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Касса четверга: «Мистер Нокаут» стал лучшей новинкой недели

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
25 февраля 2022

«Анчартед» остается на первой строчке чарта

По итогам минувшего четверга лидером остается фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз освоил 15 млн рублей, что позволит по итогам уикенда претендовать на 120-130 млн рублей. 

Лучшей новинкой стала российская спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (WDS) с Виктором Хориняком в главной роли. Картина заработала 6,8 млн рублей, итоговая касса в стартовый уикенд может составить порядка 50-55 млн рублей.

Картина ЛУЛУ И БРИГГС (PRD) заняла четвертую строчку чарта лучших релизов четверга. Она заработала 4,2 млн рублей, что может вылиться в 35-40 млн рублей к вечеру восресенья.

Бельгийский анимационный релиз КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG) собрала 2,4 млн рублей. Касса уикенда ожидается на уровне 35-40 млн.

Отечественный альманах ПАПЫ (NKI) и американский боевик ИГРА ТЕНЕЙ (MG) освоили 1,4 млн и 1,3 млн рублей соответственно. К концу недели релизы смогут собрать около 10-15 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 24.02.2022 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 24.02.2022 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 24.02.2022 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Uncharted		 SPPR 3 -(1283) 15 000 000$199 973 -40,2% 839 800 000$11 227 273 -
2 МИСТЕР НОКАУТ
 WDS 1 -(1843) 6 870 612$91 596 - 35 643 356$475 181 -
3 СМЕРТЬ НА НИЛЕ
Death on the Nile		 WDS 3 -(1623) 6 365 230$84 858 -54,8% 432 710 972$5 784 906 -
4 ЛУЛУ И БРИГГС
Dog		 PRD 1 -(710) 4 231 449$56 412 - 20 355 880$271 376 -
5 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
 CP 2 -(1906) 2 900 000$38 662 -57,4% 89 900 000$1 198 507 -
6 КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ
Chickenhare and the Hamster of Darkness		 VLG 1 -(1312) 2 416 913$32 221 - 18 366 784$244 858 -
7 ПАПЫ
 NKI 1 -(1093) 1 488 429$19 843 - 10 941 751$145 871 -
8 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 50 ЛЕТ
The Godfather		 CPP 1 -(361) 1 400 000$18 664 - 1 900 000$25 330 -
9 НЕПОСЛУШНИК
 CRP 4 -(530) 1 350 000$17 998 -57,8% 260 593 687$3 407 344 -
10 ИГРА ТЕНЕЙ
Blacklight		 MG 1 -(448) 1 329 257$17 721 - 4 403 288$58 703 -
11 КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО
The Bunker Game		 EXP 1 -(354) 1 154 649$15 393 - 1 154 649$15 393 -
12 ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ
Fireheart		 CP 3 -(1743) 1 100 000$14 665 -31,3% 62 400 000$834 225 -
13 ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
 CRP 2 -(1190) 750 000$9 999 -70,0% 28 331 799$377 707 -
14 ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
Marry Me		 UPI 3 -(471) 652 144$8 694 -75,3% 89 556 813$1 197 284 -
15 ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
 SPPR 2 -(702) 600 000$7 999 -45,5% 26 100 000$347 954 -
16 ЗВЕРОПОЙ 2
Sing 2		 UPI 10 -(194) 501 556$6 687 103,0% 885 571 472$12 001 240 -
17 ВОЛК И ЛЕВ
Le loup et le lion		 PNR 1 -(182) 483 606$6 447 - 3 572 592$47 628 -
18 СИРАНО
Cyrano		 UPI 1 -(500) 359 532$4 793 - 359 532$4 793 -
19 ПАДЕНИЕ ЛУНЫ
Moonfall		 CP 4 -(235) 268 000$3 573 -75,6% 229 200 000$2 996 862 -
20 РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ
 CDK 1 -(22) 246 650$3 288 - 1 250 037$16 665 -
ИТОГО ТОП-20:
49 468 027 $659 486
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.01 руб.

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ВОЛК И ЛЕВ / Le loup et le lion (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИГРА ТЕНЕЙ / Blacklight (MG) данные не предоставлены дистрибьютором.
КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО / The Bunker Game (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 50 ЛЕТ / The Godfather (CPP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ / Chickenhare and the Hamster of Darkness (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛУЛУ И БРИГГС / Dog (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
МИСТЕР НОКАУТ (WDS) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАПЫ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ (CDK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СИРАНО / Cyrano (UPI) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
CDKЦентр документального киноCPЦентрал Партнершип
CPPЦентрал Партнершип ParamountCRPКаропрокат
EXPЭкспонента ФильмMGMegogo Distribution
NKIНаше киноPNRПионер
PRDПарадизSPPRSPPR
UPIUPIVLGВольга
WDSWDS
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Прогноз
Сборов за уикенд 24–27.02
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ… 150 000 000
СМЕРТЬ НА НИЛЕ 70 000 000
МИСТЕР НОКАУТ 60 000 000
ЛУЛУ И БРИГГС 40 000 000
КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ 35 000 000
ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 24 000 000
ПАПЫ 24 000 000
ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 18 000 000
НЕПОСЛУШНИК 16 000 000
ИГРА ТЕНЕЙ 10 000 000