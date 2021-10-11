«Своя война» Алексея Чадова продается на ключевые рынки мира

В России картина появится на больших экранах 11 ноября

Компания Well Go USA приобрела североамериканские права на российскую военную драму СВОЯ ВОЙНА (международное название Infiltration). Картина является режиссерским дебютом Алексея Чадова, который исполнил в ней главную роль. Продажи проекта стартовали еще в начале этого года. Помимо Северной Америки сделки закрыты на Францию, Испанию, Скандинавию, Китай, Южную Корею, Японию, Южную Африку и Ближний Восток.

Один из продюсеров фильма Сергей Сельянов так описал свою новую работу: «Картина подчеркивает важность борьбы со злом независимо от того, откуда вы и в какую религию вы верите. Фильм снят на английском, русском и арабском языке и содержит большое количество батальных сцен».

«Это один из тех фильмов, которые поражают не только сосбтвенными достоинствами, но и своевременностью. В нем рассказ обращен к текущему моменту истории», — сообщила прессе президент и генеральный директор Well Go USA Дорис Пфардрешер.

«Это очень сильный фильм с выдающимися продакшном и хорошо рассказанной, трогательной историей на актуальную и деликатную тему», - считает управляющий директор международного сэйлера фильма, компании Luminescence Юрай Барабас.