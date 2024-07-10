Вестерн «За пригоршню долларов» получит ремейк

Скорее всего, фильм будет снят на английском языке

Первый фильм «Долларовой трилогии» с Клинтом Иствудом получит современное прочтение – по сообщению Deadline, компания Euro Gang Entertainment готовит ремейк спаггети-вестерна ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ.

Деталей по проекту пока нет, кастинг еще не начинался. Издание отмечает, что «скорее всего» это будет англоязычная лента, однако официально информация не подтверждена.

Партнерами в производстве ленты выступят Энцо Систи из FPC и итальянская компания Jolly Film, занимавшаяся съемками оригинальной картины Серджио Леоне.

Фильм 1964 года рассказывал о стрелке без имени, который противостоит двум враждующим семьям в городе, раздираемом жадностью, гордостью и местью. Стоит отметить, что лента Леоне сама является вольным ремейком самурайской драмы Акиры Куросавы ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.

Фото: кадр из фильма ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ