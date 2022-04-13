Компания А24 присоединилась к бойкоту российского рынка

Фильм «Все везде и сразу» стал единственным проектом студии, вышедшим в России после 24 февраля

Компания А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, которые приостановили прокат своих фильмов на территории России.

Единственным проектом студии, который вышел в российский прокат после 24 февраля, стал фантастический экшн ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ. Как сообщают источники БК, компания «Вольга» смогла выпустить релиз благодаря полному выкупу прав на фильм, который произошел незадолго до конца февраля. Обычно независимые прокатчики платят правообладателям примерно 20% суммы в момент заключения договора, оставшая часть выплачивается после окончания проката релиза. В случае с фильмом ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 100% суммы было выплачено еще до начала проката картины. Теоретически A24 могла отозвать права на прокат картины, однако в этом случае ей пришлось бы платить внушительную неустойку.

В пакете «Вольги» был еще один фильм A24 — хоррор MEN Алекса Гарленда. По неофициальным данным, этот релиз российский дистрибьютор не выкупил полностью, поэтому российский прокат фильма не состоится. Мировая премьера картины запланирована на 20 мая 2022 года.

Другой фильм американской студии, слэшер Х, должен был выйти в России 17 марта 2022 года. Его правообладателем в нашей стране была компания «Парадиз». В итоге картина не вышла в назначенную дату, а из графика релизов дистрибьютор убрал фильм лишь через две недели, 30 марта.

Прокат ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ в России стартовал 7 апреля. В премьерный уикенд релиз заработал 26,4 млн рублей — это лучший стартовый результат для проектов А24 в России.

А24 была основана в 2012 году. За время существования компания стала одним из самых уважаемых игроков в сегменте независимого кинематографа. В пакет компании входят наиболее новаторские инди-фильмы последнего десятилетия, среди которых выходившие в российский прокат ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ, РЕИНКАРНАЦИЯ, МАЯК, СОЛНЦЕСТОЯНИЕ и другие. В 2021 году стало известно, что к покупке А24 проявляет интерес Apple. Корпорация была готова запалтить $2,5-3 млрд. По данным Variety, представители A24 более 18 месяцев вели переговоры с потенциальными покупателями. Однако подтверждения заключения сделки с компанией не последовало.