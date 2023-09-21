Телеканал «2х2» сменил гендиректора

Дениса Всесвятского на этой должности сменит директора по маркетингу «Матч ТВ» Дмитрий Лимарь

На телеканале «2х2», который входит в холдинг «Газпром-медиа», сменился гендиректор. «Ведомости» сообщают, что Дениса Всесвятского на этой должности сменил Дмитрий Лимарь, ранее занимавший пост директора по маркетингу спортивного телеканала «Матч ТВ».

Всесвятский возглавил «2х2» в сентябре 2016 года, а спустя два месяца после этого канал запустил собственную анимационную студию. Среди ее проектов – анимационные сериалы «Подозрительная сова», «Осторожно, земляне!», «Кит Stupid шоу» и др.

Топ-менеджер продолжит работать с каналом в качестве креативного директора и будет развивать анимационные проекты собственного производства.

Новый генеральный директор, в свою очередь, займется перезагрузкой бренда «2х2» и обновлением контентной сетки – в том числе и за счет создания новых спортивных, развлекательных и образовательных форматов.