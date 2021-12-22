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Фильм «Купе номер 6» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Автор: БК

22 декабря 2021

Также в списки попал мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова

Американская киноакадемия объявила некоторые шорт-листы премии «Оскар», из которых позже будут выбраны итоговые номинанты.

Так, в категории «Лучший иностранный фильм» отмечена картина Юхо Куосманена КУПЕ НОМЕР 6, созданная в копродукции Финляндии и России. Фильм Киры Коваленко РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ, выдвинутый на «Оскар» от России в данной категории, не вошел в шорт-лист. В списке оказались фильмы из 15 стран: Панамы, Ирана, Австрии, Испании, Косово, Германии, Бельгии, Бутана, Дании, Исландии, Италии, Японии, Мексики, Норвегии, а также Финляндии.

Кроме того, в шорт-листе номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» присутствует российский мультфильм БОКСБАЛЕТ Антона Дьякова, созданный анимационной студией «Мельница». Ранее картина была отмечена призами российского фестиваля «Короче» и премии «Икар».  

Списки номинантов на «Оскар» будут объявлены 8 февраля 2022 года. 94-я церемония вручения премии Киноакадемии состоится 27 марта. 

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