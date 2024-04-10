top banner

Заключительный MIPTV не смог привлечь делегатов

Автор: Илья Кувшинов

10 апреля 2024

Компания-организатор RX France также рассказала о новом мероприятии MIP London

В Каннах прошел 61-й (и заключительный) телевизионный рынок MIPTV. По информации компании-организатора RX France, в мероприятии приняло участие 3,5 тыс человек, включая 1100 байеров – России среди них, как и в прошлом году, официально не было.

Для сравнения, в 2023 году на набережной Круазетт собралось более 5 тыс человек, и даже тогда это считалось низким показателем – так, например, в начале нулевых число участников мероприятия регулярно превышало 10 тыс.

Цифры наглядно демонстрируют, почему RX France приняла решение отказаться от проведения MIPTV в Каннах и организовать новую выставку в Лондоне – первый MIP London пройдет параллельно со смотром новых проектов London Screenings с 24 по 27 февраля 2025 года.

По словам директора Люси Смит, формат станет более камерным. «Это будет совершенно другой рынок, чем MIPTV – и с точки зрения размера, и с точки зрения формата. Забудьте о стендах и подумайте о показах, встречах и общении», – подчеркнула она.

Тем не менее, RX подтвердила, что продолжит заниматься организацией крупнейшего международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM, который пройдет в этом году в Каннах с 21 по 24 октября.

Фото: RX France

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Ненормальный»: уехать в Китай, чтобы найти себя
Подробнее
«Министерство неджентльменских дел» не выйдет в российский прокат
Подробнее
АВК предложила отказаться от пиратского контента в кинотеатрах на майские праздники
Подробнее
Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения новому фильму Гая Ричи
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 апреля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 апреля 2024 года
Подробнее
На «Кинопоиск» составили протокол об ЛГБТ*-пропаганде
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Артур, ты король» обогнал «Собачью жизнь» и «Лесси»
Подробнее
ТНТ подвел итоги первого квартала 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Летучий корабль» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Российские кинотеатры не смогли восстановиться до докризисных показателей в 2023 году
Подробнее
«Гении»: фильм-побег от Нобелевской премии
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Детский омбудсмен Петербурга раскритиковала несколько семейных проектов
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Международная касса: «Годзилла и Конг: Новая империя» сохранил лидерство за пределами США
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Артур, ты король»
Подробнее