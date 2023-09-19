Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» в онлайн-кинотеатрах

Федеральная служба заявляет, что в картине содержится «деструктивная информация»

Изо всех российских онлайн-кинотеатров пропал детективный триллер АЙТА Степана Бурнашева, ставший самым кассовым якутским фильмом в истории. По сообщению «Ведомостей», ленту пришлось исключить из библиотек стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора.

Представитель федеральной службы подтвердил эту информацию, пояснив, что в картине содержится «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России».

«В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо. Роскомнадзор направил владельцам аудиовизуальных сервисов требования о необходимости устранить выявленные нарушения», – отметил он.

Сам режиссер подчеркнул, что наоборот хотел показать фильмом, к чему может привести разобщенность народов.

«История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры», – сказал Бурнашев.

АЙТА вышла в российский прокат 30 марта в 215 кинотеатрах, а ее общие сборы составили внушительные 26,4 млн рублей. Средняя наработка на копию в течение первого уикенда оставила позади даже четвертую часть ДЖОНА УИКА (11 838 рублей против 7 767 рублей). Также в декабре 2022 года картина завоевала два приза на фестивале «Зимний». Цифровой релиз фильма в ряде онлайн-кинотеатров состоялся 4 мая.

Стоит отметить, что Министерство культуры выдало АЙТЕ прокатное удостоверение 10 февраля 2022 года, присвоив ей возрастной рейтинг «16+». Отметка об аннулировании или отзыве прокатного удостоверения у картины в реестре пока отсутствует.

Фото: кадр из фильма АЙТА