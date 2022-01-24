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Продолжается приём заявок на участие в Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой»

Автор: БК

24 января 2022

Подать проект можно до 20 февраля

II Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой», который пройдет в Красноярском крае с 19 по 23 мая, продолжает прием заявок. Городами-участниками смотра стали Красноярск, Дивногорск, Норильск, Абан и Ужур.

К участию приглашаются российские и зарубежные кинематографисты (физические и юридические лица), которые производят игровое, документальное и анимационное кино для детей и юношества.

Подать заявку можно до 20 февраля 2022 года включительно на официальном сайте фестиваля: geroyfilm.ru/application, либо скачав заявку, заполнив и направив скан по электронной почте: geroyfilm@mail.ru.

На участие в конкурсной программе принимаются:

• Полнометражные игровые фильмы, 2020-2022 года производства, продолжительность — от 50 до 240 минут;
• Короткометражные игровые фильмы, 2021-2022 года производства, продолжительность от 3 до 49 минут;
• Полнометражные анимационные фильмы, не ранее 2020 года производства, продолжительность от 60 до 180 минут;
• Короткометражные анимационные фильмы, 2021-2022 года производства, продолжительность от 1 до 49 минут; 
• Документальные фильмы, 2021-2022 года производства, продолжительность от 3 до 100 минут;
• Специальная детская номинация «Кто твой герой?», 2021-2022 года производства, продолжительность от 1 до 49 минут.

Приз спецноминации «Кто твой герой?» вручается оригинальным короткометражным анимационным, игровым или документальным фильмам, снятым участниками от 8 до 17 лет (приглашаются как индивидуальные авторы, так и детские и молодежные медиаобъединения).

Важно, чтобы присланные работы ранее не принимали участие в Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой».

В 2022 году в состав жюри «Героя» войдут иностранные эксперты, в программу будут включены как отечественные, так и зарубежные киноленты. Во время фестиваля пройдут творческие встречи, лекции, образовательные лаборатории, круглые столы/дискуссионные площадки и тематические воркшопы.

После завершения основной программы, «Эхо фестиваля» — показы фильмов-участников «Герой-2022», пройдёт на территории Красноярского края с 24 мая до 30 июня 2022 года.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Красноярского края, организатор КГБУК «Енисей кино».

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