Касса четверга: «Джон Уик 4» лидирует третью неделю подряд
У «Моего прекрасного несчатья» серебро
В третий раз подряд лучшим релизом четверга становится боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Холдовер опередил все амбициозные новинки и записал на свой счет 10,5 млн рублей, что должно вылиться к вечеру воскресенья в 70-80 млн рублей.
Лучшей из новинок стала мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG). Экранизация книжного подросткового бестселлера заняла второе место в таблице лучших релизов четверга с результатом 7,2 млн рублей. Скорее всего, с таким стартом фильм может рассчитывать на 50-55 млн рублей по итогу всей недели.
Ниже ожиданий выступила вторая крупная новинка уикенда ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK). Французский блокбастер освоил в первый день проката более 5 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. За четыре дня работы проект сможет заработать около 35-40 млн рублей.
Австралийская фантастическая лента БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF) расположилась на пятом месте чарта. Заработанных ею 2,3 млн рублей должно хватить, чтобы записать на свой счет к концу недели примерно 15-18 млн рублей.
Еще одной новинкой попавшей в ТОП-10 четверга стала российская комедия с Екатериной Гусевой Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG). Картина заняла седьмое место с результатом 1,6 млн рублей, что позволит ей к вечеру воскресенья рассчитывать на 10-12 млн рублей.
Замкнула официальную десятку лучших приключенческая лента ПРИНЦ ПУСТЫНИ (CP). Французская картина освоила 1 млн рублей и благодая семейному множителю может заработать за четыре дня проката 12-16 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 06.04.2023 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 06.04.2023
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 06.04.2023
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ДЖОН УИК 4
John Wick: Chapter 4
|AK
|3
|-(1688)
|10 586 188$133 160
|-55,9%
|607 351 589$7 891 783
|75 000 000 $943 396
|2
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
Beautiful Disaster
|VLG
|1
|-(1423)
|7 208 976$90 679
|-
|7 208 976$90 679
|55 000 000 $691 824
|3
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
Les trois mousquetaires: D'Artagnan
|AK
|1
|-(1572)
|5 126 521$64 485
|-
|5 126 521$64 485
|40 000 000 $503 145
|4
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|CP
|4
|-(613)
|2 700 000$33 962
|-72,4%
|383 800 000$5 066 667
|17 200 000 $216 352
|5
|БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ
The Portable Door
|GF
|1
|-(643)
|2 287 734$28 777
|-
|2 403 621$30 234
|17 000 000 $213 836
|6
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|NKI
|3
|-(1745)
|2 248 386$28 282
|-79,3%
|211 071 162$2 742 609
|13 700 000 $172 327
|7
|Я ХОЧУ! Я БУДУ!
|NMG
|1
|-(1624)
|1 630 088$20 504
|-
|1 630 088$20 504
|12 000 000 $150 943
|8
|ПОЕХАВШАЯ
|CP
|5
|-(386)
|1 400 000$17 610
|-71,4%
|484 500 000$6 420 620
|10 000 000 $125 786
|9
|АЙТА
|PVZGL
|2
|-(66)
|1 168 828$14 702
|-24,3%
|13 796 400$179 221
|6 000 000 $75 472
|10
|ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
|-
|1
|-(71)
|1 111 089$13 976
|-
|1 111 089$13 976
|-
|11
|ПРИНЦ ПУСТЫНИ
Zodi & Tehu, frères du désert
|CP
|1
|-(591)
|1 000 000$12 579
|-
|1 000 000$12 579
|13 000 000 $163 522
|12
|ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА
Muti
|EXP
|1
|-(410)
|914 750$11 506
|-
|1 102 816$13 872
|-
|13
|ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН
|CRP
|2
|-(659)
|876 262$11 022
|-84,9%
|38 280 528$497 279
|-
|14
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ
Argonuts
|VLG
|2
|-(1736)
|860 739$10 827
|-81,9%
|45 581 697$592 124
|-
|15
|ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ
Consecration
|CP
|2
|-(818)
|846 000$10 642
|-76,5%
|25 100 000$326 059
|-
|16
|МГЛА
Lockdown Tower
|CPF
|1
|-(234)
|465 660$5 857
|-
|512 160$6 442
|-
|17
|ПРАВЕДНИК
|CP
|8
|-(231)
|443 000$5 572
|-70,5%
|630 900 000$8 501 550
|-
|18
|НЮРНБЕРГ
|NMG
|6
|-(184)
|378 660$4 763
|-71,5%
|327 667 743$4 354 389
|-
|19
|БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ
Friendship Game
|WP
|1
|-(161)
|298 842$3 759
|-
|315 042$3 963
|-
|20
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|15
|-(155)
|265 000$3 333
|-79,6%
|6 769 900 000$94 909 575
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