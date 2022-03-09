top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Международный женский день показал худшие кинотеатральные сборы за 10 лет

Международный женский день показал худшие кинотеатральные сборы за 10 лет

Автор: БК

9 марта 2022

БК сравнил выручку кинотеатров 8 марта в разные годы

По данным Comscore, 8 марта 2022 года российские кинотеатры заработали 180,1 млн рублей, продав 573 тысячи билетов. Это самый низкий показатель за минувшие десять лет. Лидерами проката в праздничный день этого года стали один отечественный и два зарубежных релиза: АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (35,509 млн рублей), ХОЧУ ЗАМУЖ (33,945 млн рублей) и ЛУЛУ И БРИГГС (17,366 млн рублей). 

Наиболее близкий к результату 2022 года показал Международный женский день в 2013-м. Но и тогда касса составила 264,718 млн рублей при 982 тысячах проданных билетов. В денежном выражении сборы десять лет назад были на 47% выше результата 2022-го. 

Самый успешный для российского кинопроката Международный женский день пришелся на 2017 год. Тогда выручка кинотеатров была на 138% выше, чем в 2022-м — 428,973 млн рублей, количество зрителей составило 1,608 млн. Лидерами в тот день стали анимационный мюзикл ЗВЕРОПОЙ (170,436 млн рублей), кинокомикс ЛОГАН: РОСОМАХА (104,993 млн рублей) и фильм КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (74,382 млн). 

Очень близко к результату 2017-го подобралось 8 марта 2019 года: тогда касса российского проката составила 428,406 млн рублей, что на 137% опередило сборы нынешнего года. В тот день в тройку самых кассовых релизов вошли КАПИТАН МАРВЕЛ (206,288 млн рублей), мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 (91,059 млн рублей) и российская комедия ЛЮБОВНИЦЫ (36,867 млн рублей).  

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Независимые дистрибьюторы прокомментировали текущую ситуацию в кинопрокате
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров России попросила помощи у властей
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Megogo завершает работу в России
Подробнее
Видеосервис Okko анонсировал обновления библиотеки в марте 2022 года
Подробнее
Союз кинематографистов России создал Фонд поддержки регионального кино
Подробнее
Российский рынок онлайн-кинотеатров увеличился на 56% за 2021 год
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Хочу замуж» стартует со второй строчки
Подробнее
«Амедиатека» представила дайджест новинок марта 2022 года
Подробнее
В Сети опубликован трейлер фильма ужасов «Ночь сиделки» Александра Невского
Подробнее
Компания Google остановила продажу рекламы в России
Подробнее
«Кинопоиск» представил обновления библиотеки в марте 2022 года
Подробнее
Видеосервис Premier анонсировал новинки марта 2022 года
Подробнее
Международный форум «Российский кинобизнес» может быть перенесен
Подробнее
Итоги февраля 2022 года в кинопрокате России и СНГ
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 марта
Подробнее
Касса четверга: «Анчартед: На картах не значится» вновь захватывает прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Хочу замуж» опережает «День слепого Валентина»
Подробнее
Киноаудитория уикенда: актерский состав драмы «Мистер Нокаут» привлек 62% зрителей
Подробнее
Международная касса: «Бэтмен» заработал $120 млн за рубежом на старте
Подробнее