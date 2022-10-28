Касса четверга: «Либерея: Охотники за сокровищами» стартовала с лидирующей позиции
Тройку замыкает «Грозный папа»
Прокат по итогам четверга возглавил приключенческий проект ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP) с 8,5 млн рублей. По итогам уикенда релиз может собрать 60-70 млн рублей.
Картина ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) заработала 3,6 млн рублей, что позволило ей расположиться на третьей строчке чарта. К концу выходных на счету проекта будет порядка 35-45 млн рублей.
Следом идет отечественный мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI) с 2,3 млн рублей. Такой результат позволит релизу рассчитывать на 30-40 млн рублей за уикенд.
В десятку лидеров такжее вошли хорроры УЖАСАЮЩИЙ 2 (WP) и АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (KNLG). Оба проекта освоили по 0,8 млн рублей, и к концу воскресенья они смогут заработать по 5 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 27.10.2022 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 27.10.2022
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 27.10.2022
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
|CP
|1
|-(2065)
|8 500 000$138 369
|-
|8 500 000$138 369
|-
|2
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|CP
|4
|-(1148)
|7 600 000$123 718
|-32,1%
|483 700 000$8 143 098
|-
|3
|ГРОЗНЫЙ ПАПА
|CRP
|1
|-(1086)
|3 611 490$58 790
|-
|4 141 558$67 419
|-
|4
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|NKI
|1
|-(1881)
|2 301 938$37 473
|-
|2 301 938$37 473
|-
|5
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ
Deadstream
|EXP
|2
|-(912)
|1 919 368$31 245
|-27,7%
|31 326 359$508 627
|-
|6
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
|CRP
|3
|-(431)
|1 323 895$21 551
|-7,6%
|77 512 969$1 215 699
|-
|7
|КЮННЭЙ
|SMKT
|1
|-(19)
|1 005 289$16 365
|-
|1 005 289$16 365
|-
|8
|ЛАВСТОРИ
|NKI
|3
|-(402)
|886 295$14 428
|-57,2%
|55 226 033$866 155
|-
|9
|УЖАСАЮЩИЙ 2
Terrifier 2
|WP
|1
|-(387)
|885 382$14 413
|-
|885 382$14 413
|-
|10
|АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ
The Entity
|KNLG
|1
|-(224)
|857 024$13 951
|-
|857 024$13 951
|-
|11
|ШРАМЫ ПАРИЖА
November
|GF
|1
|-(307)
|675 424$10 995
|-
|675 424$10 995
|-
|12
|Я ИДУ ИСКАТЬ. КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА
Hounded
|EXP
|1
|-(467)
|648 178$10 551
|-
|648 178$10 551
|-
|13
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
Three Thousand Years of Longing
|VLG
|8
|-(226)
|629 210$10 243
|-32,6%
|226 760 259$3 706 444
|-
|14
|МОЙ ТИГР
Tiger's Nest
|GF
|2
|-(346)
|593 374$9 659
|-7,0%
|16 074 341$260 989
|-
|15
|СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Jan Žižka
|CP
|2
|-(1591)
|590 000$9 604
|-71,9%
|17 400 000$282 513
|-
|16
|БАНДИТ
Bandit
|PNR
|2
|-(134)
|378 052$6 154
|-52,5%
|8 201 795$133 168
|-
|17
|ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК
|NKI
|2
|-(340)
|280 785$4 571
|-57,5%
|7 431 658$120 663
|-
|18
|ПЛОТНИК
|EXP
|1
|-(129)
|88 110$1 434
|-
|315 984$5 144
|-
|19
|ПЕТРОПОЛИС
|BN
|1
|-(207)
|17 798$290
|-
|200 198$3 259
|-
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