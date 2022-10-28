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Касса четверга: «Либерея: Охотники за сокровищами» стартовала с лидирующей позиции

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
28 октября 2022

Тройку замыкает «Грозный папа»

Прокат по итогам четверга возглавил приключенческий проект ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP) с 8,5 млн рублей. По итогам уикенда релиз может собрать 60-70 млн рублей.

Картина ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) заработала 3,6 млн рублей, что позволило ей расположиться на третьей строчке чарта. К концу выходных на счету проекта будет порядка 35-45 млн рублей.

Следом идет отечественный мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI) с 2,3 млн рублей. Такой результат позволит релизу рассчитывать на 30-40 млн рублей за уикенд.

В десятку лидеров такжее вошли хорроры УЖАСАЮЩИЙ 2 (WP) и АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (KNLG). Оба проекта освоили по 0,8 млн рублей, и к концу воскресенья они смогут заработать по 5 млн рублей. 

Предварительные сборы за четверг 27.10.2022 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 27.10.2022 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 27.10.2022 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
 CP 1 -(2065) 8 500 000$138 369 - 8 500 000$138 369 -
2 СЕРДЦЕ ПАРМЫ
 CP 4 -(1148) 7 600 000$123 718 -32,1% 483 700 000$8 143 098 -
3 ГРОЗНЫЙ ПАПА
 CRP 1 -(1086) 3 611 490$58 790 - 4 141 558$67 419 -
4 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
 NKI 1 -(1881) 2 301 938$37 473 - 2 301 938$37 473 -
5 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ
Deadstream		 EXP 2 -(912) 1 919 368$31 245 -27,7% 31 326 359$508 627 -
6 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
 CRP 3 -(431) 1 323 895$21 551 -7,6% 77 512 969$1 215 699 -
7 КЮННЭЙ
 SMKT 1 -(19) 1 005 289$16 365 - 1 005 289$16 365 -
8 ЛАВСТОРИ
 NKI 3 -(402) 886 295$14 428 -57,2% 55 226 033$866 155 -
9 УЖАСАЮЩИЙ 2
Terrifier 2		 WP 1 -(387) 885 382$14 413 - 885 382$14 413 -
10 АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ
The Entity		 KNLG 1 -(224) 857 024$13 951 - 857 024$13 951 -
11 ШРАМЫ ПАРИЖА
November		 GF 1 -(307) 675 424$10 995 - 675 424$10 995 -
12 Я ИДУ ИСКАТЬ. КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА
Hounded		 EXP 1 -(467) 648 178$10 551 - 648 178$10 551 -
13 ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
Three Thousand Years of Longing		 VLG 8 -(226) 629 210$10 243 -32,6% 226 760 259$3 706 444 -
14 МОЙ ТИГР
Tiger's Nest		 GF 2 -(346) 593 374$9 659 -7,0% 16 074 341$260 989 -
15 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Jan Žižka		 CP 2 -(1591) 590 000$9 604 -71,9% 17 400 000$282 513 -
16 БАНДИТ
Bandit		 PNR 2 -(134) 378 052$6 154 -52,5% 8 201 795$133 168 -
17 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК
 NKI 2 -(340) 280 785$4 571 -57,5% 7 431 658$120 663 -
18 ПЛОТНИК
 EXP 1 -(129) 88 110$1 434 - 315 984$5 144 -
19 ПЕТРОПОЛИС
 BN 1 -(207) 17 798$290 - 200 198$3 259 -
ИТОГО ТОП-19:
32 791 612 $533 805
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.43 руб.

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АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ / The Entity (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КЮННЭЙ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕТРОПОЛИС (BN) данные не предоставлены дистрибьютором.
УЖАСАЮЩИЙ 2 / Terrifier 2 (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ШРАМЫ ПАРИЖА / November (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
Я ИДУ ИСКАТЬ. КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА / Hounded (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 27–30.10
СЕРДЦЕ ПАРМЫ 65 000 000
ГРОЗНЫЙ ПАПА 50 000 000
ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА… 50 000 000
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬН… 40 000 000
ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ… 15 000 000
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ… 12 000 000
ЛАВСТОРИ 10 000 000