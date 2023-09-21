top banner

Телеканал «2х2» сменил гендиректора

Автор: БК

21 сентября 2023

Дениса Всесвятского на этой должности сменит директора по маркетингу «Матч ТВ» Дмитрий Лимарь

На телеканале «2х2», который входит в холдинг «Газпром-медиа», сменился гендиректор. «Ведомости» сообщают, что Дениса Всесвятского на этой должности сменил Дмитрий Лимарь, ранее занимавший пост директора по маркетингу спортивного телеканала «Матч ТВ».

Всесвятский возглавил «2х2» в сентябре 2016 года, а спустя два месяца после этого канал запустил собственную анимационную студию. Среди ее проектов – анимационные сериалы «Подозрительная сова», «Осторожно, земляне!», «Кит Stupid шоу» и др. 

Топ-менеджер продолжит работать с каналом в качестве креативного директора и будет развивать анимационные проекты собственного производства.

Новый генеральный директор, в свою очередь, займется перезагрузкой бренда «2х2» и обновлением контентной сетки – в том числе и за счет создания новых спортивных, развлекательных и образовательных форматов.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Барби» возглавил прокат
Подробнее
«Плюс Студия» представила новинки сезона 2023-2024 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 сентября 2023 года
Подробнее
Фестиваль «Амурская осень» объявил лауреатов
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавила мелодрама «После. Навсегда»
Подробнее
Фонд кино открыл вторую волну приема заявок на программу «Автор»
Подробнее
Касса России: лидером проката стал пиратский релиз «Барби»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 11–17 сентября
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Автор проекта «ещенепознер» снял фильм с Иваном Ургантом
Подробнее
Disney приостанавливает эксклюзивные контракты с продюсерами и актерами из-за забастовок
Подробнее
«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории
Подробнее
Касса четверга: лидером стала мелодрама «После. Навсегда»
Подробнее
Фонд поддержки регионального кинематографа представил проект «Киноакселератор»
Подробнее
Сервис Max оказался лидером по числу закрытых сериалов
Подробнее
Специалисты Marvel по визуальным эффектам единогласно проголосовали за вступление в профсоюз
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Неудержимые 4» отстают от «Переводчика»
Подробнее
Фестиваль «Послание к человеку» объявил внеконкурсные программы
Подробнее
Шоу Билла Мэйера нарушит забастовку и вернется в эфир без сценаристов
Подробнее
Американская касса: «Призраки в Венеции» стартовали на второй строчке
Подробнее