9 999
|-70,0%
|28 331 799$377 707
|-
|14
|ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
Marry Me
|UPI
|3
|-(471)
|652 144$8 694
|-75,3%
|89 556 813$1 197 284
|-
|15
|ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
|SPPR
|2
|-(702)
|600 000$7 999
|-45,5%
|26 100 000$347 954
|-
|16
|ЗВЕРОПОЙ 2
Sing 2
|UPI
|10
|-(194)
|501 556$6 687
|103,0%
|885 571 472$12 001 240
|-
|17
|ВОЛК И ЛЕВ
Le loup et le lion
|PNR
|1
|-(182)
|483 606$6 447
|-
|3 572 592$47 628
|-
|18
|СИРАНО
Cyrano
|UPI
|1
|-(500)
|359 532$4 793
|-
|359 532$4 793
|-
|19
|ПАДЕНИЕ ЛУНЫ
Moonfall
|CP
|4
|-(235)
|268 000$3 573
|-75,6%
|229 200 000$2 996 862
|-
|20
|РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ
|CDK
|1
|-(22)
|246 650$3 288
|-
|1 250 037$16 665
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