Касса четверга: «Джон Уик 4» лидирует третью неделю подряд

У «Моего прекрасного несчатья» серебро

В третий раз подряд лучшим релизом четверга становится боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Холдовер опередил все амбициозные новинки и записал на свой счет 10,5 млн рублей, что должно вылиться к вечеру воскресенья в 70-80 млн рублей.



Лучшей из новинок стала мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG). Экранизация книжного подросткового бестселлера заняла второе место в таблице лучших релизов четверга с результатом 7,2 млн рублей. Скорее всего, с таким стартом фильм может рассчитывать на 50-55 млн рублей по итогу всей недели.



Ниже ожиданий выступила вторая крупная новинка уикенда ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK). Французский блокбастер освоил в первый день проката более 5 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. За четыре дня работы проект сможет заработать около 35-40 млн рублей.



Австралийская фантастическая лента БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF) расположилась на пятом месте чарта. Заработанных ею 2,3 млн рублей должно хватить, чтобы записать на свой счет к концу недели примерно 15-18 млн рублей.



Еще одной новинкой попавшей в ТОП-10 четверга стала российская комедия с Екатериной Гусевой Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG). Картина заняла седьмое место с результатом 1,6 млн рублей, что позволит ей к вечеру воскресенья рассчитывать на 10-12 млн рублей.



Замкнула официальную десятку лучших приключенческая лента ПРИНЦ ПУСТЫНИ (CP). Французская картина освоила 1 млн рублей и благодая семейному множителю может заработать за четыре дня проката 12-16 млн рублей.