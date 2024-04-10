Заключительный MIPTV не смог привлечь делегатов

Компания-организатор RX France также рассказала о новом мероприятии MIP London

В Каннах прошел 61-й (и заключительный) телевизионный рынок MIPTV. По информации компании-организатора RX France, в мероприятии приняло участие 3,5 тыс человек, включая 1100 байеров – России среди них, как и в прошлом году, официально не было.

Для сравнения, в 2023 году на набережной Круазетт собралось более 5 тыс человек, и даже тогда это считалось низким показателем – так, например, в начале нулевых число участников мероприятия регулярно превышало 10 тыс.

Цифры наглядно демонстрируют, почему RX France приняла решение отказаться от проведения MIPTV в Каннах и организовать новую выставку в Лондоне – первый MIP London пройдет параллельно со смотром новых проектов London Screenings с 24 по 27 февраля 2025 года.

По словам директора Люси Смит, формат станет более камерным. «Это будет совершенно другой рынок, чем MIPTV – и с точки зрения размера, и с точки зрения формата. Забудьте о стендах и подумайте о показах, встречах и общении», – подчеркнула она.

Тем не менее, RX подтвердила, что продолжит заниматься организацией крупнейшего международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM, который пройдет в этом году в Каннах с 21 по 24 октября.

Фото: RX France