top banner

Касса четверга: «Джон Уик 4» лидирует третью неделю подряд

Автор: Ольга Куликова, Георгий Романов
7 апреля 2023

У «Моего прекрасного несчатья» серебро

В третий раз подряд лучшим релизом четверга становится боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Холдовер опередил все амбициозные новинки и записал на свой счет 10,5 млн рублей, что должно вылиться к вечеру воскресенья в 70-80 млн рублей.

Лучшей из новинок стала мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG). Экранизация книжного подросткового бестселлера заняла второе место в таблице лучших релизов четверга с результатом 7,2 млн рублей. Скорее всего, с таким стартом фильм может рассчитывать на 50-55 млн рублей по итогу всей недели.

Ниже ожиданий выступила вторая крупная новинка уикенда ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK). Французский блокбастер освоил в первый день проката более 5 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. За четыре дня работы проект сможет заработать около 35-40 млн рублей.

Австралийская фантастическая лента БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF) расположилась на пятом месте чарта. Заработанных ею 2,3 млн рублей должно хватить, чтобы записать на свой счет к концу недели примерно 15-18 млн рублей.

Еще одной новинкой попавшей в ТОП-10 четверга стала российская комедия с Екатериной Гусевой Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG). Картина заняла седьмое место с результатом 1,6 млн рублей, что позволит ей к вечеру воскресенья рассчитывать на 10-12 млн рублей. 

Замкнула официальную десятку лучших приключенческая лента ПРИНЦ ПУСТЫНИ (CP). Французская картина освоила 1 млн рублей и благодая семейному множителю может заработать за четыре дня проката 12-16 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 06.04.2023 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 06.04.2023 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 06.04.2023 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ДЖОН УИК 4
John Wick: Chapter 4		 AK 3 -(1688) 10 586 188$133 160 -55,9% 607 351 589$7 891 783 75 000 000 $943 396
2 МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
Beautiful Disaster		 VLG 1 -(1423) 7 208 976$90 679 - 7 208 976$90 679 55 000 000 $691 824
3 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
Les trois mousquetaires: D'Artagnan		 AK 1 -(1572) 5 126 521$64 485 - 5 126 521$64 485 40 000 000 $503 145
4 НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
 CP 4 -(613) 2 700 000$33 962 -72,4% 383 800 000$5 066 667 17 200 000 $216 352
5 БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ
The Portable Door		 GF 1 -(643) 2 287 734$28 777 - 2 403 621$30 234 17 000 000 $213 836
6 КОТЫ ЭРМИТАЖА
 NKI 3 -(1745) 2 248 386$28 282 -79,3% 211 071 162$2 742 609 13 700 000 $172 327
7 Я ХОЧУ! Я БУДУ!
 NMG 1 -(1624) 1 630 088$20 504 - 1 630 088$20 504 12 000 000 $150 943
8 ПОЕХАВШАЯ
 CP 5 -(386) 1 400 000$17 610 -71,4% 484 500 000$6 420 620 10 000 000 $125 786
9 АЙТА
 PVZGL 2 -(66) 1 168 828$14 702 -24,3% 13 796 400$179 221 6 000 000 $75 472
10 ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves		 - 1 -(71) 1 111 089$13 976 - 1 111 089$13 976 -
11 ПРИНЦ ПУСТЫНИ
Zodi & Tehu, frères du désert		 CP 1 -(591) 1 000 000$12 579 - 1 000 000$12 579 13 000 000 $163 522
12 ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА
Muti		 EXP 1 -(410) 914 750$11 506 - 1 102 816$13 872 -
13 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН
 CRP 2 -(659) 876 262$11 022 -84,9% 38 280 528$497 279 -
14 ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ
Argonuts		 VLG 2 -(1736) 860 739$10 827 -81,9% 45 581 697$592 124 -
15 ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ
Consecration		 CP 2 -(818) 846 000$10 642 -76,5% 25 100 000$326 059 -
16 МГЛА
Lockdown Tower		 CPF 1 -(234) 465 660$5 857 - 512 160$6 442 -
17 ПРАВЕДНИК
 CP 8 -(231) 443 000$5 572 -70,5% 630 900 000$8 501 550 -
18 НЮРНБЕРГ
 NMG 6 -(184) 378 660$4 763 -71,5% 327 667 743$4 354 389 -
19 БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ
Friendship Game		 WP 1 -(161) 298 842$3 759 - 315 042$3 963 -
20 ЧЕБУРАШКА
 CP 15 -(155) 265 000$3 333 -79,6% 6 769 900 000$94 909 575 -
ИТОГО ТОП-20:
41 816 723 $525 997
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.5 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Джон Уик 4» сохранил лидерство (Сборы четверга 30.03.2023)
С результатом около 24 млн рублей лидером четверга вновь стал боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Фильм с Киану Ривзом в главной роли сможет заработать за четыре дня проката 140–160 млн и легко преодолеть полумиллиардный рубеж сбор...
Подробнее

Также стартовали

БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ / Friendship Game (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ / The Portable Door (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
МГЛА / Lockdown Tower (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ / Beautiful Disaster (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ / Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРИНЦ ПУСТЫНИ / Zodi & Tehu, frères du désert (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА / Muti (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН / Les trois mousquetaires: D'Artagnan (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера кино
CPЦентрал ПартнершипCPFCapella Film
CRPКаропрокатEXPЭкспонента Фильм
GFGlobal FilmNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPVZGLПро:взгляд
VLGВольгаWPWorld Pictures
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 06–09.04
ДЖОН УИК 4 70 000 000
МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ 70 000 000
ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН 65 000 000
КОТЫ ЭРМИТАЖА 42 000 000
НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ… 30 000 000
БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ 25 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ 18 000 000
ПРИНЦ ПУСТЫНИ 15 000 000
ПОЕХАВШАЯ 15 000 000
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ… 13 000 000
Я ХОЧУ! Я БУДУ! 13 000 000