Касса четверга: «Либерея: Охотники за сокровищами» стартовала с лидирующей позиции

Тройку замыкает «Грозный папа»

Прокат по итогам четверга возглавил приключенческий проект ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP) с 8,5 млн рублей. По итогам уикенда релиз может собрать 60-70 млн рублей.

Картина ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) заработала 3,6 млн рублей, что позволило ей расположиться на третьей строчке чарта. К концу выходных на счету проекта будет порядка 35-45 млн рублей.

Следом идет отечественный мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI) с 2,3 млн рублей. Такой результат позволит релизу рассчитывать на 30-40 млн рублей за уикенд.

В десятку лидеров такжее вошли хорроры УЖАСАЮЩИЙ 2 (WP) и АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (KNLG). Оба проекта освоили по 0,8 млн рублей, и к концу воскресенья они смогут заработать по 5 млн рублей.