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Александр Акопов назначен заместителем гендиректора НМГ и гендиректором СТС

Автор: БК

17 ноября 2022

На этом посту продюсер сменит Вячеслава Муругова

Продюсер Александр Акопов занял позицию заместителя генерального директора холдинга «Национальная Медиа Группа​​​​»​​​ по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС. Об этом сообщила пресс-служба НМГ. На данном посту Акопов сменит Вячеслава Муругова, который принял решение покинуть компанию. Назначение вступает в силу 23 ноября.

На новой позиции Акопов будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, видеосервиса more.tv и собственное производство развлекательного контента холдинга.

Вячеслав Муругов возглавлял СТС с 2008 года.

Александр Акопов является основателем видеосервиса «Амедиатека», с 2015 года он руководит продюсерской компанией «Студия Космос». С 2009 года Акопво является сопредседателем правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В 2021 году продюсер создал и возглавил Институт кино НИУ «Высшая школа экономики».

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