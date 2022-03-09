Международный женский день показал худшие кинотеатральные сборы за 10 лет

БК сравнил выручку кинотеатров 8 марта в разные годы

По данным Comscore, 8 марта 2022 года российские кинотеатры заработали 180,1 млн рублей, продав 573 тысячи билетов. Это самый низкий показатель за минувшие десять лет. Лидерами проката в праздничный день этого года стали один отечественный и два зарубежных релиза: АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (35,509 млн рублей), ХОЧУ ЗАМУЖ (33,945 млн рублей) и ЛУЛУ И БРИГГС (17,366 млн рублей).

Наиболее близкий к результату 2022 года показал Международный женский день в 2013-м. Но и тогда касса составила 264,718 млн рублей при 982 тысячах проданных билетов. В денежном выражении сборы десять лет назад были на 47% выше результата 2022-го.

Самый успешный для российского кинопроката Международный женский день пришелся на 2017 год. Тогда выручка кинотеатров была на 138% выше, чем в 2022-м — 428,973 млн рублей, количество зрителей составило 1,608 млн. Лидерами в тот день стали анимационный мюзикл ЗВЕРОПОЙ (170,436 млн рублей), кинокомикс ЛОГАН: РОСОМАХА (104,993 млн рублей) и фильм КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (74,382 млн).

Очень близко к результату 2017-го подобралось 8 марта 2019 года: тогда касса российского проката составила 428,406 млн рублей, что на 137% опередило сборы нынешнего года. В тот день в тройку самых кассовых релизов вошли КАПИТАН МАРВЕЛ (206,288 млн рублей), мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 (91,059 млн рублей) и российская комедия ЛЮБОВНИЦЫ (36,867 млн рублей).