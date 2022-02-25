Касса четверга: «Мистер Нокаут» стал лучшей новинкой недели

«Анчартед» остается на первой строчке чарта

По итогам минувшего четверга лидером остается фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз освоил 15 млн рублей, что позволит по итогам уикенда претендовать на 120-130 млн рублей.

Лучшей новинкой стала российская спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (WDS) с Виктором Хориняком в главной роли. Картина заработала 6,8 млн рублей, итоговая касса в стартовый уикенд может составить порядка 50-55 млн рублей.

Картина ЛУЛУ И БРИГГС (PRD) заняла четвертую строчку чарта лучших релизов четверга. Она заработала 4,2 млн рублей, что может вылиться в 35-40 млн рублей к вечеру восресенья.

Бельгийский анимационный релиз КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG) собрала 2,4 млн рублей. Касса уикенда ожидается на уровне 35-40 млн.

Отечественный альманах ПАПЫ (NKI) и американский боевик ИГРА ТЕНЕЙ (MG) освоили 1,4 млн и 1,3 млн рублей соответственно. К концу недели релизы смогут собрать около 10-15 млн рублей.